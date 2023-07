JavaScript / TypeScript

Il est clair que Javascript et Typescript dominent réellement le marché de l'emploi des développeurs. Javascript et Typescript représentent au total 29% des offres d'emploi qui requièrent explicitement un langage de programmation. Ce qui signifie que près d'une offre d'emploi sur trois exigeait des connaissances en Javascript ou en Typescript. Python et Java sont les deuxième et troisième langages de programmation les plus demandés en 2023, avec un grand nombre d'offres d'emploi également. Java se rapproche de Python, avec certains mois où Java occupe la deuxième place, de sorte que tous ceux qui disent que Java est un langage de programmation obsolète devraient reconsidérer leur position. C#, PHP, Ruby et Go ont tous fait l'objet d'une demande d'emploi constante, ce qui indique que chacun d'entre eux pourrait constituer un choix fiable en tant que langage de programmation. Toutefois, il est important de noter que si la demande pour C/C++ a connu une augmentation en 2022, elle est actuellement confrontée à une baisse en 2023.1 -Depuis sa création pour rendre les premiers sites web dynamiques, JavaScript n'a cessé de gagner en popularité au fil des ans. Cela étant dit, JavaScript est actuellement le langage de programmation le plus demandé sur l'ensemble du marché. L'arrivée de TypeScript (un surensemble de JavaScript avec sécurité de type) pourrait également contribuer à franchir cette étape. La popularité de TypeScript n'a fait que croître ces dernières années. De nombreux nouveaux frameworks JavaScript sont entièrement écrits avec TypeScript, comme Angular ou NestJS.De janvier 2022 à mai 2023 (dix-sept mois), nous avons trouvé 915 000 offres d'emploi qui représentent environ 29 % des emplois exigeant explicitement JavaScript ou TypeScript comme langage de programmation.2 -Sans faire beaucoup de bruit, Python a fait son chemin pour devenir le deuxième langage de programmation le plus demandé en 2023. Sa polyvalence, qu'il s'agisse de l'écriture de scripts, de l'exécution de serveurs ou de l'analyse de données, a joué un rôle clé dans la réalisation de cette étape. De plus, Python possède l'une des plus grandes communautés du monde.Au cours de ces dix-sept mois, nous avons trouvé 603 000 offres d'emploi, ce qui représente un total de près de 20 % des emplois qui requièrent explicitement Python comme langage de programmation.3 -Le troisième langage de programmation le plus demandé est Java. Le langage Java est très populaire depuis sa création en 1995. Même si cette popularité a diminué ces dernières années avec l'apparition de langages plus modernes comme Kotlin, il occupe toujours une solide place dans le trio de tête. Des frameworks comme Spring, utilisés dans de nombreuses entreprises de premier plan, contribuent à maintenir cette position.4 -La quatrième place revient à C#. C# est un langage de programmation orienté objet, polyvalent et multi-paradigme, créé principalement pour remédier à certaines faiblesses de C++. En tant que langage à usage général, C# offre un large éventail de cas d'utilisation. L'utilisation la plus courante du C# est le framework .NET. Il est également très utilisé dans le framework de jeu Unity pour l'écriture de scripts. Les frameworks .NET et Unity sont tous deux populaires parmi les entreprises de premier plan.5 -Le langage qui, il y a 27 ans, a commencé comme un simple "outil de page d'accueil personnelle", d'où le nom de PHP (Personal Home Page Tool), a fait un voyage incroyable depuis lors. C'est ainsi que PHP est le cinquième langage de programmation le plus demandé en 2023. En mai 2023, PHP représente 10 % de la demande totale d'offres d'emploi pour les développeurs, ce qui signifie qu'un emploi de développeur sur dix nécessite PHP.PHP est principalement utilisé pour le développement web, en conjonction avec des frameworks tels que Laravel ou Wordpress.6 -Cinquante ans se sont écoulés depuis la première version du langage C, et 37 ans depuis l'apparition du langage C++, qui a d'abord été appelé "C with Classes". Au cours de cette longue période, le langage C/C++ a conservé sa popularité grâce à des ajouts et des améliorations réguliers. Le langage C++ moderne comprend des caractéristiques orientées objet, génériques et fonctionnelles. Il facilite également la manipulation de la mémoire à bas niveau. Son utilisation dans l'industrie est largement répandue, le C++ est présent dans les jeux vidéo, les serveurs, les bases de données, les sondes spatiales et bien d'autres.La demande de C/C++ semble avoir ralenti en 2023, son pourcentage passant de près de 13 % en février à 7 % en mai de la même année.7 -Ruby est le septième langage de programmation le plus demandé avec 134 000 offres d'emploi ( environ 4 % de la demande totale d'emploi). Son utilisation la plus populaire est associée au framework web Ruby on Rails. Même si le fait d'être dans le top 7 peut sembler peu, Ruby fait fonctionner certaines des plus grandes entreprises technologiques actuelles, comme Twitter, Crunchbase ou Github.8 -Go est un jeune langage créé il y a seulement 12 ans par Google. Comme l'indique le graphique ci-dessous, la demande d'emploi pour le langage de programmation Go reste stable à 2 %, avec plus de 58 000 offres d'emploi disponibles au cours de cette période. Des entreprises de premier plan comme Uber ou Twitch utilisent Go.Source : DevJobsScanner Que pensez-vous de ce classements ? Trouvez-vous ces résultats pertinents ?Quel est votre langage préféré dans chacun des domaines dans lesquels vous travaillez ?En France, quels langages estimez-vous les plus demandés par les employeurs ?