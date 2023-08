#Twitter will let verified organizations import all of their jobs to Twitter by connecting a supported ATS or XML feed! 🚀



"Connect a supported Applicant Tracking System or XML feed to add your jobs to Twitter in minutes." pic.twitter.com/TSVRdAoj3h — Nima Owji (@nima_owji) July 20, 2023

Unlock early access to the X Hiring Beta — exclusively for Verified Organizations.



Feature your most critical roles and organically reach millions of relevant candidates.



Apply for the Beta today 🚀: https://t.co/viOQ9BUM3Y pic.twitter.com/AYzdBIDjds — Hiring (@XHiring) August 25, 2023

Petit à petit X veut se démarquer de Twitter et devenir une application tout-en-un

Conclusion

Le mois dernier, un chercheur en applications a trouvé des indications selon lesquelles X (anciennement Twitter) cherchait à s'attaquer au réseau de médias sociaux de Microsoft destiné aux professionnels en proposant des offres d'emploi sur sa plateforme. À l'époque (quand X était encore Twitter), il semblait que cette fonctionnalité permettrait aux organisations vérifiées d'intégrer des offres d'emploi provenant d'un système de suivi des candidats ou d'un flux XML dans leur profil Twitter.Il a partagé une capture d'écran qui fournit des indices intéressant sur le prochain ajout appelé "Twitter Hiring". Selon les détails révélés, Twitter teste un nouvel outil gratuit permettant aux organisations vérifiées de répertorier les offres d'emploi sur leurs profils d'entreprise, ce qui rationalisera considérablement le processus de recrutement :Eh bien, il semble que c’est exactement ce que X (Twitter) a fait. X Hiring permet aux organisations vérifiées sur X de mettre en avant leurs postes les plus critiques et d'atteindre organiquement des millions de candidats potentiels. Les offres d'emploi apparaissent sur le profil de l'organisation et peuvent être recherchées par mots-clés, localisation ou autres critères. Les candidats peuvent également effectuer tout le processus de recrutement, de la recherche à la candidature, en passant par l'envoi du CV et la communication avec l'employeur, directement sur X.Pour accéder à la version bêta de X Hiring, les organisations doivent payer 1 000 dollars par mois pour obtenir le statut de vérifié. Elles peuvent ensuite ajouter jusqu'à cinq offres d'emploi sur leur profil. Le nombre d'offres d'emploi disponibles devrait augmenter à mesure que la fonctionnalité se développera. Pour l'instant, seules quelques organisations ont commencé à utiliser X Hiring, comme Vercel, une entreprise de développement web qui affiche déjà des offres d'emploi sur son profil.« Débloquez un accès anticipé à la version bêta de X Hiring - exclusivement pour les organisations vérifiées », a déclaré X dans un message. «*Présentez vos rôles les plus critiques et atteignez de manière organique des millions de candidats pertinents. Postulez pour la version bêta dès aujourd’hui », a ajouté la société dirigée par Elon Musk.Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que X inclurait bientôt une option de recherche d'emploi, permettant aux utilisateurs de découvrir un emploi directement sur le site. Cette décision audacieuse fait irruption dans un secteur largement dominé par LinkedIn, la plateforme sociale destinée aux professionnels et appartenant à Microsoft. LinkedIn est la plateforme incontournable pour la plupart des entreprises cherchant à embaucher et pour les professionnels partageant leurs profils et recherchant des opportunités d'emploi.Avec le lancement d'une telle fonctionnalité, l’entreprise pourrait potentiellement apporter une nouvelle tournure au processus de recrutement, en tirant éventuellement parti de ses prouesses technologiques et de son identité disruptive pour introduire de nouvelles approches visant à connecter les employeurs et les employés potentiels.X Hiring s'inscrit dans la vision du PDG Elon Musk de faire de X une application tout-en-un qui couvre tous les aspects de la vie numérique. X a récemment changé son nom et son logo pour refléter cette ambition.Musk avait déjà parlé de « créer X, l'application fourre-tout » en novembre dernier. Fraichement devenu propriétaire de la plateforme, il a fait part publiquement de son désir d'améliorer le fonctionnement des messages directs du réseau social. Lors d'une réunion avec des employés à ce moment-là , il a expliqué exactement à quoi cela ressemblait.Encadré par des diapositives de présentation intitulées « Twitter 2.0 » au siège social de Twitter à San Francisco, Musk a déclaré aux employés que l'entreprise chiffrerait les messages privés et travaillerait pour ajouter des appels vidéo et vocaux chiffrés entre les comptes, selon un enregistrement de la réunion.