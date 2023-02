With exploding technology and increased worker productivity, it’s time to move toward a four-day work week with no loss of pay. Workers must benefit from technology, not just corporate CEOs.https://t.co/mIm1EpcZLu — Bernie Sanders (@SenSanders) February 21, 2023

Deux expériences sur six mois sur la semaine de quatre jours

La recherche a examiné les données de deux parties : les données administratives des entreprises et les données d'enquête des employés. Pour les deux types de données, nous avons utilisé une méthodologie avant et après. Au cours de la phase préalable à l'essai, les entreprises ont rempli une enquête « d'intégration » avec des détails de base sur elles-mêmes et ont fourni six mois de données à utiliser comme comparaison avec les données correspondantes recueillies au cours de l'essai de six mois. Une fois l'essai commencé, les entreprises ont fourni des données mensuelles sur un petit ensemble de mesures communes (revenus, absentéisme, démissions et nouvelles embauches) ainsi que deux mesures personnalisées facultatives de leur choix. L'absence de productivité et d'autres mesures de performance dans l'ensemble commun s'explique par le fait que les organisations participant à l'essai varient considérablement en ce qui concerne les types de données qu'elles collectent dans le cours normal des activités commerciales. Sur les 61 organisations qui ont participé à l'essai, entre 44 et 51 ont fourni des données d'enquête pour l'analyse des performances dans ce rapport. L'équipe de recherche a également contacté les 61 organisations pour confirmer leur maintien, ou non, de la politique de la semaine de quatre jours.



Les sondages auprès des employés ont été remplis à trois moments : immédiatement avant le début de l'essai (baseline), à mi-parcours de l'essai (midpoint) et à la fin de l'essai (endpoint). La recherche a examiné les données de deux parties : les données administratives des entreprises et les données d'enquête des employés. Pour les deux types de données, nous avons utilisé une méthodologie avant et après. Au cours de la phase préalable à l'essai, les entreprises ont rempli une enquête « d'intégration » avec des détails de base sur elles-mêmes et ont fourni six mois de données à utiliser comme comparaison avec les données correspondantes recueillies au cours de l'essai de six mois. Une fois l'essai commencé, les entreprises ont fourni des données mensuelles sur un petit ensemble de mesures communes (revenus, absentéisme, démissions et nouvelles embauches) ainsi que deux mesures personnalisées facultatives de leur choix. L'absence de productivité et d'autres mesures de performance dans l'ensemble commun s'explique par le fait que les organisations participant à l'essai varient considérablement en ce qui concerne les types de données qu'elles collectent dans le cours normal des activités commerciales. Sur les 61 organisations qui ont participé à l'essai, entre 44 et 51 ont fourni des données d'enquête pour l'analyse des performances dans ce rapport. L'équipe de recherche a également contacté les 61 organisations pour confirmer leur maintien, ou non, de la politique de la semaine de quatre jours.Les sondages auprès des employés ont été remplis à trois moments : immédiatement avant le début de l'essai (baseline), à mi-parcours de l'essai (midpoint) et à la fin de l'essai (endpoint).

Ce n'est pas la première fois qu'une semaine de travail de quatre jours attire l'attention des législateurs

