Le gouvernement canadien a été l'un des plus enthousiastes à promouvoir le télétravail

Inconvénients du télétravail

Les employeurs affirment que la productivité est moindre lorsque leurs employés travaillent à domicile

Bien que le travail à domicile présente des avantages considérables, qu'il s'agisse des économies réalisées sur les installations, de l'environnement ou de la production globale, certaines organisations ont du mal à admettre qu'il est possible de maintenir la culture de l'entreprise et l'engagement des employés dans un scénario de télétravail.Au printemps 2020, dans les premiers jours de la pandémie, les gouvernements du monde entier, y compris le Canada, ont adopté des mesures sévères rarement utilisées en temps de paix, notamment le verrouillage et la fermeture des bureaux et des entreprises, à l'exception des services les plus essentiels. En conséquence, les personnes habituées à travailler dans des bureaux se sont vu signifier qu'elles devaient travailler à domicile.Cette mesure a été largement considérée comme essentielle, mais temporaire, pour assurer la sécurité des personnes pendant la pandémie. La Suède, largement clouée au pilori à l'époque pour avoir refusé le confinement et permis aux gens d'interagir les uns avec les autres sur la base du bon sens, a fini par afficher un taux de surmortalité inférieur à celui de la plupart des pays qui ont procédé à un confinement rigoureux, y compris le Canada.Le gouvernement canadien a été l'un des plus enthousiastes à promouvoir le télétravail ou travail à domicile. Par exemple, Michael Keenan, alors sous-ministre des Transports, a déclaré que ce mode de travail serait « par défaut » dans un « avenir prévisible ». De même, tous les ministères et les grandes entreprises ont adopté le modèle du travail à domicile. Loin de s'y opposer, le monde de l'entreprise aux États-Unis, au Canada et ailleurs s'est généralement montré enthousiaste. Par exemple, la banque d'investissement new-yorkaise Goldman Sachs a mis en place des programmes d'exercices à distance et même des cours de cuisine pour les employés travaillant à domicile. De même, au Canada, les grandes entreprises et les banques ont adopté le modèle du télétravail.Au printemps et à l'été 2020, peu de gens, si ce n'est aucun, se sont rendu compte de la popularité qu'allait connaître ce modèle. Les travailleurs n'avaient plus à faire de longs et coûteux trajets pour se rendre au travail, ce qui leur permettait d'économiser sur l'essence, le stationnement, les frais de nourriture et même les frais de garde d'enfants. Si vous n'aimiez pas l'emplacement de votre entreprise, peut-être parce que le loyer était trop élevé ou que vous préfériez la campagne à la ville, vous pouviez déménager ailleurs.Il n'est donc pas étonnant que de nombreux travailleurs aient hésité à retourner au bureau lorsque la pandémie s'est dissipée en 2022 et 2023. Le gouvernement fédéral lui-même n'a pas vraiment été en mesure de sévir. D'ici au 31 mars, il s'attend à ce que les travailleurs ne soient au bureau que deux à trois jours par semaine, et même dans ce cas, des exceptions sont autorisées au cas par cas.En avril 2021, le gouvernement canadien a publié une étude sur la productivité des télétravailleurs. Fait impressionnant, 90 % d'entre eux ont déclaré être au moins aussi productifs à domicile qu'au bureau. Environ un tiers d'entre eux (32 %) ont même déclaré accomplir plus de travail par heure depuis leur domicile. Seuls 10 % ont déclaré être moins productifs depuis leur domicile.Si les employeurs sont préoccupés par le temps que les employés consacrent à leur travail à domicile, il convient également de noter que 44 % de ceux qui apprécient le télétravail déclarent également travailler plus longtemps. Par ailleurs, aucun des employés qui travaillent mieux depuis leur domicile n'a déclaré travailler moins d'heures.La même année, les chercheurs Mehdi et Morissette ont rapporté que 32 % des employés canadiens âgés de 15 à 69 ans travaillaient la plupart de leurs heures à domicile, contre 4 % en 2016. Ces chiffres confirment que les entreprises récoltent les fruits d'une productivité accrue grâce au travail à domicile. En effet, une main-d'œuvre engagée est une main-d'œuvre productive, et de nombreuses entreprises commencent à s'en rendre compte.Un rapport récent de Randstad Sourceright souligne que plus de huit organisations sur dix (84 %) interrogées ont déclaré qu'elles envisageraient d'adopter une politique permanente de télétravail. Cela semble confirmer que le travail à domicile au Canada sera la nouvelle norme et que la culture d'entreprise et l'engagement des employés peuvent prospérer même dans un environnement de télétravail.Il est souvent utile d'avoir l'avis de personnes qui ont une expérience préalable et qui ont vu de leurs propres yeux les avantages et les inconvénients du travail à domicile. Nous avons contacté les communautés du travail à domicile, du travail à distance et du nomadisme numérique pour connaître leur point de vue sur le travail à distance et le travail à domicile. De plus, nous avons inclus des conseils pour relever les défis les plus courants du travail à domicile.Selon une enquête réalisée au printemps 2022 par McKinsey et Ipsos auprès de 25 000 personnes, 58 % d'entre eux ont déclaré qu'ils pourraient travailler à domicile au moins un jour par semaine. Et plus d'un tiers (35 %) ont déclaré qu'ils pourraient travailler à domicile tous les jours. Les avantages du télétravail sont évidents. De nombreuses personnes apprécient de ne pas avoir à se déplacer et constatent qu'elles économisent de l'argent lorsqu'elles ne se rendent pas au bureau.Toutefois, le télétravail présente aussi des inconvénients, qui vont des distractions