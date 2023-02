Alors que les entreprises technologiques réagissent à un environnement économique difficile en licenciant un grand nombre d'employés (y compris Microsoft, avec un impact significatif sur sa division de jeux), Nintendo fait le chemin inverse. Malgré la baisse de ses prévisions de bénéfices et de ventes lors de sa dernière série de résultats financiers, Nintendo promet une augmentation de salaire de 10% à tout son personnel au Japon.Selon Reuters, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré mardi lors d'un appel aux résultats « qu'il est important pour notre croissance à long terme de sécuriser notre main-d'œuvre ». La forte hausse des salaires intervient dans un contexte des appels du Premier ministre Fumio Kishida aux entreprises japonaises pour qu'elles rémunèrent davantage les travailleurs alors que l'inflation s'installe dans une économie habituée à des années de déflation et de stagnation des salaires. Tout ceci intervient tandis que le Japon se prépare pour son cycle annuel de négociations collectives au printemps.Dans le contexte des actions des PDG des entreprises occidentales de la technologie ces derniers mois, cela semble être une décision surprenante. Les ventes de matériel et de jeux Switch continuent d'être fortes alors que la console approche de son sixième anniversaire (il s'agit désormais officiellement de la troisième console de jeu la plus vendue de tous les temps) mais les ventes nettes et les bénéfices de Nintendo sont en baisse, tandis que les ventes de matériel diminuent assez fortement pour la deuxième année consécutive. Nintendo a blâmé les problèmes d'approvisionnement et les taux de change pour ses performances décevantes, et le cours de son action a chuté de 7,5 % à la Bourse de Tokyo, sa plus forte baisse en plus d'un an.Pour les entreprises qui peuvent se le permettre, des salaires plus élevés peuvent également les aider à attirer des talents, car un taux de natalité en baisse et une faible immigration laissent le Japon avec de graves pénuries de main-d'œuvre.Cette décision fait également partie d'une forte tradition de Nintendo consistant à prendre soin de sa main-d'œuvre. Comme beaucoup l'ont souligné à la suite de la vague de licenciements technologiques « efficaces » en janvier, l'ancien président bien-aimé de Nintendo, Satoru Iwata, a dit en 2013 : « Si nous réduisons le nombre d'employés pour de meilleurs résultats financiers à court terme, le moral des employés diminuera. Je doute sincèrement que les employés qui craignent d'être licenciés soient en mesure de développer des logiciels qui pourraient impressionner les gens du monde entier ».Pour situer ses propos dans leurs contextes, Iwata participait alors à une séance de questions-réponses avec un investisseur qui lui a demandé pourquoi, compte tenu des performances financières médiocres de Nintendo, il n'avait pas réduit ses effectifs. Il a répondu que de telles mesures pourraient résoudre des difficultés à court terme, mais s'avéraient toujours contre-productives à long terme.La société basée à Kyoto ne prévoit pas d'augmenter les prix des logiciels ou des consoles de jeux, mais envisagerait de le faire si les circonstances l'exigeaient, a déclaré Furukawa. Il a refusé de commenter lorsqu'on lui a demandé si la société envisageait un successeur au Switch de six ans.Nintendo, qui est en concurrence avec le créateur de PlayStation Sony Group Corp et le fabricant de Xbox Microsoft Corp, a vendu 8,2 millions d'unités Switch au cours du dernier trimestre, soit une baisse de 23 % par rapport à la même période un an plus tôt.En 2022, Nintendo of America a été critiquée pour son traitement des travailleurs de l'assurance qualité sous contrat. Des employés anonymes ont allégué que des femmes sous-traitantes avaient été victimes de harcèlement sexuel. Nintendo a également réglé un procès avec un ancien entrepreneur, qui a affirmé qu'elle avait été licenciée pour avoir posé des questions sur la syndicalisation.Sources : Reuters, Nintendo Q&R avec les investisseurs en 2013 Que pensez-vous de cette approche de Nintendo ?Que pensez-vous des propos de Satoru Iwata ?Comprenez-vous la démarche du Premier ministre japonais ?