La réaction des employés

Google est devenu plus strict avec le retour au bureau

La société a déclaré que les employés à temps plein peuvent réserver une chambre dans un hôtel sur le campus à Mountain View pour 99 $ la nuit dans ce qu'elle considère comme un, selon les documents consultés par CNBC. La description indique que la promotion aura lieu jusqu'au 30 septembre dans l'espoir de « faciliter la transition des Googlers vers le lieu de travail hybride ».Google semble penser dans la même veine que le propriétaire de Twitter, Elon Musk, qui a transformé plusieurs espaces de travail de bureau en “chambres d’hôtel” pour que les employés n’aient pas à faire la navette jusqu’à chez eux. Mais contrairement à Musk, qui a créé les chambres gratuites peu après avoir pris les rênes de Twitter avec l’intention que les travailleurs vivent essentiellement au bureau, le PDG de Google, Sundar Pichai, est allé plus loin et exige en fait que les employés paient pour les chambres sans remboursement de la part de la société.Les employés sont tenus de payer parce que la promotion relève des voyages d'affaires non approuvés,à la suite d'un changement de politique à l'échelle de l'entreprise qui a considérablement réduit les voyages liés au travail et les événements d'entreprise l'année dernière. L'entreprise exigera que les employés utilisent leur carte de crédit personnelle, selon la description de la spéciale.« Imaginez simplement qu'il n'y a pas de trajet pour aller au bureau le matin et à la place, vous pourriez avoir une heure de sommeil supplémentaire et moins de frictions », lit-on dans la description. « Ensuite, vous pouvez sortir de votre chambre et prendre rapidement un délicieux petit-déjeuner ou faire de l'exercice avant le début du travail ».L'annonce continue en disant qu'après la fin de la journée de travail, « vous pouvez profiter d'une soirée tranquille sur le toit-terrasse ou participer à l'une des activités locales amusantes ».L'hôtel appartenant à Google est situé sur un campus plus récent à Mountain View, en Californie, qu'il a ouvert l'année dernière. Le campus de 42 acres est adjacent au centre de recherche Ames de la NASA et peut accueillir 4 000 employés travaillant sur ses produits publicitaires, a déclaré la société lors de son ouverture.La région de la baie de San Francisco a certains des coûts immobiliers les plus élevés en partie en raison de l'offre limitée de logements due à des restrictions de zonage vieilles de plusieurs décennies et à une demande élevée, dont la plupart proviennent de travailleurs et de cadres hautement rémunérés dans le secteur technologique environnant. La ville de Mountain View est particulièrement à court de logements et contient de vastes étendues de bureaux d'entreprise, dont beaucoup sont détenus ou loués par Google.Un porte-parole de Google a noté que l'entreprise organise régulièrement des promotions pour que les employés profitent des espaces et des commodités de l'entreprise.Certains employés ont commenté l'accord de l'hôtel dans des forums de discussion internes.Un mème très apprécié a montré des extraits de films comprenant une scène du film "Mean Girls", où le personnage principal joué par Lindsey Lohan dit « Non, merci ».« Maintenant, je peux redonner une partie de mon salaire à Google », indiquait un autre employé, sa publication a été très appréciée.Un autre mème allait sur le ton de la plaisanterie en disant que vivre sur le campus pendant l'été pourrait perturber « l'équilibre travail-vie personnelle ».À 99 dollars la nuit, l'hôtel coûterait environ 3 000 dollars par mois, a souligné un Googler.Un employé a souligné que les commodités de l'hôtel ne devaient pas être ignorées. « Je paie plus et j'obtiens beaucoup moins au total pour mon appartement », a écrit un employé dans un fil de discussion. « Bien qu'il soit vrai que là où je vis, c'est beaucoup mieux ».Un autre pensait que c'est encore trop cher. « Si c'était environ 60 $ la nuit, cela pourrait être une bonne alternative aux appartements, mais 99 $ ? Non merci ».« Je l'aurais totalement fait, s'il correspondait à un certain profil : 3 000 $ de loyer tout compris, entièrement meublé, repas illimités, services publics payants, plus entretien ménager/nettoyage tous les jours », a écrit un autre employé.Un autre a émis l'hypothèse que cette stratégie pourrait être un moyen de réduire l'inoccupation de l'hôtel après que Google ait réduit les budgets de voyages d'affaires.Google a commencé à ramener la plupart des employés dans des bureaux physiques trois jours par semaine l'année dernière, à la suite de plusieurs changements dans ses plans de retour au bureau qui ont été compliqués par des pics de taux d'infection par Covid. Cependant, la fréquentation avait été rare dans les mois qui ont suivi le RTO () obligatoire alors que les travailleurs le repoussaient, invoquant des coûts de logement élevés à proximité des bureaux et une productivité plus élevée pendant le travail à distance, cette période correspondait à des bénéfices records pour l'entreprise.En juin, la société est devenue plus stricte. Ce mois-là, bien que Google ne s'est pas fait beaucoup entendre sur le retour à la « normale » qu'Amazon et Meta, la société a été claire avec ses attentes. La directrice des ressources humaines de Google, Fiona Cicconi, a écrit un courriel aux employés, dans lequel il était indiqué que l'entreprise prévoyait de doubler le temps en présentiel estimant « qu'il n'y a tout simplement pas de substitut qui remplace efficacement la réunion en personne ».