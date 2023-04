Data analyst ;

Architecte de données ;

Développeur d’application mobile ;

Développeur web ;

Administrateur réseau ;

Concepteur logiciel ;

Analyste QA ;

Analyste réseau ;

Scrum master ;

Architecte cybersécurité ;

Etc.

Dans le cadre des Journées Québec Europe, organisées par le gouvernement du Québec et ses partenaires Montréal International, Québec International et la Société de développement économique de Drummondville, plus de 900 postes seront à pourvoir au sein d’une cinquantaine d’entreprises québécoises dans des secteurs d’activité variés. Cela inclut notamment le secteur des technologies de l’information où des talents sont recherchés pour les postes de :Les personnes intéressées ontpour consulter les offres d’emploi disponibles et soumettre leur candidature en visitant le site dédié. Les candidates et candidats retenus par les employeurs seront convoqués pour un premier entretien d’embauche qui se déroulera par visioconférence entre le 12 et le 16 juin 2023.Cet événement, qui permet depuis 2008 à des entreprises québécoises de recruter des travailleuses et des travailleurs en Europe, est entièrement gratuit pour les personnes candidates. Celles dont la candidature sera retenue pourront rencontrer des employeurs du Québec lors d’entretiens d’embauche. De plus, les personnes inscrites aux Journées Québec Europe pourront assister à une série de webinaires afin de se renseigner sur toutes les étapes d’un projet d’immigration au Québec.