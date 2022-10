Solidity

Pour proposer ce classement, DevJobsScanner dit avoir analysé 10 millions d'offres d'emploi dans le monde entier entre le 1er octobre 2021 et le 1er octobre 2022. Le rapport liste les dix langages de programmation les mieux rémunérés. Cette nouvelle édition du rapport est semblable à la précédente. Le top 5 est majoritairement composé de langages de programmation relativement jeunes, et conçus pour des cas d'utilisation spécifiques. Les langages permettant de concevoir les applications de la blockchain et du Web3 semblent être en vogue. La main-d'œuvre pour ces langages est encore faible, ce qui pourrait expliquer le niveau des salaires.Le langage de programmation inventé par l'ancienne équipe derrière la blockchain Ethereum obtient beaucoup de traction récemment. Solidity est un langage orienté objet de haut niveau. Il est utilisé pour écrire la logique derrière les contrats intelligents qui fonctionnent dans la plupart des blockchains aujourd'hui. DevJobsScanner note que le peu de candidats qu'il y a pour le poste semble avoir haussé le niveau des salaires. Si le salaire moyen est de 151 000 dollars par an, certaines offres attendraient un pic de 1 million de dollars. Donc, si vous êtes dans les technologies Web3/blockchain, apprendre Solidity pourrait être un meilleur choix.Les salaires et la popularité de Rust sont tous deux en hausse. Similaire au C++, mais avec des fonctionnalités plus avancées comme la sécurité de la mémoire ou la concurrence sécurisée, le langage Rust semble être devenu un choix parfait pour les grandes applications à haute performance. Son utilisation récente dans le domaine du Web3/blockchain a également été un facteur clé. Par exemple, les contrats intelligents de Solana ne sont pas en Solidity, mais en Rust. Selon DevJobsScanner, alors que le salaire moyen d'un développeur Rust tourne autour de 144 000 dollars par an, certaines offres pourraient atteindre 500 000 dollars par an.Scala termine le top 3. Scala est un langage de haut niveau qui combine la programmation orientée objet et fonctionnelle. Il peut être compilé en bytecode Java et exécuté sur une machine virtuelle Java (JVM). Scala a été conçu à l'origine pour résoudre certains des "défauts" et des critiques formulés à l'encontre de Java. Il dispose d'une communauté forte et enthousiaste. Il dispose également de bonnes bibliothèques environnantes, ce qui permet de commencer à l'utiliser facilement. Alors que le salaire moyen d'un développeur Scala serait de 130 000 dollars, certaines offres proposeraient des sommets d'environ 400 000 dollars par an.Le langage Ruby est populaire depuis de nombreuses années et il continue de faire fureur. Selon DevJobsScanner, la demande est assez forte et la plupart des emplois sont bien rémunérés. Ruby est principalement utilisé dans le développement Web, en conjonction avec le célèbre framework "Ruby on Rails" (RoR). Il a également d'autres utilités, du scriptage et du prototypage au développement de jeux (avec DragonRuby). Étant donné sa polyvalence, il ne serait jamais un mauvais choix à apprendre, c'est aussi un langage de haut niveau qui aboutit à un développement rapide d'applications. Le salaire moyen avoisine les 124 000 dollars par an.Depuis son lancement en 2007, par des membres de l'équipe Google, Go a gagné en popularité. Il est simple, facile à utiliser et permet de faire les choses rapidement. Go est fortement influencé par le langage de programmation C, mais bénéficie également d'améliorations majeures en matière de sécurité de la mémoire, de ramasse-miettes et de typage structurel. Le langage est utilisé par des entreprises telles qu'Uber, SoundCloud, Netflix et Dropbox. Le salaire moyen annuel d'un développeur Go est de 116 000 dollars. L'analyse de DevJobsScanner a identifié 2 300 offres d'emploi pour les développeurs Go.Python est l'un des langages les plus populaires aujourd'hui. Et DevJobsScanner le classe comme le 6e langage le mieux rémunéré. Python est un langage de haut niveau non typé. Il dispose d'une gamme complète d'utilitaires, allant du scriptage et de l'outillage à l'écriture d'applications Web entières avec le framework Django. Python est également très utilisé en science des données et le développement de l'intelligence artificielle (IA). Si le salaire moyen d'un développeur Python est de 114 000 dollars par an, DevJobsScanner rapporte que certaines offres d'emploi ont atteint le montant de 500 000 dollars par an.Swift est un langage de programmation moderne à usage général développé par Apple. Il a plusieurs usages, mais l'usage le plus courant et le plus populaire est le développement d'applications iOS et Mac. Le salaire moyen d'un développeur Swift est de 114 000 dollars par an, mais certaines offres proposent jusqu'à 230 000 dollars par an. « Étant donné que le marché manque de programmeurs d'élite de nos jours, et que les entreprises souhaitent