Des expérimentations qui se multiplient en Europe et dans le monde

Toutefois, la semaine de travail de 4 jours ne fait pas l'unanimité

Le concept d'une semaine de travail de quatre jours s'est imposé de plus en plus au cours des dernières années, les entreprises et les chercheurs ayant franchi le pas pour réduire les heures sans réduire les salaires.Le progressiste du Vermont est intervenu dans le débat sur la semaine de travail de quatre jours sur Twitter, en écrivant : « Avec l'explosion de la technologie et l'augmentation de la productivité des travailleurs, il est temps de passer à une semaine de travail de quatre jours sans perte de salaire. Les travailleurs doivent bénéficier de la technologie , pas seulement les PDG d'entreprise ».Ces propos font suite aux conclusions de deux études : une étude menée au Royaume-Uni dont les résultats ont été publiés il y a quelques jours, et une étude plus modeste menée à l'international, dont les résultats ont été publiés en novembre par 4 Day Week Global, qui a participé à la coordination des deux études.L'expérience de novembre, qui a impliqué environ 30 entreprises et 1 000 employés dans plusieurs pays, a permis d'augmenter les revenus, de réduire l'absentéisme et les démissions et d'améliorer le bien-être des employés. Aucune des entreprises participantes n'envisageait de revenir à des semaines de travail de cinq jours après la fin du projet pilote.4 Day Week Global, une organisation à but non lucratif basée en Nouvelle-Zélande, a mené cette étude impliquant 33 entreprises participantes qui employaient 969 personnes basées aux États-Unis, en Australie, en Irlande, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande, qui ont adopté une semaine de travail de quatre jours dans un projet pilote qui a lui aussi duré sur une période de six mois. L'organisation a constaté que c'était un « succès retentissant sur pratiquement toutes les dimensions ».« Les entreprises sont extrêmement satisfaites de leurs performances, de leur productivité et de leur expérience globale, la quasi-totalité d'entre elles s'étant déjà engagées ou prévoyant de poursuivre l'horaire de la semaine de 4 jours », indique le rapport.« Les revenus ont augmenté au cours de la période test. Les jours de maladie et l'absentéisme sont en baisse », a-t-elle poursuivi. « Les entreprises embauchent. Les démissions ont légèrement diminué, un constat frappant lors de la 'Grande démission'. Les employés sont tout aussi enthousiastes. Et les impacts climatiques, bien que moins bien mesurés, sont également encourageants.*»Certaines entreprises américaines ont également commencé à tester l'idée. Un propriétaire de Chick-fil-A en Floride a lancé une semaine de travail de trois jours en novembre et il a reçu 400 candidatures pour une seule offre d'emploi en raison de la popularité d'une semaine de travail raccourcie.Le programme pilote britannique, quant à lui, a impliqué deux fois plus d'entreprises et près de trois fois plus d'employés que le projet pilote précédent et est le plus important du genre. Les avantages pour les participants se sont étendus au-delà du bureau et dans la vie personnelle des employés.Pour étudier l'impact de la réduction du temps de travail sur la productivité et le bien-être de leurs travailleurs, ainsi que l'impact sur l'environnement et l'égalité des sexes, les entreprises ont suivi le modèle 100:80:100 selon lequel les travailleurs reçoivent 100 % de leur salaire pour 80 % du temps de travail, ce, en échange d'un engagement à maintenir 100 % de leur productivité antérieure.Le programme veut se démarquer en aidant les entreprises à ne plus se contenter de mesurer le temps que les gens passent au travail, mais à se concentrer davantage sur les résultats obtenus. Il est géré par des chercheurs des universités de Cambridge, d'Oxford, du Boston College, ainsi que par les organisations à but non lucratif 4 Day Week Global, 4 Day Week UK Campaign et le groupe de réflexion britannique Autonomy. Il entendait recruter 30 entreprises britanniques lors de son lancement en juin. C'était sans compter sur toutes les entreprises qui ont montré leur intérêt.Des entreprises de tout le Royaume-Uni ont participé, avec environ 2 900 employés qui ont abandonné une journée de travail. Les organisations impliquées dans l'essai allaient des détaillants en ligne et des fournisseurs de services financiers aux studios d'animation et à un magasin local de fish and chips. Les autres secteurs représentés comprennent le conseil, le logement, l'informatique, les soins de la peau, le recrutement, l'hôtellerie, le marketing et les soins de santé.Voici comment les organisations qui ont participé se sont adaptées :L'entreprise arrête ses activités un jour supplémentaire par semaine. C'était un choix populaire dans les entreprises où la collaboration du personnel est plus importante que la couverture de cinq jours.Exemple : un studio de jeux vidéo a opté pour un arrêt au cinquième jour de la semaine, car il était important que le personnel soit présent en même temps pour la collaboration. Après avoir interrogé le personnel sur les préférences, le studio a décidé de suspendre le travail pour tout le monde le vendredi.Le personnel prend des jours de congé en alternance : par exemple, le personnel peut être divisé en deux équipes, une équipe prenant le lundi comme jour de repos et l'autre le vendredi comme jour de repos. Ainsi, les bureaux ne seraient pas vides le vendredi. C'était un choix populaire dans les entreprises où une couverture de cinq jours était importante.Exemple : une agence de marketing numérique a organisé ses jours de congé en alternance à l'aide d'un système de « jumelage ». Les membres du personnel s'associent à un partenaire qui possède des connaissances et des compétences similaires. Les associés alternent leurs jours de repos, afin d'assurer une couverture de cinq jours des fonctions clefs.Différents départements fonctionnent selon des modèles de travail différents, ce qui peut entraîner un mélange des deux modèles ci-dessus. Cela peut également inclure d'autres dispositions, telles que certains membres du personnel travaillant l'équivalent de quatre