surfer sur les réseaux sociaux - 47 % (des répondants au sondage) ;

lire les sites Web d'actualités - 45 % ;

discuter des activités en dehors du travail avec des collègues - 38% ;

préparation de boissons chaudes - 31% ;

messagerie texte et messagerie instantanée – 27 % ;

manger par petits bouts - 25 % ;

faire de la nourriture au bureau - 24% ;

téléphoner à son partenaire/à ses amis - 24 % ;

recherche d'un nouvel emploi – 19%.

Surfer sur les réseaux sociaux - 44 minutes (passées à le faire pendant la journée de travail) ;

lire les sites Web d'actualités - 1 heure 5 minutes ;

discuter des activités en dehors du travail avec des collègues - 40 minutes ;

préparation de boissons chaudes - 17 minutes ;

pauses cigarettes - 23 minutes ;

messagerie texte et messagerie instantanée – 14 minutes ;

manger par petits bouts - 8 minutes ;

faire de la nourriture au bureau - 7 minutes ;

téléphoner à son partenaire/à ses amis - 18 minutes ;

recherche d'un nouvel emploi – 26 minutes.

« J’ai reçu des informations faisant état de ce qu’en 1 mois 30 d’entre vous n’ont pas ouvert leur ordinateur portable. Et il s’agit d’employés en télétravail », a-t-il souligné, mettant ainsi en doute la productivité des employés de son entreprise qui travaillent à distance.« Nous avons juste besoin que vous vous présentiez au bureau et que vous donniez du vôtre sur une journée de travail honnête, tout en sueur et en larmes », a-t-il déclaré avant de féliciter un employé qui a vendu son chien pour s’accommoder aux appels de retour au bureau : « Ce sont les sacrifices qui sont faits par certains parmi vous et je les félicite pour y avoir consenti. »Le PDG de Clearlink vient ainsi allonger la liste des dirigeants d’entreprises qui sont d’avis que les employés en télétravail sont moins productifs. La question de la productivité des employés en télétravail se posait déjà avant la survenue de la pandémie de coronavirus et revient sur la table avec acuité dans l’actuel contexte. Microsoft a initié un sondage sur un échantillon de 20 000 personnes dans des entreprises disséminées dans 11 pays pour y voir plus clair. Résultat : 87 % des participants à l’enquête disent être plus productifs en télétravail et 88 % des dirigeants émettent des doutes quant à ce que leurs employés en télétravail puissent être plus productifs que dans un bureau.Une étude d’Invitation Digital Ltd sur la productivité des employés au bureau remet en question l’actuel positionnement des employeurs fait de doutes en ce qui concerne la productivité des employés en télétravail. Le sondage a porté sur près de 2000 (1989 pour être exact) employés de bureau (à temps plein) âgés de plus de 18 ans et disséminés sur l’ensemble du territoire du Royaume-Uni. En réponse à la question de savoir s’ils se considèrent productifs tout au long d’une journée de travail, la grande majorité (soit 79 %) a répondu non. D’après les résultats de l’étude, seul le cinquième (donc les 21 % restants) a répondu par l’affirmative. Le sondage a ensuite révélé que la durée moyenne de productivité sur le lieu de service est de 2 h 53 mns, soit moins de 3 h.Les résultats du sondage avaient mis en avant le fait que les employés dans un bureau sont pour la plupart du temps distraits. Invitation Digital Ltd a publié une liste non exhaustive des activités qui meublent le temps de cette catégorie de travailleurs, ce, en deux versions : l’une avec les pourcentages de répondants par activités et l’autre avec les temps mis à la réaliser :65 % des participants à l’enquête d’Invitation Digital Ltd ont déclaré ne pas être en mesure de se passer de distractions sur une journée de travail. Plus de la moitié de ce lot de travailleurs a expliqué qu’il s’agit d’activités destinées à rendre leur journée de travail plus supportable.Le débat se tient dans un contexte de baisse des publications des offres d’emplois avec des options de travail à distance par les employeurs. C’est en tout cas ce qui ressort d’un récent sondage sur LinkedIn. Que ce soit en Allemagne, au Royaume-Uni, en Inde ou aux États-Unis, la tendance est la même : les employeurs publient désormais moins d’offres d’emplois avec des options de travail à distance. À contrario, les chiffres font montre d’un intérêt croissant des chercheurs d’emploi pour le télétravail.Dans les cas des USA, après que les offres d'emploi avec des options à distance ont atteint un pic en février avec 20 % de toutes les annonces, elles ont chuté à 14 % en septembre, qui est la statistique la plus récente, selon les données de LinkedIn.Vendriez-vous votre animal de compagnie pour vous accomoder à un appel de retour au bureau de votre employeur ?Que pensez-vous de ces tendances ? Sont-elles cohérentes avec la réalité dont vous êtes au fait ?Partagez-vous de l’argument des employeurs selon lequel les employés en télétravail sont moins productifs ?Télétravail ou bureau : dans quelle situation êtes-vous le plus productif ? Pour quelles raisons ?