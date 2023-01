Un responsable du programme de génie logiciel du groupe de réalité augmentée d'Apple recevra un salaire de base compris entre 121 000 et 230 000 dollars par an, selon une publication d'Apple mercredi.

Un Ingénieur logiciel chez Google Health peut s'attendre à gagner entre 126 000 $ et 190 000 $ par année.

Un directeur du génie logiciel chez Meta, qui va diriger les équipes construisant une infrastructure réseau, gagnera au moins 253 000 $ et jusqu'à 327 000 $ en salaire par an.

Envoyé par Description de poste Apple Envoyé par Le groupe de développement technologique est à la recherche d'un chef de projet en génie logiciel (EPM) expérimenté pour nous aider à créer la prochaine génération de solutions interactives de réalité augmentée (AR) pour les plateformes Apple. Cette équipe travaille avec certaines des technologies les plus avancées d'Apple, notamment la réalité augmentée, l'apprentissage automatique et la vision par ordinateur. En tant que membre de notre organisation, vous aiderez à diriger les équipes qui élaborent les futurs produits qui raviront, inspireront et responsabiliseront des millions de personnes. Vous aurez besoin d'une solide expérience avec les logiciels système, de capacités de leadership éprouvées, de grandes compétences interpersonnelles et d'un talent pour diriger le développement de fonctionnalités et de logiciels de bout en bout. Si vous vous épanouissez dans un environnement dynamique en constante évolution, êtes passionné par la création de produits phénoménaux et l'apprentissage de nouvelles technologies, ce poste est fait pour vous.



Nous recherchons des personnes passionnées et ayant fait leurs preuves dans la livraison de nouvelles technologies complexes. Il s'agit d'un rôle pratique dans lequel vous dirigerez des projets tout au long du cycle de vie du développement logiciel, du concept à la livraison. Vous devez faire preuve d'une grande intégrité, d'une grande énergie et vous sentir à l'aise dans un environnement dynamique. En tant que chef de projet expérimenté naviguant sur des avancées technologiques inexplorées, vous devrez établir de solides relations de collaboration et gérer calmement tout conflit associé en cours de route. Vous serez responsable de la réussite des résultats et de la livraison en vous concentrant sur l'exécution avec un œil attentif sur les détails importants. Si vous aimez les défis et que vous êtes enthousiaste à l'idée de travailler avec une équipe formidable sur de nouvelles technologies étonnantes, nous voulons avoir de vos nouvelles - veuillez postuler !



Dans ce rôle, vous dirigerez de grands programmes interfonctionnels liés aux expériences utilisateur fondamentales et aux fonctionnalités de base du système d'exploitation. Cela nécessite un partenariat avec la direction de l'ingénierie pour faciliter tous les aspects des projets : définir, planifier, hiérarchiser, suivre, gérer de manière proactive et communiquer l'état des projets. Vous dirigerez les efforts d'équipes représentant plusieurs couches de la pile logicielle ainsi que d'autres partenaires interfonctionnels dans des domaines tels que la conception d'interfaces humaines, le matériel, les micrologiciels, le marketing et d'autres organisations au sein et en dehors d'Apple. Une communication écrite et verbale solide est essentielle pour faire avancer les projets, prioriser le travail, faciliter la suppression des obstacles et augmenter les risques.

Envoyé par Description de poste Google Health Envoyé par Les ingénieurs logiciels de Google développent les technologies de nouvelle génération qui changent la façon dont des milliards d'utilisateurs se connectent, explorent et interagissent avec les informations et entre eux. Nos produits doivent gérer des informations à grande échelle et s'étendre bien au-delà de la recherche sur le Web. Nous recherchons des ingénieurs qui apportent de nouvelles idées dans tous les domaines, y compris la recherche d'informations, l'informatique distribuée, la conception de systèmes à grande échelle, la mise en réseau et le stockage de données, la sécurité, l'intelligence artificielle, le traitement du langage naturel, la conception d'interface utilisateur et la mobilité ; la liste est longue et s'allonge de jour en jour. En tant qu'ingénieur logiciel, vous travaillerez sur un projet spécifique essentiel aux besoins de Google avec des opportunités de changer d'équipe et de projet au fur et à mesure que vous et notre entreprise en évolution rapide grandissez et évoluez. Nous avons besoin que nos ingénieurs soient polyvalents, fassent preuve de qualités de leadership et soient enthousiastes à l'idée de résoudre de nouveaux problèmes dans l'ensemble de la pile alors que nous continuons à faire progresser la technologie.