jours sur cinq jours ouvrables plus courts. Un modèle décentraliséa été choisi dans des entreprises dont les services avaient des fonctions et des enjeux très contrastés.Exemple : une association de logement comprenait des départements spécialisés dans tous les domaines, de l'administration à la sensibilisation de la communauté et à la réparation des bâtiments. Chaque département a été invité à prendre l'initiative de concevoir un modèle de semaine de quatre jours adapté à ses propres besoins.Le personnel travaille une semaine de travail moyenne de 32 heures, calculée sur le barème d'une année.Exemple : un restaurant dont l'activité est fortement saisonnière a choisi de piloter une semaine annualisée de quatre jours, avec des heures d'ouverture plus longues en été compensées par des heures d'ouverture plus courtes en hiver.Le droit du personnel à la semaine de quatre jours est lié à un suivi continu des performances. Les cadres supérieurs de l'entreprise peuvent décider de suspendre temporairement la semaine de quatre jours pour certains services ou individus, s'il est prouvé que le personnel n'atteint pas les objectifs de performance convenus. Cela peut conduire à des situations inégales où certains membres du personnel/services continuent de travailler cinq jours sur des périodes de temps.Exemple : une entreprise adoptant un modèle décentralisé exigeait que chaque département s'accorde sur un ensemble d'indicateurs de performance clefs à respecter, afin de conserver une semaine de quatre jours. Cela signifiait que certains départements et individus sont entrés dans le projet pilote plus tard que d'autres, et certains ont été suspendus de la semaine de quatre jours pendant la période pilote de 6 mois.Le caucus progressiste du Congrès américain a précédemment approuvé la(littéralement la « loi sur la semaine de travail de 32 heures »), la présidente du caucus Pramila Jayapal déclarant dans un communiqué à l'époque que « c'était dans le temps que nous placions les gens et les communautés au-dessus des entreprises et de leurs profits – en donnant finalement la priorité à la santé, au bien-être et à la dignité humaine fondamentale de la classe ouvrière plutôt qu'aux résultats financiers de leurs employeurs ».Le représentant Mark Takano, un démocrate de Californie, a proposé cette législation. Il avait précédemment déclaré qu'une semaine de travail de 32 heures, qui deviendrait la nouvelle norme dans le cadre de sa proposition, aiderait les Américains à élaborer la nouvelle norme de travail qu'ils exigent.« Je pense qu'il y a eu une grande prise de conscience parmi beaucoup d'Américains, ils réalisent notamment à quel point ils travaillent dur et qu'ils veulent quitter les emplois dans lesquels ils travaillent », a déclaré Takano. « Donc, une semaine de travail de quatre jours est quelque chose qui relie beaucoup d'Américains ».Les expérimentations de la semaine de quatre jours se sont multipliées récemment en Europe, mais aussi aux États-Unis et au Canada ou encore en Australie et en Nouvelle-Zélande.En Espagne, le gouvernement espagnol a par exemple lancé fin 2022 un programme pilote destiné à aider les PME du secteur industriel à réduire le temps de travail hebdomadaire de leurs salariés sans baisser leurs salaires, dans le but de stimuler la productivité. Ce projet sera testé durant deux ans dans des entreprises souhaitant tester des réformes d'organisation susceptibles de « générer une hausse de productivité qui compense les surcoûts salariaux ». Les entreprises intéressées devront s'engager à réduire d'au moins 10 % le temps de travail hebdomadaire de leurs salariés, sur une période de deux ans. Cette mesure devra toucher au minimum 25 % de leurs employés.En France, le service public pourrait montrer l'exemple même si les débuts sont timides. Fin janvier, Gabriel Attal, ministre délégué aux Comptes publics, annonçait que les agents de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Picardie pourraient tester pendant un an la semaine de 36 heures en quatre jours, une expérimentation sur le bien-être au travail.close« Globalement, les Français sont favorables à plus de libertés dans leur organisation, même si tous n'ont pas envie de cumuler 35 heures sur quatre jours », déclarait alors Gabriel Attal au quotidien L'Opinion. « Je crois que beaucoup de Français aspirent aujourd'hui à travailler différemment », a estimé Gabriel Attal. « La semaine de 35 heures en quatre jours, que 10.000 Français expérimentent déjà dans des secteurs économiques très variés comme le recyclage industriel ou l'informatique, cela peut être moins de temps passé dans les transports, moins de stress, et finalement, plus de bien-être au travail ».En réponse à la déclaration sur Twitter de Bernie Sanders, un utilisateur a proposé de laisser les entreprises décider de ce qui est meilleur pour elles.Un autre a déclaré : « Une clinique médicale ne devrait donc être ouverte que 4 jours par semaine ? Cela compromettrait les soins. S'il vous plaît ne soyez pas si imprudent avec des commentaires comme ça. Peut-être qu'en politique, vous pouvez y parvenir, mais pas en médecine ».Un autre a ironisé : « Allez-vous payer les deux autres jours de votre vente de livres*? mdr »« Cela peut être adaptable dans de petits secteurs de l'économie, mais je travaille dans l'industrie alimentaire et vous ne mangerez pas très bien si nous ne travaillons que quatre jours par semaine ».Un autre rappelle que le passage à la semaine de 4 jours « ne profitera toujours qu'à certains travailleurs, pas à tout le monde, en particulier aux travailleurs sociaux non rémunérés ».« Sénateur Sanders, je suis tout à fait pour la semaine de travail de 4 jours, mais comment faites-vous pour que cela fonctionne pour les personnes qui travaillent à l'heure*? Obligez-vous les entreprises à faire le calcul et à augmenter leurs salaires horaires pour les personnes travaillant 40 heures par semaine ou plus d'une heure à la fois*? Alors, comment cela s'applique-t-il aux heures supplémentaires ? »Source : Bernie SandersComprenez-vous les critiques de cette proposition ?Que pensez-vous, de façon générale, de la semaine de quatre jours ?