", écrit le Los Angeles Times, car "".L'adolescent devrait être diplômé ce mois-ci de l'école d'ingénieurs de l'université de Santa Clara avant d'occuper un poste d'ingénieur logiciel chez le fabricant d'engins spatiaux et de communications par satellite... L'adolescent à la voix douce a déclaré que son travail au sein de Starlink - l'équipe de SpaceX chargée de l'internet par satellite - lui permettra de participer à quelque chose de plus grand que lui. Ce n'est pas une mince affaire pour quelqu'un qui a accompli tant de choses à un si jeune âge...Le jeune homme est passé de l'école primaire à l'université communautaire, avec une charge de travail qui lui semblait logique. "", a déclaré Kairan, qui a ensuite été transféré à l'université de Santa Clara...La famille de Kairan a déclaré à BrainGain Magazine qu'à l'âge de 9 ans, les tests de QI ont montré que son intelligence se situait dans le 99,9e percentile de la population générale. Lorsqu'on lui a demandé s'il était un génie, il s'est souvenu que ses parents lui avaient dit : "" Une fois admis à l'école d'ingénieurs de l'université de Santa Clara en tant qu'étudiant transféré, Kairan a senti qu'il avait trouvé la liberté de poursuivre une carrière qui lui permettrait de résoudre ces grands problèmes.Pendant ses études, Kairan et sa mère ont dressé une liste d'endroits où il pourrait postuler pour un stage. Une seule entreprise a répondu à l'appel. Lama Nachman, directrice du laboratoire de recherche sur les systèmes intelligents chez Intel, a pris rendez-vous avec le jeune Kairan, âgé de 10 ans, qui s'attendait à ce que l'entretien soit bref et pensait qu'elle lui donnerait l'habituel "", a-t-il déclaré. Elle l'a accepté. "", a écrit M. Kairan sur sa page LinkedIn...Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il prévoyait de porter pour son premier jour, M. Kairan a répondu en plaisantant dans un courriel qu'il prévoyait "".Source : The Los Angeles TimesQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, l'intelligence exceptionnelle de Kairan Quazi justifie-t-elle son entrée précoce sur le marché du travail ?