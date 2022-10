Data analyst ;

Architecte de données ;

Développeur d’application mobile ;

Développeur web ;

Administrateur réseau ;

Concepteur logiciel ;

Analyste QA ;

Analyste réseau ;

Scrum master ;

Architecte cybersécurité.

Après presque trois années marquées par la pandémie, plus d’une centaine d’entreprises québécoises seront de retour à Paris, le 10 et 11 décembre, pour rencontrer des candidates et candidats voulant relever de nouveaux défis professionnels outre-Atlantique.Depuis la signature de l’Entente Québec-France sur la reconnaissance des qualifications professionnelles en 2008, la relation qui unit la France et le Québec favorise la mobilité professionnelle des travailleuses et travailleurs français. Le Québec a de nombreux emplois disponibles, et ce, dans plusieurs de ses régions. Les Journées Québec France sont donc une occasion d’intégrer le marché du travail québécois et possiblement d’y demeurer de façon permanente.Dans le cadre de cette 26e édition des Journées Québec France, organisée par le gouvernement du Québec et ses partenaires Montréal International, Québec International et la Société de développement économique de Drummondville, plus d’une centaine de postes seront à pourvoir dans le secteur des technologies de l’information :Les personnes intéressées ont jusqu’au 20 novembre 2022 pour consulter les offres d’emploi disponibles et soumettre leur candidature en visitant le site dédié Cet événement majeur, qui permet depuis 2008 à des entreprises québécoises de recruter des travailleuses et des travailleurs français, est entièrement gratuit pour les personnes candidates. En plus de rencontrer des employeurs du Québec, de divers secteurs d’activités et s’entretenir avec eux dans le cadre d’entretiens d’embauche, les personnes candidates pourront se renseigner sur les différentes démarches à suivre au kiosque gouvernemental et profiter de diverses conférences.