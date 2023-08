Les analystes de Bernstein Research publient des mises à jour mensuelles sur les licenciements dans le secteur technologique depuis environ un an. Cette semaine, ils ont officiellement mis fin à cette série de données. Ils ont constaté une baisse remarquable des suppressions massives d'emplois dans le secteur, ce qui témoigne d'une réticence des entreprises à se séparer des employés restants. « La baisse de l'emploi dans le secteur technologique est terminée. Les licenciements dans le secteur de la technologie se sont réduits à peau de chagrin », ont écrit les analystes technologiques Bernstein Research dans un récent courriel adressé à leurs clients.S'appuyant lui aussi sur les données de TrueUp, le cabinet d'études Jefferies tire également la même conclusion. C'est dans le secteur technologique que les réductions d'effectifs ont été les plus précoces et les plus importantes, car le ralentissement économique a contraint les entreprises à réduire leurs coûts et à éliminer les effectifs. Elles ont connu une surabondance de personnel pendant le boom de la pandémie. Selon Jefferies et TrueUp, 342 671 licenciements ont été enregistrés dans le secteur au premier semestre de l'année, soit bien plus que les 243 075 licenciements de l'année dernière. Les données de layoffs.fyi montrent une tendance similaire.Alors, quand les embauches commenceront-elles à s'accélérer à nouveau ? Selon les données, le nombre d'emplois ouverts dans l'industrie technologique reste tiède, reflétant les tendances de l'économie en général qui suggèrent un certain fléchissement de la demande de travailleurs. Selon un rapport gouvernemental publié au début du mois, les offres d'emploi aux États-Unis ont chuté en juin pour atteindre leur niveau le plus bas depuis avril 2021. Les licenciements ont également diminué pour atteindre leur niveau le plus bas depuis la fin de l'année dernière, ce qui suggère que les employeurs sont réticents à se séparer de leur personnel.La plupart des Big Tech semblent avoir mis fin aux licenciements. Certains ont même commencé à réembaucher du personnel qu'elles avaient licencié il y a seulement quelques mois. Meta s'est séparé d'environ 25 % de ses effectifs au cours de plusieurs séries de licenciements qui ont pris fin en mai. Aujourd'hui, des dizaines de ces travailleurs sont revenus chez Meta, pour la plupart depuis le mois de juin, selon Insider. Amazon a licencié environ 25 000 employés en janvier. En février, Ian Wilson, vice-président des ressources humaines d'AWS, a indiqué au personnel que l'entreprise cherchait à réembaucher certains des travailleurs licenciés.Après les licenciements massifs de l'année dernière, ainsi que les licenciements du premier semestre de l'année, les entreprises technologiques n'ont pas encore repris les embauches, malgré un regain d'intérêt pour l'intelligence artificielle, qui nécessite des travailleurs aux compétences spécifiques. « L'évolution de la dynamique de la main-d'œuvre exigera que les travailleurs moins qualifiés, dont l'emploi est réduit par l'IA, se reconvertissent et améliorent leurs compétences pour saisir de nouvelles opportunités d'emploi », ont déclaré les analystes du cabinet d'études Jefferies dirigés par Brent Thill dans une note accompagnant l'analyse.« Les nuances du marché de l'emploi encore résistant ont rendu difficile, même pour les entreprises de recrutement, la prévision des bénéfices annuels, car les clients sont plus prudents, plus conservateurs, plus hésitants », a déclaré Keith Waddell, directeur général de la société internationale de recrutement Robert Half, lors d'une récente conférence téléphonique sur les résultats. Alors que la reprise des embauches se fait attendre, les analystes ont noté une forte demande de talents en IA. Les startups spécialisées dans l'IA ont levé des milliards de dollars cette année. Selon les analystes, une partie de cet argent a servi à acheter des GPU à Nvidia.L'autre partie serait consacrée à l'embauche d'ingénieurs et d'autres spécialistes de l'IA. Le site Web d'OpenAI consacré aux carrières répertoriait 60 postes à pourvoir mardi après-midi. Des entreprises technologiques comme Netflix, Meta et Amazon tentent actuellement de recruter des talents en IA générative et sont prêtes à payer des salaires allant jusqu'à 900 000 dollars par an. Et certains postes n'exigent aucun diplôme universitaire. Cette demande inédite de talents en IA reflète le besoin croissant de personnes qualifiées dans ce domaine, les entreprises offrant des salaires élevés pour s'assurer les services des meilleurs talents dans le domaine.À titre d'exemple, le mois dernier, Netflix a fait les gros titres pour avoir offert jusqu'à 900 000 dollars pour un poste de chef de produit axé sur l'IA. Le poste exige des passionnés de l'IA qu'ils définissent la vision stratégique de la MLP (Machine Learning Platform) et qu'ils en mesurent le succès. Aucun diplôme universitaire n'est exigé dans l'offre d'emploi. Les candidats peuvent se présenter au bureau de Los Gatos, en Californie, ou travailler à distance dans le fuseau horaire de la côte ouest. De son côté, Amazon a publié au début du mois une offre d'emploi pour un poste de cadre supérieur dans le domaine des sciences appliquées et de l'IA générative.Le salaire est de 340 300 dollars par an, sans compter les primes. « Ce poste est axé sur la direction d'une équipe scientifique spécialisée dans la vision par ordinateur, les modèles de diffusion latente et les modèles fondamentaux connexes pour produire des images et des vidéos génératives », indique la description du poste du géant du commerce électronique. En outre, l'application de rencontre Hinge recrute un vice-président de l'IA qui pourrait gagner jusqu'à 398 000 dollars par an pour diriger la stratégie de l'application en matière d'IA. Mais les entreprises technologiques ne sont pas les seules à profiter de l'engouement pour l'IA.Les entreprises d'autres secteurs reconnaissent aussi le potentiel de la technologie. Par exemple, Capital One a publié une offre d'emploi pour un ingénieur distingué en IA générative, proposant un salaire allant jusqu'à 325 700 dollars. Walmart, le géant américain spécialisé dans la grande distribution, recherche un cadre supérieur pour sa plateforme d'IA conversationnelle qui pourrait gagner entre 168 000 et 252 000 dollars par an. « Au fur et à mesure que les progrès prennent forme, nous créons de nouveaux emplois et des opportunités pour les associés d'acquérir de nouvelles compétences », a déclaré un porte-parole de Walmart.Les travailleurs en début ou en milieu de carrière qui connaissent l'IA peuvent également gagner de l'argent - dans certains cas avec un simple diplôme universitaire. Meta, par exemple, a publié une offre d'emploi pour un ingénieur de recherche en IA générative, avec un salaire annuel pouvant atteindre 137 000 dollars. Selon des sources au fait des discussions autour de l'offre d'emploi, l'entreprise recherche de jeunes diplômés pour ce poste. Le géant des puces électroniques Nvidia a publié une offre d'emploi de niveau débutant pour un chercheur en IA générative. Ce poste est assorti d'un salaire compris entre 156 000 et 247 250 dollars.L'IA pourrait être à l'origine de plusieurs milliers de licenciements dans les mois et années à venir, mais quelques chanceux formés à cette technologie en plein essor pourraient trouver des emplois lucratifs rémunérés à des sommets jamais atteints auparavant.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la fin des licenciements massifs dans le secteur technologique ?Selon vous, doit-on s'attendre à une reprise accélérée des embauches ? Pourquoi ?Les entreprises se tourneront-elles vers l'IA plutôt que de relancer les embauches ?