Grâce à votre expertise technique, vous gérerez les priorités, les délais et les livrables du projet. Vous concevrez, développerez, testerez, déploierez, maintiendrez et améliorerez des solutions logicielles.



Google Health est un effort à l'échelle de l'entreprise pour aider des milliards de personnes à être en meilleure santé. Nous travaillons à cette vision en rencontrant les gens dans leurs moments quotidiens et en leur donnant les moyens de rester en bonne santé et en nous associant aux équipes de soins pour fournir des soins plus précis, accessibles et équitables. Nos équipes appliquent notre expertise et notre technologie pour améliorer les résultats de santé à l'échelle mondiale - avec des informations et des outils de haute qualité pour aider les gens à gérer leur santé et leur bien-être, des solutions pour transformer la prestation des soins, la recherche pour catalyser l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le dépistage et le diagnostic de maladie, et des données et des idées à la communauté de la santé publique.



La fourchette de salaire de base aux États-Unis pour ce poste à temps plein est de 126 000 $ à 190 000 $ + bonus + équité + avantages. Nos échelles salariales sont déterminées par le rôle, le niveau et le lieu. La fourchette affichée sur chaque offre d'emploi reflète l'objectif minimum et maximum des salaires des nouveaux employés pour le poste dans tous les sites aux États-Unis. Dans cette fourchette, le salaire individuel est déterminé par le lieu de travail et des facteurs supplémentaires, notamment les compétences liées à l'emploi, l'expérience et l'éducation ou la formation pertinente.



Votre recruteur peut partager plus d'informations sur la fourchette de salaire spécifique à votre emplacement préféré pendant le processus d'embauche. Veuillez noter que les détails de la rémunération indiqués dans les offres d'emploi aux États-Unis reflètent uniquement le salaire de base et n'incluent pas les primes, les actions ou les avantages.

Envoyé par description de poste Meta Envoyé par L'équipe d'ingénierie de Meta Backbone fait partie de l'organisation globale de Meta Infrastructure et est responsable du réseau Backbone de Meta. Nous couvrons notre dorsale mondiale qui connecte tous nos centres de données en croissance constante et nos points de présence périphériques, pour fournir tous les services de Meta aux utilisateurs.



Notre équipe d'ingénieurs réinvente le réseau, avec des exigences intéressantes et évolutives pour fournir une infrastructure d'IA et des expériences AR/VR aux clients internes et externes. Vous pouvez faire partie de ce changement, vous pouvez aider à définir la prochaine phase du réseautage. Nous nous efforçons de brouiller les frontières entre les mondes du réseau, des serveurs et des logiciels, afin d'adapter les meilleures pratiques de mise à l'échelle et d'administration système à la mise en réseau. Les ingénieurs de l'équipe ont une formation en ingénierie des réseaux, en ingénierie des systèmes et en développement de logiciels. Ils travaillent en équipe pour construire des systèmes de contrôle à l'échelle du réseau, des outils d'analyse et de planification/conception, ainsi que pour concevoir et concevoir la dorsale désagrégée de nouvelle génération, du point de vue de l'ingénierie du réseau.



Nous recherchons un directeur qui dirigera l'organisation logicielle qui développe nos systèmes de contrôleur, nos systèmes de provisionnement et notre logiciel d'orchestration pour exploiter le réseau à tous les niveaux (L0-L3) et domaines (DC - DC, PoP -DC, etc.) . Une expérience spécifique dans le développement de logiciels à l'échelle du réseau ou de systèmes distribués est requise. Généralement, nous accueillons les entrepreneurs ainsi que ceux qui viennent d'organisations plus établies. Les directeurs du génie logiciel se caractérisent clairement par la définition d'une vision logicielle pour le domaine, une expérience technique progressive et une progression démontrée dans la responsabilité de la gestion. Vous avez également conservé vos compétences en matière de codage et apporté une passion inébranlable pour la gestion de la dynamique d'un environnement en évolution rapide.

