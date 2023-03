Apple est l'un des exemples les plus en vue des entreprises qui luttent contre le travail à distance. Initialement formellement opposée à l'idée que les employés restent en télétravail après le passage de la pandémie, l'entreprise a été contrainte de mettre en place une politique de travail hybride qu'elle applique depuis le 23 mai 2022. Vers l'automne, Apple a apporté un ajustement à cette politique avec un dénominateur commun : le personnel étant tenu de travailler depuis le bureau au moins trois jours par semaine. Les employés sont tenus d'être au bureau les lundis, mardis et jeudis, la plupart pouvant travailler à distance les mercredis et vendredis.Cependant, il semble qu'Apple redouble d'efforts dans cette stratégie alors qu'elle cherche des moyens de réduire les coûts dans l'ensemble de l'entreprise. Selon Zoe Schiffer, du média d'information technologique Platformer, Apple surveille de près l'assiduité par le biais des badges afin de s'assurer que les employés se rendent au bureau au moins trois fois par semaine. Dans un message sur Twitter, Schiffer a déclaré qu'Apple suivait désormais activement les présences des employés en utilisant des enregistrements de badges et donnerait aux employés des "avertissements graduels" s'ils ne se présentaient pas trois fois par semaine comme cela est requis.Selon Schiffer, certains bureaux d'Apple ont même averti le personnel que le non-respect de cette règle pourrait entraîner un licenciement. Mais "cette règle ne semble pas être une politique à l'échelle de l'entreprise". Ce développement fait suite à un récent rapport détaillé de Mark Gurman de Bloomberg dans lequel il mentionnait de nombreuses nouvelles mesures prises par Apple dans le but de réduire les dépenses. Gurman a également souligné qu'Apple est de plus en plus stricte sur l'application des exigences de travail en personne. Les employés pensent qu'il s'agit d'un signe avant-coureur du licenciement de ceux qui ne respectent pas cette exigence.En janvier dernier, Apple a modifié sa politique en matière de tests Covid-19, en supprimant l'obligation pour les employés de subir un test Covid-19 avant de travailler en personne. Des observateurs ont rapporté que les équipes d'Apple disposent toujours d'une certaine autonomie dans l'application des exigences en matière de travail en personne. Certaines équipes peuvent exiger le travail en personne cinq jours par semaine, tandis que d'autres équipes peuvent théoriquement être plus indulgentes en exigeant le travail en personne trois jours par semaine. Il est clair, cependant, que les équipes individuelles pourraient perdre peu à peu cette flexibilité.Cette politique coûterait de l'argent à Apple, alors que l'entreprise cherche des moyens de réduire les coûts. En janvier 2022, Apple est devenue la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars, après que sa valeur a augmenté de 1*000*milliards de dollars en moins de 16 mois. Cette croissance a été portée par la pandémie de coronavirus, au cours de laquelle les entreprises technologiques ont engrangé des bénéfices records. Mais au cours des douze derniers, Apple a perdu plus de 1 000 milliards en valeur marchande, sa capitalisation boursière étant passée sous la barre des 2 000 milliards en janvier 2023.Pris ensemble, les cinq plus grandes entreprises technologiques américaines ont perdu une capitalisation boursière combinée de plus de 4 000 milliards de dollars au cours des douze derniers mois. En novembre 2022, Amazon est devenue la première entreprise à perdre 1 000 milliards de dollars en capitalisation boursière. En février 2022, la société mère de Facebook, Meta, a été éjectée du top 10 des entreprises les plus valorisées au monde (capitalisation boursière) après une série de revers brutaux les semaines précédentes. La capitalisation boursière de l'entreprise fondée par Mark Zuckerberg a été divisée par plus de trois en un peu plus d'un an.Meta, qui valait autrefois plus de 1 000 milliards de dollars en bourse, a une capitalisation boursière d'environ 530*milliards de dollars aujourd'hui. C'est une baisse étonnante par rapport à sa situation de mi-2021 lorsque Facebook se classait au sixième rang des entreprises les plus valorisées au monde. L'effondrement stupéfiant du cours de l'action Meta rappelle l'époque de l'effondrement des dots-COM, mais il est bien plus important en ce qui concerne la valeur effacée d'une seule entreprise. Ces diverses pertes dans l'industrie technologique expliquent en partie les licenciements massifs dans les grandes entreprises telles que Meta, Microsoft et Google.En janvier dernier, le National Labor Relations Board (NLRB) des États-Unis a affirmé qu'un courriel envoyé à toute l'entreprise par le PDG d'Apple, Tim Cook, en 2021, pourrait avoir violé la loi fédérale. Dans ce courriel, Cook aurait déclaré que les personnes qui divulguent des informations confidentielles n'ont pas leur place dans l'entreprise et qu'Apple ne tolère pas la divulgation d'informations confidentielles, qu'il s'agisse de la propriété intellectuelle d'un produit ou des détails d'une réunion confidentielle. Les politiques imposées aux employés par Apple ont été jugées illégales par les procureurs du NLRB. Ils estiment qu'elles violent les droits des travailleurs.Les enquêtes de l'agence découlent de plaintes déposées en 2021 par d'anciens employés, Ashley Gjovik et Cher Scarlett. Scarlett a accusé la société de maintenir des règles de travail qui interdisent aux employés de parler des salaires, des heures de travail ou d'autres termes ou conditions d'emploi. La plante de Gjovik allègue qu'un courriel envoyé par Tim Cook promettant de punir les divulgateurs, ainsi qu'un ensemble de politiques dans le manuel des employés, violait la loi fédérale. Gjovik cite des politiques interdisant au personnel de divulguer des informations aux journalistes, de révéler la rémunération des collègues ou de poster des tweets impolis.Apple a été confrontée ces dernières années à une vague inhabituelle de dissidence publique parmi ses dirigeants, ainsi qu'à des campagnes de syndicalisation sans précédent menées par des employés du secteur de la vente au détail, qui ont voté en faveur de la syndicalisation l'année dernière dans le Maryland et l'Oklahoma.Quel est votre avis sur le sujet ?