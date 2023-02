Marc Benioff, PDG de Salesforce



En janvier dernier, Salesforce a annoncé qu'elle allait licencier 10 % de ses effectifs. En conséquence, environ 7 000 personnes ont été affectées par cette décision. Au début du mois, le 3 février, il a été signalé que plusieurs employés ont appris qu'ils avaient été licenciés par l'éditeur de logiciels. Des rapports sur le sujet ont rapporté qu'environ 4 000 utilisateurs avaient disparu du canal Slack de Salesforce en seulement deux jours. Selon certaines estimations, au début de l'année 2022, Salesforce comptait 73 541 employés. Les licenciements ont été annoncés par le PDG Marc Benioff, et devraient permettre à l' éditeur de logiciels de réduire ses coûts.Dans une interview accordée au New York Times, Benioff a révélé la façon dont il a fait face à la responsabilité de licencier des milliers de personnes : une désintoxication numérique lors d'un voyage de 10 jours en Polynésie française. Pour ceux qui l'ignorent, la "désintoxication numérique" est une tendance qui consiste à renoncer à l'utilisation de tout appareil numérique - comme les téléphones, les tablettes ou les ordinateurs - pendant un certain temps, généralement dans le but de réduire sa dépendance à l'égard de ces appareils ou des médias sociaux. Le terme s'est popularisé au cours de ces dernières années, notamment pendant la pandémie.« Nous sommes tellement dépendants de nos appareils (du moins, je le suis) que c'est très libérateur de les laisser derrière soi pendant un certain temps », a écrit le PDG de Salesforce au NYT dans une série d'entretiens. La désintoxication numérique de Benioff offre un aperçu intéressant de la façon dont un PDG du secteur de la technologie a navigué dans une période de changement au sein de l'entreprise, en recherchant une période temporaire de calme, sans communication numérique. Le rapport mentionne qu'après les licenciements, Benioff a organisé une réunion d'entreprise virtuelle au cours de laquelle il a parlé pendant environ 2 heures.Qualifiant la réunion de "mauvaise idée", Benioff a déclaré : « nous essayions d'expliquer l'inexplicable. Il est difficile d'organiser un appel de ce type avec un groupe aussi important et de le rendre efficace, et nous en avons payé le prix ». En fait, au début de l'année, les employés de Salesforce savaient qu'ils devaient s'attendre à la suppression des milliers d'emplois. Le 4 janvier, Benioff a annoncé que Salesforce prévoyait de supprimer environ 10 % dans les semaines suivantes. La nouvelle a suscité la confusion et des questions, mais Benioff n'a pas répondu aux questions sur les licenciements lors de la réunion de 2 heures le lendemain.Les déclarations de Benioff au NYT ont fait l'objet de nombreuses critiques. Certains critiques, qui se présentent comme d'anciens employés de Salesforces, affirment que Benioff n'a pas fait preuve de leadership lors de l'annonce des licenciements ni lors de la réunion. « Le leadership réel est présent et pris en compte dans les pires moments et la seule raison pour laquelle vous fuyez sur une île éloignée de votre "vie numérique" est que vous craignez d'être le prochain à être licencié », a écrit un critique. Pour d'autres, le PDG de Salesforce a choisi le mauvais moment pour sa cure, alors que les licenciements sont toujours en cours dans l'entreprise.« Le moment et la structure de ces vacances semblent spécifiquement conçus pour éviter certaines des conséquences de cette décision, ce qui semble égoïste. De plus, l'image est plutôt mauvaise. Benioff vient de supprimer les moyens de subsistance d'un grand nombre de personnes (et a probablement rendu le travail des employés restants plus difficile), puis il est immédiatement parti s'amuser d'une manière extrêmement riche. Un meilleur dirigeant ferait quelque chose qui montre une certaine solidarité, et prendrait ses vacances plus tard », a écrit un autre critique. Mais certains comprennent la décision du PDG de prendre quelques jours de congés.« Le fait est qu'il y a toujours une crise. Donc si vous fonctionnez comme ça, vous ne prenez jamais de vacances. Même un rapport trimestriel réussi peut être accueilli par la dérision des analystes. À ce stade, vous vous exposez à la presse, ce qui n'est pas une façon de vivre. Les licenciements sont le lot quotidien », a commenté un critique. Un autre a déclaré : « il suffit d'imaginer tout le stress qu'Elon Musk doit supporter en permanence en tant que PDG de ses différentes entreprises, constamment plongé dans la prise de décisions commerciales essentielles et certainement pas en train de traîner sur les médias sociaux toute la journée. Ce n'est pas facile ».Selon les messages Slack examinés par les médias, la plupart des employés de Salesforce ne savaient pas quand et pour qui les licenciements auraient lieu. Lors de la réunion, Benioff a comparé le fait de perdre des employés à des licenciements au deuil d'une personne décédée. Selon des rapports sur le sujet, Benioff s'est présenté avec environ 18 minutes de retard à la réunion, puis il a plaisanté : « ai-je manqué quelque chose ? ». Plus de 500 employés auraient envoyé une lettre à la direction exprimant leur "isolement face au manque d'informations" et posant des questions telles que la raison pour laquelle certains managers n'étaient pas impliqués.Ils ont également demandé si les réductions avaient quelque chose à voir avec les investisseurs activistes de Salesforce. L'entreprise a poursuivi ses licenciements planifiés en février, et une personne a déclaré à Insider qu'il s'agissait d'un "bain de sang" pour les employés des ventes et du marketing. On ne sait pas exactement combien de personnes ont été licenciées à ce jour, mais des sources ont rapporté que 4 000 personnes étaient absentes de Slack, la messagerie de l'entreprise, après le 31 janvier, mais cela pourrait inclure des entrepreneurs qui ont été supprimés après la fin de l'année fiscale. Salesforces n'a pas communiqué à ce sujet.Salesforce, qui a considérablement augmenté ses effectifs pour faire face au boom suscité par la pandémie de la Covid-19, tente maintenant de réduire ses dépenses en raison de la baisse de la croissance économique. « L'environnement reste difficile et nos clients adoptent une approche plus mesurée dans leurs décisions d'achat. Alors que notre chiffre d'affaires s'est accéléré pendant la pandémie, nous avons embauché trop de personnes, ce qui a conduit au ralentissement économique auquel nous sommes maintenant confrontés, et j'en assume la responsabilité », a déclaré Benioff dans la lettre qu'il a adressée aux employés.L'action Salesforce a augmenté de 3 % après l'annonce des licenciements. Elles ont perdu environ la moitié de leur valeur en 2022, Salesforce ayant enregistré quatre trimestres consécutifs de ralentissement de sa croissance. « Salesforce n'est certainement pas seule, car le secteur est aux prises avec un environnement de demande qui s'est significativement adouci au cours des 12 derniers mois », a déclaré Arjun Bhatia, analyste chez William Blair. La société en bonne position pour atteindre son objectif de 25 % de marge d'exploitation en 2026, mais le contexte économique pourrait retarder son objectif de 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires.Outre Salesforce, de nombreuses entreprises technologiques - telles qu'Amazon, Google, Microsoft, Meta, Twitter, Wipro et eBay - ont annoncé qu'elles réduisaient leurs effectifs afin de réduire leurs coûts et de survivre à des conditions économiques turbulentes.Source : New York TimesQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du voyage du PDG de Salesforces en Polynésie française ?Selon vous, s'agit-il réellement d'une désintoxication numérique ou juste de simples vacances ?À votre avis, le moment a-t-il été mal choisi par le PDG de Salesforce pour faire sa cure ? Pourquoi ?