La nouvelle loi

Échappatoires

Une nouvelle loi entrée en vigueur cette semaine oblige la plupart des employeurs californiens à divulguer les salaires sur les offres d'emploi. La loi concerne toutes les entreprises de plus de 15 employés cherchant à pourvoir un poste pouvant être exercé depuis l'État de Californie. Elle couvre le travail horaire et temporaire, et concerne tout le monde, jusqu'au cadres technologiques hautement rémunérés.Cela signifie qu'il est désormais possible de connaître les salaires que les entreprises de pointe versent à leurs employés. Par exemple:Pour ceux que ça intéresse, ci-dessous les descriptions de ces postes :Il faut noter ces listes de salaires n'incluent aucune prime ou subvention en actions, que de nombreuses entreprises technologiques utilisent pour attirer et retenir les employés.La Californie est le dernier et le plus grand des États et des villes à avoir adopté des lois sur la transparence des salaires, notamment le Colorado et la ville de New York. Mais plus de 20% des entreprises du Fortune 500 sont basées en Californie, y compris des leaders de la technologie et des médias, et les défenseurs espèrent que la nouvelle loi californienne sera le point de basculement qui transformera la publication d'informations sur les salaires en pratique courante.Aux États-Unis, il y a maintenant 13 villes et États qui exigent que les employeurs partagent des informations sur les salaires, couvrant environ 1 travailleur sur 4, selon Payscale, une société de logiciels spécialisée dans la comparaison des salaires.La loi californienne sur la transparence salariale vise à réduire les écarts de rémunération entre les sexes et les races et à aider les minorités et les femmes à mieux rivaliser sur le marché du travail. Par exemple, les gens peuvent comparer leur salaire actuel avec des offres d'emploi avec le même intitulé de poste et voir s'ils sont sous-payés.Les femmes gagnent environ 83 cents pour chaque dollar gagné par un homme, selon le recensement américain.« Vous allez avoir besoin de beaucoup d'éléments différents pour que les hommes et les femmes soient payés de la même manière pour la même quantité de travail et la même expérience », a déclaré Monique Limón, la sénatrice de l'État de Californie qui a parrainé la nouvelle loi. « Et l'un d'entre eux est la transparence autour des échelles salariales ».Mais les nouvelles divulgations en vertu de la loi pourraient ne pas dire toute l'histoire de ce qu'un emploi rapporte. Les entreprises peuvent choisir d'afficher de larges fourchettes de rémunération, en violation de l'esprit de la loi, et la loi n'oblige pas les entreprises à révéler les primes ou la rémunération en actions.La loi pourrait également pénaliser les travailleurs ambitieux qui cherchent plus d'argent en raison de leur expérience ou de leurs compétences, a déclaré la Chambre de commerce de Californie l'année dernière en s'opposant au projet de loi. Certains employeurs pourraient hésiter à publier des salaires pour éviter les guerres d'enchères pour les meilleurs talents.Un porte-parole de Meta a déclaré à ce sujet : « Pour garantir l'équité et éliminer les préjugés dans nos systèmes de rémunération, nous effectuons régulièrement des analyses d'équité salariale, et notre dernière analyse confirme que nous continuons à avoir l'équité salariale entre les sexes dans le monde et par race aux USA pour les personnes occupant des emplois similaires. L'entreprise a également noté qu'elle rémunère généralement les employés à temps plein en actions ainsi qu'en cash ».Le projet de loi n1162 du Sénat de Californie, qui a été adopté en septembre et est entré en vigueur le 1janvier, comporte deux éléments principaux. Le premier est le composant de transparence salariale sur les offres d'emploi, qui s'applique à toute entreprise de plus de 15 employés si le travail peut être effectué en Californie.La deuxième partie oblige les entreprises de plus de 100 employés à soumettre un rapport sur les données salariales à l'État de Californie avec des informations détaillées sur les salaires ventilées par race, sexe et catégorie d'emploi. Les entreprises doivent fournir un rapport similaire au niveau fédéral, mais la Californie exige désormais plus de détails.Les employeurs sont tenus de conserver des registres détaillés de chaque titre de poste et de son historique de salaire, et le commissaire du travail de Californie peut inspecter ces registres. La Californie peut appliquer la loi par le biais d'amendes et peut enquêter sur les violations. Les rapports ne seront pas publiés publiquement en vertu de la nouvelle loi.Limón a déclaré que le projet de loi aide à réduire les écarts de rémunération en donnant des informations aux personnes afin qu'elles puissent mieux négocier leur salaire ou déterminer si elles sont sous-payées pour leur expérience et leurs compétences. Cela aidera également l'État à s'assurer que les entreprises respectent les lois existantes sur l'égalité de rémunération.