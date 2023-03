NEW: Apple illegally fired 5 workers who were trying to organize a union at a store in Kansas City, according to new union charges.



Apple fait face à une accusation de pratique déloyale de travail qui, pour la première fois, accuse l'entreprise américaine la plus rentable d'avoir licencié des travailleurs en raison de leur activité syndicale. Le fabricant de l'iPhone fait partie d'une poignée d'entreprises de premier plan, telles qu'Amazon et Starbucks, aux prises avec une vague de syndicalisation. Les employés des magasins Apple de Towson (Maryland) et d'Oklahoma City ont été les premiers dans l'histoire de l'entreprise à se syndiquer l'année dernière, alors que d'autres campagnes ont essuyé des échecs. Apple communique régulièrement sur "les pièges non révélés de l'adhésion à un syndicat".Lundi, le CWA, qui mène une campagne nationale pour syndiquer les travailleurs d'Apple, a allégué dans une plainte qu'Apple a illégalement licencié des employés en raison de leurs activités syndicales. Les plaintes accusent la firme de Cupertino d'user de divers stratagèmes de démantèlement des syndicats. Ces mesures vont de la participation obligatoire à des réunions antisyndicales à la création d'un faux syndicat et à la pénalisation des membres du syndicat, en passant par le licenciement des travailleurs qui encouragent le personnel à adhérer à un syndicat. Les plaintes de cette semaine mettent en avant le cas de cinq travailleurs licenciés par Apple.Les travailleurs licenciés, qui étaient tous des organisateurs actifs d'une campagne syndicale naissante dans le magasin Apple de Country Club Plaza à Kansas City, ont déclaré qu'ils avaient été sanctionnés et licenciés pour des retards, des absences au travail et des formulaires d'assiduité mal remplis. Les syndicats affirment que le fait de s'en prendre à des militants syndicaux pour des problèmes d'assiduité mineurs, qui sont pourtant monnaie courante chez les autres membres du personnel, est une technique classique de démantèlement des syndicats. Dans un communiqué de presse, le CWA affirme que les licenciements pour manque d'assiduité sont très rares.« La direction d'Apple a déclaré que j'avais été licencié pour une faute de frappe dans ma feuille de présence que j'avais documentée et essayé de corriger. Pourtant, il est clair que la véritable raison pour laquelle j'ai été licenciée est que j'ai exercé mon droit de me syndiquer et d'obtenir une voix protégée sur mon lieu de travail. Apple a ensuite tenté de me faire taire en me faisant signer une décharge afin de recevoir mon indemnité de départ. Aucun employé d'Apple ne devrait être interrogé, intimidé ou réduit au silence pour avoir tenté de s'organiser et d'obtenir sa juste part », a déclaré D'lite Xiong, l'un des travailleurs licenciés, dans le communiqué du CWA.Les employés d'Apple licenciés à Kansas City ont déclaré qu'ils avaient commencé à s'organiser l'année dernière en réponse au fait que les employés à temps partiel ne bénéficiaient pas des mêmes avantages que les employés à temps plein et qu'il existait d'autres disparités dans le traitement des travailleurs par Apple. Selon eux, Apple a organisé des réunions facultatives pour discuter de la syndicalisation avec les travailleurs. Les réunions se sont multipliées et sont finalement devenues des sessions obligatoires au cours desquelles les dirigeants ont dit aux travailleurs que la syndicalisation perturberait les relations entre l'entreprise et ses employés.Gemma Wyatt, qui a travaillé chez Apple à Kansas City pendant sept ans et a commencé à organiser son magasin au printemps dernier, a déclaré avoir fait l'objet d'un avis disciplinaire après être arrivée en retard à son poste d'une minute en moyenne, trois fois en un mois. Selon ses dires, Apple l'a licenciée début février après deux autres problèmes d'assiduité. Des organisateurs syndicaux de Starbucks auraient également été licenciés au cours de l'année écoulée pour des problèmes d'assiduité, notamment parce qu'ils arrivaient au travail avec quelques minutes de retard. Des cas similaires à ceux cités ici auraient également eu lieu chez Amazon.Toutefois, Amazon indique que les travailleurs étaient licenciés après avoir enfreint les règles de l'entreprise et non en représailles pour avoir participé à une activité syndicale. Les experts ont averti que si le démantèlement syndical peut fonctionner, il peut avoir des conséquences négatives à long terme pour les entreprises qui s'y livrent. « J'avais une longue expérience de l'entreprise et j'aimais mon travail. Ils ont absolument réussi à écraser la volonté de s'organiser dans notre magasin. Les gens veulent bien sûr avoir leur mot à dire sur leurs conditions de travail, mais ils ne veulent pas risquer de perdre leur gagne-pain », a déclaré Gemma Wyatt.La législation fédérale du travail interdit aux employeurs d'exercer des représailles à l'encontre des travailleurs pour leur activité syndicale. Lundi, le CWA a également déposé une plainte contre Apple pour avoir prétendument exercé des représailles à l'encontre des travailleurs qui s'organisaient dans le magasin de Memorial City à Houston. Les allégations concernant ce magasin sont similaires à celles du magasin de Kansas City, et incluent la promesse aux employés de meilleures conditions de travail s'ils ne soutiennent pas le syndicat. Mais la plainte affirme qu'Apple a ensuite sanctionné un travailleur qui a décidé de soutenir le syndicat.Selon certaines sources, sous la pression des actionnaires, Apple a déclaré cette année qu'elle examinerait son engagement à respecter le droit de ses travailleurs à se syndiquer. Ces pressions découlent d'allégations selon lesquelles l'entreprise se livrerait à des pratiques antisyndicales illégales alors que les employés de certains de ses magasins à travers le pays font pression pour se syndiquer. Au début de l'année, les enquêteurs du NLRB ont découvert qu'Apple avait illégalement imposé des règles qui empêchaient ses employés de s'engager dans des activités protégées par la loi, telles que la discussion de leurs salaires.Selon le CWA, c'est la première fois que le syndicat porte plainte contre Apple pour avoir licencié des travailleurs qui tentaient de se syndiquer. D'autres grandes entreprises ont également été accusées de licencier des travailleurs qui cherchaient à se syndiquer dans le cadre de la vague de syndicalisation qui a eu lieu ces deux dernières années, dont Amazon, Google et Activision Blizzard. Un juge américain a notamment ordonné à Amazon en décembre dernier de cesser et de renoncer aux représailles antisyndicales. L'ordonnance du juge dans cette affaire reconnaît la conduite illégale d'Amazon.Sources : communiqué de presse de l'association Communications Workers of America , les documents des plaintes ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la réaction d'Apple face aux mouvements de syndicalisation ?Selon vous, la syndicalisation des employés représente-t-elle un danger pour les entreprises ?Que pensez-vous des déclarations d'Apple selon lesquelles la syndicalisation comporte des risques pour les employés ?