« Bien sûr, tout le monde ne croit pas aux "conversations magiques dans les couloirs", mais il ne fait aucun doute que travailler ensemble dans la même pièce fait une différence positive », lit-on dans l'e-mail de Cicconi. « Beaucoup des produits que nous avons dévoilés à I/O et Google Marketing Live le mois dernier ont été conçus, développés et construits par des équipes travaillant côte à côte ».Dans sa note, elle rappelle également aux employés qu'ils doivent venir au bureau trois jours par semaine s'ils ne sont pas déjà désignés comme distants et « qui sont constamment absents du bureau », précisant que les responsables peuvent tenir compte de leurs absences dans les évaluations de performances. Meta a récemment publié un avis similaire à ses employés.Cicconi a même demandé aux travailleurs à distance déjà approuvés de reconsidérer leur situation : « Nous savons qu'un certain nombre de personnes sont passées au travail entièrement à distance pour de nombreuses bonnes raisons, car nous nous sommes tous adaptés à la pandémie. Pour ceux qui vivent à distance et à proximité d'un bureau Google, nous espérons que vous envisagerez de passer à un horaire de travail hybride. Nos bureaux sont l'endroit où vous serez le plus connecté à la communauté Google. À l'avenir, nous n'examinerons les nouvelles demandes de travail à distance que par exception. »Google va vérifier périodiquement si ses employés adhèrent à la politique de présence au bureauUn document interne distinct a montré que les télétravailleurs déjà approuvés peuvent faire l'objet d'une réévaluation si l'entreprise détermine « des changements importants dans les besoins, le rôle, l'équipe, la structure ou l'emplacement de l'entreprise ».Aux États-Unis, l'entreprise vérifiera périodiquement si les employés adhèrent à la politique de présence au bureau à l'aide des données des badges, et les dirigeants examinent actuellement les exigences locales à mettre en œuvre dans d'autres pays, indique l'un des documents. Si les travailleurs ne suivent pas la politique après une période prolongée, les ressources humaines communiqueront avec eux sur les « prochaines étapes ».À l'avenir, a déclaré Cicconi, le nouveau travail entièrement à distance ne sera accordé que « par exception uniquement ».Dans une déclaration, le porte-parole de Google, Ryan Lamont, a indiqué : « Notre approche hybride est conçue pour incorporer le meilleur d'être ensemble en personne avec les avantages du travail à domicile pendant une partie de la semaine. Maintenant que nous avons mis plus d'un an dans cette façon de travailler, nous intégrons officiellement cette approche dans toutes nos politiques sur le lieu de travail. »Lamont a ajouté que les données des badges consultées par les chefs d'entreprise sont des données agrégées et non individualisées.Ces mises à jour de la politique représentent la tentative la plus stricte de l'entreprise pour ramener les employés dans des bureaux physiques.En 2021, après avoir subi des contrecoups pour son retour au bureau, l'entreprise a assoupli les plans de travail à distance et a déclaré qu'elle prévoyait de laisser 20 % des employés faire du télétravail. Cependant, la plupart des employés étaient attendus dans des bureaux physiques au moins trois jours par semaine à partir d'avril 2022 et à l'époque, l'entreprise avait tenté de séduire les travailleurs en organisant un concert privé de Lizzo, en engageant des fanfares et en faisant venir des maires pour célébrer les retours.En avril, Google a abandonné son exigence de vaccin Covid pour entrer dans les bâtiments.Source : documents internes de GoogleQue pensez-vous de l’offre de Google de proposer à ses employés de séjourner dans un hôtel sur le campus moyennant un tarif ?Trouvez-vous que c’est une bonne idée pour faciliter la transition vers un lieu de travail hybride ?Accepteriez-vous de profiter de cette offre si vous étiez un employé de Google ?Quels sont les avantages et les inconvénients de vivre sur le campus par rapport à travailler à domicile ?Comment réagiriez-vous si votre employeur vous proposait une offre similaire ?Pensez-vous que Google devrait rembourser les employés qui choisissent de séjourner à l’hôtel ?Quelle est votre opinion sur la politique de présence au bureau de Google et la réduction de salaire pour les employés qui travaillent à domicile de façon permanente ?Comparez l’offre de Google avec celle de Twitter, qui propose des chambres d’hôtel gratuites à ses employés. Laquelle préférez-vous et pourquoi ?