« Nous voulons permettre aux utilisateurs de pouvoir communiquer sans se soucier de leur vie privée, [ou] sans se soucier d'une violation de données sur Twitter provoquant l'accès de tous leurs messages privés sur le Web, ou penser que peut-être quelqu'un sur Twitter pourrait espionner leurs messages privés », a déclaré Musk. « Cela ne va évidemment pas être cool et c'est déjà arrivé plusieurs fois ».Musk a raison de dire que les messages privés ont été exposés auparavant. En 2018, Twitter a averti qu'un nombre non divulgué de messages privés entre les entreprises et leurs clients étaient accessibles par des étrangers depuis plus d'un an. Et plus tôt en 2022, le gouvernement américain a accusé un ancien employé d'avoir accédé de manière inappropriée aux données des utilisateurs au nom de l'Arabie saoudite, bien qu'il ne soit pas clair comment les messages privés ont été ou n'ont pas été utilisés.Au fil des ans, Twitter a démarré puis interrompu la création d'une messagerie privée chiffrée à plusieurs reprises. Mais maintenant, Musk est déterminé à déployer le chiffrement comme une priorité absolue pour la vision qu'il appelle Twitter 2.0. « Nous devrions arriver à une situation où je ne puisse pas regarder les messages privés de qui que ce soit même si quelqu'un m'a pointé une arme sur la tête », a-t-il déclaré aux employés.Il a ensuite fait l'éloge de Signal, l'application de chat chiffrée qui est gérée comme une organisation à but non lucratif. Il a dit qu'il avait parlé avec son créateur, Moxie Marlinspike, qui est maintenant « potentiellement disposé à aider » avec le chiffrement des messages privés sur Twitter.« Ironiquement, Moxie Marlinspike travaillait sur Twitter et voulait en fait faire des messages privés chiffrés il y a plusieurs années, [mais] il s'est vu refuser cela, puis est allé créer Signal », a déclaré Musk.Musk a poursuivi en disant que « nous voulons également avoir la possibilité de faire du chat vocal et vidéo via des messages privés ». Il a reconnu que Signal exige le partage d'un numéro de téléphone pour démarrer un fil et que, grâce à son système de compte, Twitter peut faciliter les appels sécurisés « afin que vous n'ayez pas à donner votre numéro de téléphone à quelqu'un ». Signal a déclaré depuis 2020 qu'il s'efforçait également de ne plus compter sur les numéros de téléphone, bien qu'il n'ait pas encore déployé cette capacité.Lors d'une réunion avec le personnel en novembre, Musk a demandé d'envisager un Twitter qui fonctionne davantage comme une institution financière, où les paiements numériques sont envoyés aussi facilement que les messages directs, les créateurs peuvent être payés plus qu'ils ne le feraient sur des plates-formes comme YouTube, et les utilisateurs moyens peuvent générer plus d'intérêts sur les comptes de paiement détenus directement sur Twitter.« C'est certainement une direction dans laquelle nous allons aller, permettant aux utilisateurs de Twitter d'envoyer de l'argent partout dans le monde instantanément et en temps réel », a confirmé Musk, détaillant les plans pour lier les cartes de débit aux comptes Twitter et même émettre des chèques aux utilisateurs afin qu'ils puissent payer le loyer à partir de leurs comptes Twitter.« Cela ressemble plus à une banque », a noté un employé. « Prévoyez-vous également que nous nous lancions dans le prêt ? »Musk a répondu : « Eh bien, si vous voulez fournir un service complet aux personnes, alors vous ne pouvez pas manquer des éléments clefs ».Avec X Hiring, X espère attirer davantage d'utilisateurs professionnels et d'organisations qui cherchent à recruter ou à se faire recruter. X pourrait ainsi profiter de sa popularité et de sa portée pour se positionner comme une alternative crédible à LinkedIn, qui compte plus de 774 millions de membres dans le monde. LinkedIn a également récemment introduit des changements dans son design et ses fonctionnalités ces dernières années, comme le mode sombre, le mode créateur ou les stories.X Hiring est donc une nouvelle étape dans la stratégie de X pour se différencier des autres plateformes de médias sociaux et pour s'imposer comme un acteur majeur du numérique. Il reste à voir si les utilisateurs et les organisations seront séduits par cette offre et si X pourra rivaliser avec LinkedIn sur le marché du recrutement en ligne.Sources : X, LinkedIn Que pensez-vous de X Hiring ? Peut-il réellement concurrencer LinkedIn, qui dispose d'une base de données plus importante et plus spécialisée ?Quels sont les avantages et les inconvénients de X Hiring pour les utilisateurs, les employeurs et les candidats ?Que pensez-vous de la condition pour poster une offre d'emploi (entreprises vérifiées) ?X Hiring est-il compatible avec la mission originelle de Twitter, qui était de permettre aux utilisateurs de partager des messages courts et spontanés ?