aux problèmes technologiques, en passant par l'impression de ne jamais cesser de travailler.Nombreux sont ceux qui détestent se rendre au bureau, ce qui peut prendre du temps et coûter cher. Mais l'avantage de ces déplacements, c'est qu'ils permettent une coupure nette entre le travail et la maison. Bien que de nombreux employés de bureau se connectent plus tard à leur domicile, les travailleurs à domicile ont surtout l'impression d'être « toujours en ligne ». Une enquête de FlexJobs a révélé que le surmenage ou l'impossibilité de se déconnecter était le principal aspect négatif du télétravail relevé par les personnes interrogées. Trente-cinq pour cent d'entre eux l'ont désigné comme un défi.De nombreux travailleurs à distance, en particulier les femmes, sont distraits par leurs enfants lorsqu'ils sont en télétravail. Si vous avez une famille, il est important de lui faire savoir quand vous travaillez et donc quand vous n'êtes pas disponible. Il est essentiel de disposer d'un bureau entièrement équipé dans une pièce séparée de la maison (afin de pouvoir fermer la porte en cas de besoin).Ne pas disposer du bon équipement à la maison, avoir une connexion Wi-Fi irrégulière ou médiocre, ou simplement rencontrer des problèmes technologiques quotidiens peut rendre le télétravail plus difficile. Vingt-huit pour cent des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête FlexJobs ont cité les problèmes techniques comme un souci au télétravail, et 26 % se sont plaintes de la fiabilité de la connexion Wi-Fi. Bien que les problèmes techniques puissent également survenir dans un bureau, il est généralement plus facile de les résoudre lorsque l'aide se trouve sur place.La communication à distance avec une équipe d'assistance technique n'est peut-être pas aussi efficace que le travail en face à face, mais elle peut souvent fonctionner.Si les réunions vidéo sont formidables en ce sens qu'elles permettent des réunions à distance où l'on peut voir le visage de l'autre, elles s'accompagnent d'une nouvelle série de défis. La « fatigue du zoom » est bien réelle. Les chercheurs ont trouvé quatre raisons à cela.La réduction de la taille des visages, le masquage de la vue, l'utilisation d'un clavier externe pour laisser plus d'espace entre vous et l'écran et les pauses audio peuvent contribuer à réduire ces problèmes.Malgré tous les outils de collaboration et les moyens technologiques dont nous disposons pour communiquer en ligne, rien ne remplace parfois l'interaction en face à face. Des personnes assises autour d'une table et examinant des dessins peuvent être en mesure de résoudre un problème en quelques minutes, alors que cela prendrait des jours avec des outils de collaboration en ligne.De même, il est beaucoup plus facile de discuter de questions délicates avec un collègue ou de nouer des liens entre collègues en face à face qu'au moyen d'un chat vidéo. Il est plus facile de mal interpréter les signaux ou de « marcher » sur les mots de l'autre dans le cadre d'une communication en ligne.Le PDG de la Banque Royale du Canada, Dave McKay, a affirmé que plus de deux ans de travail à domicile ont eu un impact négatif sur la productivité et l'innovation. Cependant, les effets du travail à domicile ne sont pas tous négatifs. Outre les économies évidentes, de nouvelles recherches ont quantifié les gains de temps associés au travail à domicile.L'étude publiée en janvier 2023 par le(NBER) aux États-Unis, a examiné des données provenant de 27 pays et a conclu que le gain de temps quotidien moyen lié au travail à domicile était de 55 minutes aux États-Unis et de 65 minutes au Canada. Sur ce temps gagné, l'étude a montré qu'en moyenne les personnes consacraient environ 40 % de leur temps à leur travail, 11 % à la prise en charge de personnes dépendantes et le reste à d'autres activités.En d'autres termes, même s'il est vrai que le travail à domicile est moins productif, les gens consacrent plus de temps à leur travail, de sorte qu'il est difficile de savoir comment ces effets s'équilibrent. D'après une étude de Microsoft, les dirigeants d'entreprises pensent que les employés en télétravail sont moins productifs . 87 % des participants à l’enquête disent être plus productifs en télétravail et 88 % des dirigeants émettent des doutes quant à ce que leurs employés en télétravail puissent être plus productifs que dans un bureau.Malgré les pressions exercées par les employeurs en faveur d'un retour au bureau, la préférence pour le travail à domicile reste remarquable. Une étude de mars 2023, également publiée par le NBER, a examiné les offres d'emploi de 2019 à 2023 dans cinq pays développés et anglophones. Ils ont constaté qu'au cours de cette période, les offres d'emploi permettant le travail à distance ou hybride ont été multipliées par plus de trois aux États-Unis et par cinq ou plus au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. En d'autres termes, malgré les souhaits des gouvernements et des entreprises, le travail à domicile est là pour rester.Pour ceux qui le peuvent, le travail à distance est une bénédiction. Mais la réalité est que, bon gré mal gré, la pandémie a considérablement accéléré la tendance à la création d'une nouvelle classe sociale - ceux qui peuvent travailler à distance indéfiniment - rompant ainsi le lien entre le lieu de résidence et le lieu de travail qui a été la norme tout au long de l'histoire.Source : A study the National Bureau of Economic Research in the U.SL'étude du National Bureau of Economic Research est-elle pertinente ?Selon vous, quels sont les avantages du travail à domicile ?Avez-vous déjà effectué le télétravail ? Quelle était votre expérience ?Préférez-vous le télétravail ou le travail au bureau ? Quelles sont vos raisons ?