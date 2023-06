Les groupes sont dispersés dans toute l'Europe et affirment que l'algorithme de l'application est utilisé pour cibler les personnes à la recherche d'un emploi d'une manière très discriminatoire. Il est intéressant de noter que cette nouvelle intervient après que l'entreprise a promis de prendre des mesures contre ce type de comportement dans plusieurs régions.Ces allégations sont uniquement liées à des recherches menées par une organisation à but non lucratif de premier plan, Global Witness, qui affirme que la plateforme publicitaire de Facebook cible les personnes qui ont publié des offres d'emploi uniquement en fonction de leur sexe.L'organisation a ainsi démontré, exemples à l'appui, que les offres d'emploi pour un mécanicien étaient plus souvent présentées aux hommes, tandis qu'une annonce pour un enseignant d'école primaire était la plupart du temps présentée aux femmes.Ces dernières statistiques ont été extraites du gestionnaire de publicité de la plateforme et il s'agit d'une épreuve très partiale qui ne concerne pas une ou deux régions, mais le monde entier.Le groupe affirme que Facebook, de par sa position de leader, joue un rôle très important dans l'augmentation de ces préjugés, et ce grâce à son algorithme qui touche continuellement un grand nombre d'individus. C'est une autre façon de dire que le nombre d'opportunités d'égalité sur le lieu de travail diminue à l'heure où nous parlons si l'on permet à cette situation de perdurer.Les plaintes de ces groupes ont été déposées auprès des agences chargées de la protection des droits de l'homme et de celles qui protègent les données des utilisateurs dans des pays comme la France et d'autres nations européennes.Les groupes de défense des droits de l'homme souhaitent maintenant que les autorités supérieures enquêtent sur ces questions et déterminent le rôle joué par Meta. S'il est reconnu coupable, le géant de la technologie pourrait se voir infliger des amendes considérables, tant la pression est forte, ainsi que des sanctions pour s'assurer qu'il apporte des modifications majeures à son produit.Par le passé, des groupes de ce type ont déposé des plaintes pour discrimination, qui font toujours l'objet d'une enquête. Meta est accusé de prendre plusieurs types de données et de proposer des publicités à d'autres acteurs du secteur, en fonction de ceux qui seraient les plus enclins à accepter l'offre. En réalité, les groupes de défense des droits de l'homme affirment que cette offre devrait être proposée à tous.Si Meta continue d'agir de la sorte, vous serez étonné de voir combien de personnes sont empêchées de consulter des offres d'emploi dont elles pourraient tirer le meilleur parti et qui pourraient en fait les aider. Mais comme l'algorithme de Facebook n'est pas de cet avis, il est étonnant que ces personnes soient privées de cette chance, en raison d'une discrimination fondée sur le sexe.Meta a fait de son mieux pour répondre à ces accusations, le principal porte-parole de l'entreprise déclarant qu'elle employait un système de restrictions de ciblage. Ces restrictions sont réservées aux annonceurs lorsqu'ils lancent des campagnes liées au recrutement, y compris des campagnes de marketing pour les logements et les prêts.L'entreprise a également réfuté les reproches en déclarant qu'elle était très transparente à ce sujet depuis le premier jour et qu'il était possible de consulter la bibliothèque publicitaire de l'entreprise.Mais peu importe les justifications fournies sur la question, de nombreux groupes ne sont pas convaincus. Ils affirment que ce comportement ne peut être toléré et qu'il est tout simplement injuste pour des raisons évidentes.De plus, la preuve que de nombreux cas ont été mis en avant dans le passé concernant Facebook est suffisante pour justifier une enquête complète.Source : Global WitnessQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces informations utiles et pertinentes ?Pensez-vous que Facebook a délibérément permis à son algorithme de cibler les demandeurs d'emploi d'une manière discriminatoire ?Trouvez-vous que ces allégations formulées à l'encontre de Facebook sont suffisantes pour justifier l'ouverture d'une enquête ?