« Nous pensons qu'une approche hybride structurée, c'est-à-dire que les employés vivant près d'un bureau doivent être sur place deux jours par semaine pour interagir avec leurs équipes, est la plus efficace pour Zoom. En tant qu'entreprise, nous sommes mieux placés pour utiliser nos propres technologies, continuer à innover et soutenir nos clients internationaux », a déclaré un porte-parole de l'entreprise dans un communiqué. Zoom est la dernière entreprise technologique à citer le besoin de collaboration en personne pour demander un certain temps de travail au bureau. Les dirigeants de Meta, Salesforce et Google ont avancé les mêmes arguments.En discutant des avantages du travail à distance par rapport au travail en personne, ces derniers estiment que le fait de travailler dans un bureau renforce la confiance, encourage la création de nouvelles idées et aide à former les nouveaux employés. Mais, dans le cas de Zoom, le plus grand fournisseur de logiciels de visioconférence dans le monde, l'annonce a suscité des préoccupations quant à l'avenir du télétravail. L'entreprise a été l'exemple type du travail à distance et a peut-être bénéficié plus que toute autre entreprise de la possibilité de travailler à domicile pendant la pandémie de la Covid-19, mais même Zoom n'a pas réussi à en faire une norme.Les outils de collaboration et de communication ont été l'épine dorsale du travail à distance induit par la pandémie de la Covid-19 et la mesure de distanciation sociale. Dès les premiers jours de la crise de la Covid-19, les entreprises ont fait travailler leurs employés à domicile et les écoles ont lancé les enfants dans l'apprentissage en ligne. Zoom est alors rapidement devenu l'application de référence pour les entreprises, les écoles, les familles et les amis pour se réunir virtuellement. Sur une courte période débutant en 2020, l'entreprise a connu une croissance explosive. En avril 2020, Zoom a annoncé avoir passé le cap des 300 millions d’utilisateurs par jour.Au cours du premier trimestre fiscal touché par la pandémie, les revenus de Zoom ont augmenté de 169 % sur une base annualisée ; le trimestre suivant, ce chiffre était de 355 %. Et 81 % de ces revenus provenaient de l'abonnement de nouveaux clients (et d'un faible taux de désabonnement). En février de cette année, Zoom a publié des résultats supérieurs aux prévisions pour l'exercice fiscal qui s'est terminé en janvier 2023. L'adoption de Zoom One (une offre de services groupés) a continué à s'accélérer et a contribué à augmenter le chiffre d'affaires. Le système Zoom Phone basé sur le cloud a augmenté de plus de 100 % d'une année sur l'autre.Il a dépassé les 5,5 millions de postes totaux au quatrième trimestre de l'exercice. Pourtant, les analystes de Wall Street ont exprimé des inquiétudes quant à l'activité grand public de Zoom et à la concurrence d'offres telles que Microsoft Teams. Tout d'abord, le climat macroéconomique a réduit la trajectoire de croissance de Zoom et d'autres services de collaboration. De nombreuses entreprises ont ramené des travailleurs au bureau au moment même où les règles de distanciation sociale ont été assouplies. Ces tendances, ainsi que la possibilité d'une récession, ont fortement contribué au ralentissement de la croissance de Zoom et d'autres services.Aujourd'hui, Microsoft s'impose dans le domaine de la collaboration à distance grâce à Teams. Microsoft Teams s'intègre parfaitement à Outlook et à la suite d'outils Office365, ce qui en fait le choix le plus logique parmi les outils de vidéoconférence pour les utilisateurs d'Outlook et d'Office. En outre, Teams propose également des sessions de réunion gratuites plus longues, ainsi qu'une liste croissante d'autres fonctionnalités. Parallèlement, la plateforme de visioconférence Webex de Cisco est en train de détrôner certains utilisateurs de Zoom grâce à une interface plus conviviale, des temps de réunion gratuits plus longs et des tarifs plus souples.L'environnement économique a en outre conduit les entreprises à examiner de plus près les coûts, tandis que les licenciements ont probablement entraîné une baisse des abonnements. Le mois dernier, Zoom a annoncé son intention de licencier 15 % de ses effectifs, soit environ 1 300 personnes. En réponse aux erreurs commises dans le recrutement excessif, le PDG de Zoom, Eric Yuan, a pris ses responsabilités en réduisant son propre salaire de 98 % et en renonçant aux primes. Dans un courriel adressé aux employés, il a déclaré : « je veux faire preuve de responsabilité, non seulement en paroles, mais aussi dans mes propres actions ».Le marché a réagi positivement aux licenciements de l'entreprise, les actions de Zoom augmentant d'environ 10 %. Zoom a déclaré un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de dollars pour le trimestre se terminant le 30 avril, soit une hausse de 3 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cela dit, le bénéfice net a fortement chuté, passant de 113,6 millions de dollars l'année précédente à 15,4 millions de dollars. L'entreprise s'oriente désormais vers les ventes aux entreprises, alors que la croissance des ventes aux utilisateurs individuels stagne. L'annonce de Zoom confirme que l'entreprise mise désormais sur le travail hybride.Par exemple, Zoom Spots, lancé à la fin de l'année dernière, vise à améliorer l'expérience du travail hybride en permettant aux travailleurs hybrides et à distance de se réunir autour d'une fontaine d'eau. Malgré la multiplication des ordres de retour au bureau, les données de la société Kastle Systems, qui suit l'évolution de l'accès par carte magnétique dans les principales zones métropolitaines, le taux d'occupation des bureaux reste de l'ordre de 50 %. De nombreux travailleurs ont résisté à l'appel à retourner au bureau, soit en protestant, soit en démissionnant. Selon les analystes, les bureaux vides représentent un casse-tête pour les entreprises.« Je continue de penser que tous ces ordres de retour au bureau sont le fait d'investisseurs qui ont fait d'importants investissements dans l'immobilier commercial et qui essaient d'empêcher la bulle d'éclater comme elle devrait le faire. Il y a trop d'espaces de bureaux vacants en ce moment et personne ne baisse les prix comme cela devrait être le cas avec un tel surplus », lit-on dans les commentaires. Même le gouvernement fédéral américain commence à faire revenir les travailleurs au bureau. Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Jeff Zients, a écrit aux membres du cabinet que le travail en personne est essentiel au bien-être des équipes.Toutefois, de récents sondages indiquent que certains travailleurs sont favorables au travail hybride. Selon un récent sondage Gallup, deux travailleurs sur dix estiment avoir un "meilleur ami" au travail. Robert Waldinger, professeur de psychiatrie à la Harvard Medical School, note que les personnes qui ont des amis proches au travail "sont beaucoup moins susceptibles de quitter leur emploi pour un autre parce qu'ils ont un ami au travail". Selon certains analystes de Wall Street, l'accent mis par Zoom sur la facilitation des connexions au sein d'une organisation montre que l'entreprise est attentive à l'évolution des besoins des travailleurs.Selon eux, Zoom doit s'adapter aux réalités de l'économie et de la main-d'œuvre au cours de sa réinitialisation interne, en se concentrant sur les stratégies de prix et les nouveaux produits tout en évitant les concurrents. Bien que Zoom soit un leader grâce à sa technologie et à ses capacités, son prix est également plus élevé que celui de certains concurrents.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la demande de Zoom à ses employés ?Pensez-vous que la grande expérience mondiale du télétravail touche à sa fin ?Le travail à distance tend-il à redevenir une option réservée à quelques privilégiés ?Selon vous, pourquoi de plus en plus d'entreprises rappellent leurs employés au bureau ?