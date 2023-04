Le message de Matt Hicks

Le cœur de la valeur de Red Hat est que nous aidons nos clients à réussir avec des logiciels open source. La plupart de nos propres investissements, qu'il s'agisse de ressources, de budget, d'effectifs ou de temps, doivent donner la priorité à l'innovation dans nos produits et avec nos clients, et non sur la manière dont nous travaillons ensemble, qui doit être ciblée et efficace. Le rééquilibrage de l'investissement que nous réalisons dans le soutien des organisations et des rôles vise à mettre l'accent sur la construction et le soutien de nos technologies et de nos clients tout en nous faisant progresser en tant que Red Hat plus agile.

Les Red Hatters sont des contributeurs par nature. Nous avons poursuivi de nombreuses idées et initiatives intéressantes dans toutes nos équipes. Lorsque nous ajoutons des gens à quelque chose, ils veulent y contribuer, ils veulent rendre les choses meilleures qu'elles ne l'étaient auparavant, et naturellement, ils veulent voir les choses auxquelles ils contribuent perdurer et grandir. Souvent, nous en créons plus sans supprimer d'autres éléments du système. Une fois que les choses existent, nous les revoyons rarement et nous nous demandons sérieusement si elles fournissent ce dont nous avons besoin avec un impact mesurable. Parfois, même lorsque les choses fonctionnent bien, nous devons toujours prendre la décision intentionnelle de simplifier et de nous concentrer. Chaque priorité supplémentaire entraîne une complexité accrue au fil du temps, et à mesure que les grandes équipes s'agrandissent, nous commençons à investir davantage dans le processus que dans le résultat du processus. Nous devons nous concentrer sur le résultat qui rend l'innovation open source consommable pour nos clients.

