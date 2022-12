Le changement de perception du travail au bureau est aussi susceptible d’expliquer pourquoi « personne ne veut plus travailler »

Pour l’humoriste et comédien français Coluche, « les gens en réalité ne recherchent pas du travail mais de l’argent. »

« Je suis sûr qu'il y avait des propriétaires de plantations qui criaient que les esclaves ne voulaient plus travailler », lance un internaute en réponse à cette vieille plainte des employeurs.Le rapport 2022 de l’IESF avait dressé une liste de raisons à cet état de choses : « les entreprises ont du mal à recruter des ingénieurs parce qu’on n’en fabrique pas assez [la France a formé 44 000 ingénieurs en 2021 et il estime qu’il en faudrait 60 000 par an] » ; la rareté et les prétentions salariales des profils spécialisés en intelligence artificielle et en cybersécurité.Le fait est que le traitement salarial des tiers spécialisés dans ces domaines est meilleur dans d’autres pays que la France. Aux USA, il est courant de voir des mastodontes comme Google ou Apple offrir des salaires annuels de 100 000 à 200 000 $. Dans des domaines qui ont le vent en poupe comme l’intelligence artificielle, les experts ont des paies annuelles qui, dans certains cas, frôlent le million de dollars.En 2016, OpenAI d’Elon Musk a arraché Sutskever et Ian Goodfellow – deux chercheurs en IA – à Google grâce à des salaires respectifs de 1,9 million et 800 000 dollars l’an. Une étude de Hired publiée sur cette plateforme avait déjà souligné ces disparités. En France, les entreprises du logiciel sont bien moins généreuses avec les développeurs.L’étude Developpez.com basée sur les offres d’emploi postées sur la plateforme en 2021 permet de se faire une idée des écarts. En région parisienne, les salaires évoluent dans la fourchette de 3250 à 5000 euros par mois, soit un plafond de 60 000 euros sur une année qui colle en cohérence avec la rémunération médiane des cadres telles que publiée par l’APEC :Un volet additionnel pour voir plus clair sur cette question de traitement salarial est celui du coût de la vie qui inclut des charges comme le loyer, le prix de l’immobilier, la nourriture, le transport, les services publics, les taxes foncières, etc. Le salaire d’un professionnel de l’IT à Paris est revu à la hausse après une réévaluation qui prend en compte ces paramètres, mais reste très loin des 100 000 dollars sur une année.Sur l’axe du traitement salarial, la France n’est pas toujours comptée parmi les pays qui traitent le mieux les professionnels de la filière TIC. Il n’y a qu’à voir avec les chiffres de la firme anglaise Yells qui met en avant le fait que la Chine est le pays où l’on est le mieux payé en tant que développeur web. Dans ce comparatif des salaires ajustés par rapport au coût de la vie, la France arrivait en 5e position.Les personnes en télétravail aiment de plus en plus cette formule et indiquent sans détour préférer continuer à domicile même après la pandémie. En effet, un sondage sur developpez.com a révélé que la majorité, soit 56,57 %, des votants sont pour rester en télétravail de façon permanente après la crise. C’était une espèce de redite du positionnement des travailleurs de divers pays qui ont exprimé leur faveur à l’approche télétravail.Une série d’études était ensuite venue prédire des vagues de démissions dans les entreprises après les confinements. Le dénominateur commun entre celles-ci résidait dans l’une des raisons mises en avant par les participants à ces sondages : l’envie de demeurer en télétravail en permanence ou au moins sur l’approche hybride après la pandémie.Ces chiffres de l’enquête Prudential Beneficial s’alignaient avec ceux d’un sondage de Microsoft sur un échantillon mondial de 31 000 employés disséminés dans 31 pays. « Le fait de pouvoir travailler à distance a ouvert de nouvelles possibilités pour de nombreux travailleurs. Si l’on n'a plus besoin d'être physiquement présent dans un bureau, l’employeur peut, en théorie, être situé n'importe où. C'est peut-être pour cette raison que 41 % des employés envisagent de quitter leur employeur actuel cette année », avait indiqué l’entreprise américaine. Les résultats de son enquête laissaient penser que les employeurs envisageaient de s’arrimer à ce qui était susceptible de s’imposer comme le standard du post pandémique. En effet, 73 % des participants au sondage étaient désireux de voir les options flexibles de télétravail demeurer et 66 % des décideurs pensaient à aller dans ce sens.Coluche a-t-il vu juste ? Accepteriez-vous qu’on vous verse votre salaire de développeur sans que vous n’ayez à travailler ?Pourquoi êtes-vous dans l'informatique ? Juste pour avoir de l'argent ? Pour créer de la valeur ? Les deux ?