Oracle licencie plus de 200 employés en Californie, dans un contexte de de réduction des coûts visant à économiser 1 milliard de $

Au total, 201 emplois ont été supprimés. Il s'agit de spécialistes des données, de développeurs d'applications, de spécialistes du marketing et de développeurs de logiciels.Oracle a déjà présenté des plans de réduction des coûts visant à économiser 1 milliard de dollars, en précisant que des suppressions d'emplois seraient probables. Plus tôt cette année, DCD a signalé que d'autres suppressions d'emplois sont susceptibles de se produire au-delà des États-Unis, en Europe, en Inde et au Canada.Ces licenciements font suite à l'acquisition par Oracle, en juin, de la société Cerner, spécialisée dans les technologies de l'information dans le domaine de la santé, pour un montant de 28,3 milliards de dollars.Oracle investit dans son service en cloud pour servir TikTok, qu'il a gagné comme client après que le président Trump ait tenté d'interdire la plateforme de médias sociaux chinoise, ce qui l'a poussé à se tourner vers le fournisseur de cloud fondé par un donateur de Trump.Redwood City était l'ancien siège d'Oracle avant que l'entreprise ne déménage à Austin, au Texas, à la fin de 2020. Selon le site web de l'entreprise, elle compte 170 000 employés à travers le monde.Source : Oracle Quel est votre avis sur le sujet ?