En indiquant que ces licenciements sont délibérés et non liés à des problèmes économiques

Dans une interview accordée à Axios, Jim Lanzon, PDG de Yahoo, a déclaré que ces licenciements ne sont pas le résultat de problèmes économiques, mais qu'il s'agit plutôt de changements délibérés visant à consolider l'unité publicitaire non rentable Yahoo for Business. Globalement, Yahoo est rentable, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 8 milliards de dollars.En novembre, Yahoo a pris une participation d'environ 25 % dans le réseau publicitaire Taboola, qui est désormais le premier partenaire publicitaire de la société, dans le cadre d'un accord commercial de 30 ans. M. Lanzon a déclaré à Axios que ces changements permettraient à Yahoo de multiplier par huit la concurrence pour les placements publicitaires, mais qu'à la suite de ce changement, Yahoo fermerait les plateformes de publicité native telles que Gemini et sa plateforme côté offre (SSP). Yahoo se concentrera également sur sa plateforme côté demande (DSP), qui sera rebaptisée Yahoo Advertising. Cette division se concentrera sur les transactions avec les entreprises du Fortune 500.Un porte-parole de Yahoo a déclaré : "" a déclaré la société dans un communiqué. "En 2021, la société de capital-investissement Apollo Global Management a finalisé l'acquisition de Yahoo, anciennement connu sous le nom de Verizon Media Group, pour 5 milliards de dollars.Source : YahooQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, les licenciements dans le secteur de la technologie vont-ils encore se poursuivre en 2023 ?