« La raison pour laquelle c'est important, c'est que nous ne sommes pas en mesure de résoudre des problèmes que nous ne pouvons pas voir », a-t-elle déclaré.Limón a déclaré qu'elle espère également que cette exigence aidera les entreprises californiennes à recruter les meilleurs talents et à rivaliser avec d'autres États qui n'exigent pas que les employeurs affichent des salaires.Les lois sur la transparence des salaires pourraient également inciter les entreprises à augmenter les salaires après avoir constaté que leurs rivaux offrent des salaires plus élevés. Certaines entreprises pourraient même choisir d'afficher des échelles de salaire sur les offres d'emploi là où ce n'est pas nécessaire.En fin de compte, a-t-elle déclaré, aider à garantir que les femmes et les personnes de couleur soient payées de manière égale aidera l'économie californienne.« La conséquence n'est pas seulement pour un individu ; il y a des conséquences économiques pour l'État pour les personnes sous-payées », a déclaré Limón. « Cela signifie que leur pouvoir d'achat et la façon dont ils peuvent contribuer à cette économie en Californie, que ce soit par le biais d'un marché de vente, d'un marché du logement, par le biais d'investissements, sont limités, car ils ne sont pas payés équitablement ».La nouvelle loi n'oblige pas les employeurs à publier une rémunération totale, ce qui signifie que les entreprises peuvent omettre des informations sur les attributions d'actions et les bonus, offrant une image incomplète de certains emplois très bien rémunérés.Pour les emplois bien rémunérés dans l'industrie technologique, la rémunération en actions sous forme d'actions restreintes peut représenter un pourcentage important du salaire net d'un employé. Dans des secteurs tels que la finance, les primes représentent une grande partie du salaire annuel.« Surtout pour les employés de la technologie, les gens veulent en fin de compte savoir combien ils reçoivent en rémunération totale », a déclaré Zuhayeer Musa, co-fondateur de Levels.fyi, une entreprise axée sur le recrutement et l'encadrement des travailleurs de la technologie qui financent la rémunération. « Parfois, la rémunération les actions peuvent représenter plus de 50 % de votre rémunération totale réelle ».La nouvelle loi permet également aux entreprises de proposer de larges fourchettes de rémunération, allant parfois de plus de 100 000 $ ou plus entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé pour un poste. Cela viole apparemment l'esprit de la loi, mais les entreprises affirment que les fourchettes sont réalistes car le salaire de base peut varier considérablement en fonction des compétences, des qualifications, de l'expérience et du lieu.Les entreprises peuvent être ouvertes à l'embauche de candidats ayant une gamme d'expériences - du niveau d'entrée à une personne plus expérimentée - pour une ouverture particulière, a déclaré Lulu Seikaly, avocate d'entreprise senior chez Payscale.Seikaly a déclaré qu'elle recommandait aux clients de publier des offres d'emploi avec un niveau d'ancienneté spécifique pour réduire la fourchette de rémunération potentielle. « Lorsque nous parlons aux clients et qu'ils nous demandent ce que nous pensons être une fourchette de bonne foi, nous leur disons que c'est une décision commerciale, mais la façon dont nous le ferions, en particulier du côté juridique, c'est de faire des publications par niveaux, car cela va vous couvrir beaucoup plus que de publier une large gamme », a déclaré Seikaly.Certaines entreprises californiennes ne répertorient pas les salaires des emplois clairement destinés à être exercés dans d'autres États, mais les défenseurs espèrent que la nouvelle loi californienne pourrait déclencher davantage de divulgations de salaires dans tout le pays. Après tout, une offre d'emploi avec un salaire de départ ou une fourchette explicite est susceptible d'attirer plus de candidats qu'une offre dont le salaire n'est pas clair.« Je disais à certaines personnes ce matin que la transparence des salaires en ce moment est une sorte d'exception », a déclaré Seikaly. « Donnez-lui cinq à 10 ans, je pense que ça finira par être la norme ».Sources : Meta Êtes-vous pour ou contre la publication de la rémunération de base dans les offres d'emploi ?Quels avantages et/ou inconvénients y voyez-vous ?Y aurait-il, selon vous, des difficultés à déterminer combien une entreprise est prête à mettre sur la table pour tel ou tel profil ? Cela devrait-il être laissé au candidat, qui devra alors s'armer de bonnes facultés de négociations pour son salaire ?Que pensez-vous de la loi californienne sur la transparence des salaires ? Devrait-elle, selon vous, aller plus loin et exiger que les entreprises affichent le salaire total (c'est à dire le salaire de base plus les éventuelles primes ou paiement en actions) ?Cette loi gagnerait-elle à être adoptée dans votre pays ? Pourquoi ?