combler les vides dans les projets de R&D, tant que vous maîtrisez l'un des langages ci-dessus, vous obtiendrez plus d'avantages lorsque vous parlerez de vos salaires », expliquent les analystes.Le couple C/C++ occupe une place solide dans le top 8 avec un salaire moyen d'environ 109 000 dollars par an. Son utilisation dans l'industrie est largement étendue, le C++ est utilisé dans le développement de jeux vidéo et est présent sur les serveurs, les bases de données, les sondes spatiales et bien d'autres. Il est également très utilisé dans l'écosystème des blockchains. Bien qu'il ait plus de 50 ans aujourd'hui, langage C continue d'être l'un des langages de programmation les plus utilisés au monde. Plusieurs initiatives modernes - dont Rust, Go, C3, Carbon, etc. - tentent de le remplacer, mais beaucoup sont sceptiques quant au résultat.DevJobsScanner place le langage de programmation Java. Les offres d'emploi en Java requièrent généralement un très haut niveau d'expérience, et les frameworks Java comme Spring seraient les mieux payés du secteur. Le salaire moyen d'un développeur Java serait d'environ 107 000 dollars par an. Java est un langage de programmation orienté objet et une plateforme logicielle largement utilisés qui fonctionnent sur des milliards d'appareils, notamment des ordinateurs portables, des appareils mobiles, des consoles de jeux, des appareils médicaux et bien d'autres. Les règles et la syntaxe de Java sont basées sur les langages C et C++.JavaScript clôt la liste des dix premiers langages rémunérés en 2022. DevJobsScanner rapporte que le salaire moyen d'un développeur JavaScript est d'environ 105 000 dollars par an, bien que certaines offres d'emploi pour les développeurs JavaScript proposent jusqu'à 350 000 dollars. JavaScript est un langage de programmation de haut niveau, qui a fait ses premiers pas en exécutant le code des premiers sites Web. Aujourd'hui, JavaScript est également utilisé pour écrire des back-ends entiers, grâce à des outils comme Node.js ou Deno. JavaScript est omniprésent dans l'industrie à un point où certains se demandent si ses capacités ne sont pas surestimées.Bien que DevJobsScanner estime avoir analysé plus de 10 millions d'offres d'emploi dans le monde entier, la ventilation des données par région montre que la grande majorité des offres d'emploi utilisées pour l'étude ont été publiées principalement aux États-Unis, soit au moins 320 000 offres d'emploi. L'étude a analysé 41 300 offres d'emploi au Canada, mais également en France (38 400), au Royaume-Uni (26 200), en Irlande (19 400) et en Allemagne (5 250). DevJobsScanner a trouvé très peu d'offres d'emploi dans les autres pays de l'Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Les emplois en Inde ont été écartés de cette étude.Ainsi les observations de DevJobsScanner reflètent beaucoup plus les tendances du marché américain que les tendances du marché mondial. Ceci est important, car les salaires varient également fortement d'un pays à l'autre. En France, le baromètre des salaires de Developpez.com montre que les cinq langages de programmation les plus demandés et les mieux payés en 2021 sont Java, JavaScript, Python, PHP et Kotlin. Ce top 5 est fondamentalement différent de celui proposé par l'étude DevJobsScanner. Bien sûr, certains chargements pourraient survenir en 2022 en France, mais les choses ne devraient pas changer radicalement.En attendant le baromètre des salaires de Developpez.com sur les langages de programmation les plus demandés et les mieux payés en 2022, il convient de prendre cette étude avec du recul. Certains commentaires d'internautes européens suggèrent d'ailleurs qu'il est possible de gagner entre 120 et 150 000 euros par an, avec des compétences en PHP ou C#. Cependant, les langages de programmation tels que PHP et C# ne se retrouvent même pas dans le top 10 de DevJobsScanner. « C# n'est même pas dans le top 10 ? Je trouve cela difficile à croire. Et j'ai aussi du mal à croire que Ruby soit toujours aussi populaire », lit-on dans les commentaires.Selon des critiques qui estiment être des développeurs travaillant aux États-Unis, le langage C#, développé par Microsoft, serait très recherché et bien payé par les entreprises technologiques. Ces derniers estiment que la connaissance du C# offre beaucoup plus d'opportunités en matière d'emploi et de salaire que le langage Go. Enfin, certains critiquent également la place de Solidity dans le classement de DevJobsScanner. Ce dernier semble reconnaître que son étude souffre de quelques insuffisances et a déclaré qu'il se concentra sur les salaires spécifiques à chaque pays dans d'autres articles sur le sujet.Source : Devjobsscanner Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du classement proposé par Devjobsscanner ?Selon vous, ce classement reflète-t-il les tendances dans toute l'industrie ?Que pensez-vous de la première place de Solidity dans ce classement ?Selon vous, quels sont les langages qui devraient figurer dans ce classement ?