Hicks a précisé que les réductions d’effectifs concerneraient principalement les postes administratifs et similaires dans toutes les fonctions, et qu’elles n’affecteraient pas les postes liés à la vente ou au développement des produits. Il a ajouté que les licenciements auraient lieu au cours des prochains mois, selon les réglementations locales de chaque pays.Hicks a exprimé ses regrets pour cette mesure difficile et a remercié les employés concernés pour leur contribution à Red Hat. Il a également assuré que l’entreprise continuerait à investir dans la croissance, l’innovation et la culture qui font sa force.Red Hat est une filiale d’IBM depuis 2019, lorsque la grande enseigne de l'informatique a racheté la société pour 34 milliards de dollars. À l’époque, IBM s’était engagé à respecter l’indépendance et la neutralité de Red Hat, qui bénéficie d’une forte réputation dans le domaine de l’open source.Les licenciements annoncés par Red Hat interviennent après ceux d’IBM, qui a confirmé en janvier qu’il allait supprimer entre 1 et 1,5 % de ses effectifs mondiaux, soit environ 3 900 personnes. IBM a justifié ces coupes par la scission de sa division services informatiques Kyndryl et la cession de son activité santé Watson Health.Ces licenciements témoignent des difficultés rencontrées par IBM et Red Hat face à la concurrence accrue des autres acteurs du marché du numérique, notamment les géants du cloud comme Amazon Web Services, Microsoft ou Google. Ils illustrent également les défis liés à l’intégration de deux cultures d’entreprise différentes et à la préservation de l’identité de Red Hat au sein du groupe IBM.Il y a eu plusieurs occasions où nous avons dû prendre des décisions difficiles chez Red Hat, mais aucune décision n'a été plus difficile que celle que je dois vous communiquer aujourd'hui : nous allons réduire la base d'associés de Red Hat au cours des prochains mois. Nos réductions se concentreront sur les rôles généraux et administratifs (G&A) et similaires dans toutes les fonctions et représenteront une réduction d'un peu moins de 4 % au total. Nous ne réduirons pas les rôles de vente directe aux clients ou de construction de nos produits. Les notifications commenceront aujourd'hui dans certains pays et le processus se poursuivra jusqu'à la fin du deuxième trimestre.Nous avons déjà été interrogés sur le potentiel de licenciements chez Red Hat, et c'était une décision que notre équipe de direction espérait vraiment pouvoir éviter. Cette décision est désormais appropriée pour assurer la capacité de Red Hat à être compétitif dans un nouvel environnement. Je partagerai des détails sur la façon dont nous y sommes arrivés dans cet e-mail et lors de la réunion d'entreprise d'aujourd'hui, qui devrait déjà figurer sur votre calendrier. Veuillez prioriser votre participation.Comme toute entreprise, les ressources de Red Hat sont limitées et nos investissements, y compris nos investissements dans les talents, doivent être alignés sur notre stratégie. Au cours des derniers trimestres, chaque membre de notre équipe de direction d'entreprise a réfléchi à ce à quoi ressemble une organisation de premier ordre pour sa fonction et a formulé une vision pour son organisation au cours des prochaines années, y compris le talent et les compétences nécessaires pour l'exécuter.Je sais qu'il est difficile de concilier le fait que nous sommes une entreprise prospère et en pleine croissance et que nous devons encore prendre ces mesures difficiles. Au cœur de cette décision se trouve la nécessité de rééquilibrer là où nous investissons pour permettre l'avenir de Red Hat. Notre équipe de direction se soucie profondément de la capacité de Red Hat à avoir autant d'impact au cours des 10 prochaines années que nous en avons eu jusqu'à présent. Red Hat a une formidable opportunité autour du cloud hybride ouvert avec l'évolution du cloud public et de la périphérie et dans des secteurs spécifiques comme les télécommunications et l'automobile, mais les opportunités de marché ne nous attendront pas. Ce qui est devenu évident, c'est que nous devons nous adapter et apporter ce changement pour nous assurer que nous sommes en mesure d'investir de manière à permettre à Red Hat de le faire, y compris la manière dont nous alignons le budget et les effectifs.Ce sera difficile pour nous tous; il n'y a pas d'autres moyens. La façon dont nous nous traitons les uns les autres compte toujours, et en ce moment, nous traiterons nos coéquipiers touchés avec respect et gratitude. Ce qui rend une décision aussi difficile, c'est que nous dirons au revoir aux Red Hatters passionnés qui ont contribué de manière significative et qui ont fait de cette entreprise une meilleure entreprise.Lorsque je suis entré en fonction en tant que PDG l'année dernière, j'ai dit que je voulais que nous affinions notre manuel de jeu avec l'ensemble le plus simple possible de choses nécessaires pour mettre en œuvre notre stratégie et devenir les meilleurs de notre catégorie dans tout ce que nous faisons. Atteindre notre Étoile du Nord - pour donner aux clients la capacité de transformation pour fournir n'importe quelle application, n'importe où, d'une manière que seules les technologies de cloud hybride ouvert peuvent fournir - nécessite une concentration laser.La dernière décennie a été marquée par une forte croissance pour Red Hat en termes d'activité, de portefeuille de produits et de base d'associés. L'examen de la stratégie de Red Hat et de l'équilibre de nos investissements nous a donné une nouvelle perspective sur cette croissance :Le cœur de Red Hat est notre personnel. C'est un cliché de dire que des décisions comme celle-ci ne sont pas personnelles. Pour toutes les personnes concernées, c'est personnel. Vos contributions ont participé à faire de Red Hat ce qu'elle est, et je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous avez apporté à cette entreprise. Je suis vraiment désolé que nous n'ayons pas pu trouver des moyens d'intégrer vos talents ici plus longtemps.Nous nous engageons à soutenir les associés touchés pendant ces transitions de plusieurs façons. Les spécificités des associés différeront en fonction du pays dans lequel ils se trouvent et seront conformes aux pratiques locales. Par exemple, les associés aux États-Unis seront éligibles pour recevoir une variété d'avantages, y compris : une indemnité de départ supérieure au marché ; une couverture médicale continue pendant trois à six mois en fonction des années de service ; Primes Q1 versées à 100 % de la cible financée et primes Q2 versées à 100 % de leur cible trimestrielle au prorata ; six mois de services de transition de carrière; et un accès étendu au Programme d'aide aux employés (PAE). En dehors des États-Unis, les avantages seront conformes aux lois et pratiques locales de chaque pays.Nous devons continuer à affiner notre concentration et faire moins de choses mieux. Nos modes de fonctionnement doivent évoluer – il y aura un changement nécessaire dans le travail que nous faisons tous. Nous devons être prêts à nous engager et à apprendre les intersections entre nos équipes et à les gérer plus directement, avec moins de couches d'interface. Ce n'est pas un travail que nous pouvons déléguer à d'autres ; au lieu de cela, nous devons consacrer notre énergie à simplifier notre structure. Ce changement structurel doit également s'accompagner d'un changement culturel : nous devons choisir de travailler et de prioriser différemment, sinon nous allons simplement recréer les défis qui nous ont amenés ici.Au cours de mes 17 années chez Red Hat, je nous ai vu relever de nombreux défis, et chacun nous a rendus plus forts parce que nous nous sommes adaptés. Et je crois que nous ferons la même chose ici. Notre capacité d'adaptation mettra notre remarquable opportunité à portée de main, et je suis convaincu que Red Hat saura la saisir.Source : courriel du PDG de Red Hat Quelles sont, selon vous, les raisons profondes des difficultés rencontrées par IBM et Red Hat?Quel pourrait être l’impact des licenciements sur la réputation et la culture de Red Hat ?