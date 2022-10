Données du Bureau of Labor Statistics datant du 7 octobre 2022 sur le cumul d'emplois (les nombres sont en milliers)

Une autre entreprise a procédé au licenciement de deux ingénieurs, son PDG explique pourquoi

Plutôt que de mettre à jour leur profil LinkedIn pour refléter qu'ils travaillent chez Canopy, ils ont fait basculer leur profil LinkedIn de public à privé après avoiraccepté notre offre.

Ils n'ont pas souscrit aux avantages (ce n'est pas toujours une indication de quelque chose qui ne va pas, mais c'est vrai dans les deux cas ici).

Par défaut, la caméra était éteinte lors des réunions.

Les temps de réponse étaient lents sur Slack/email.

Ils étaient fréquemment en retard ou absent aux réunions sans explication.

Ont travaillé pour de très grandes entreprises, où il semble qu'il soit plus facile de traîner et de cacher des efforts partagés.

Très vite, la toile s'est enflammée

Envoyé par Bell Envoyé par Eh bien, cela a rapidement dégénéré. J'étais d'accord avec tous les commentaires jusqu'à ce que je reçoive un appel téléphonique de quelqu'un me disant qu'il espérait que je meure dans un accident de voiture. Alors j'ai désactivé les commentaires, parce que ça me semble un peu… intense

Des centaines de milliers d'Américains ont jonglé avec deux emplois à temps plein en septembre, et près de 4 millions d'autres travaillaient à temps plein et à temps partiel, a rapporté le Bureau of Labor Statistics (principal établissement du gouvernement américain dans le domaine de l'économie du travail et des statistiques). Cette tendance au « suremploi » est devenue si populaire pendant la pandémie que les médias américains ont rapporté que certains travailleurs ont décrit le fait d'avoir deux emplois comme le remède à l'épuisement professionnel en n'ayant qu'un seul emploi. Pour les télétravailleurs, en particulier, la capacité de générer un revenu supplémentaire en exerçant deux emplois à la fois est devenue tellement normalisée, a rapporté le Washington Post il y a quelques jours, que certains télétravailleurs considéraient qu'il était « juste » de cacher un deuxième emploi à leur principal employeur.Cependant, certains travailleurs à distance ont appris à leurs dépens que tous les employeurs ne considèrent pas cela comme juste. La semaine dernière, il a été signalé que le service d'évaluation du crédit Equifax s'était montré peu disposé à rester les bras croisés alors que ses employés tentaient de garder un deuxième emploi en catimini. Equifax « a utilisé l'un de ses propres produits, The Work Number, pour l'aider à déterminer qui occupait plusieurs emplois simultanément », puis a licencié 24 des 25 télétravailleurs que son enquête a découverts. Certains télétravailleurs d'Equifax avaient jusqu'à trois emplois.Ces derniers mois, les responsables de l'enquête ont passé au peigne fin les antécédents professionnels et les dossiers d'activité de plus de 1 000 employés (y compris les RH et la cybersécurité) et sous-traitants, selon un employé d'Equifax qui n'était pas autorisé à parler en public et les dossiers internes consultés par le média.L'entreprise a utilisé divers noms de code pour son enquête, notamment "Project Home Alone" et "Project Page 12", selon les dossiers des employés et de l'entreprise. "Project Page 12" tire son nom de la section du manuel de l'entreprise qui interdit aux employés d'occuper deux emplois sans autorisation, a déclaré cette personne.Equifax a utilisé l'un de ses propres produits, The Work Number, pour l'aider à déterminer qui occupait plusieurs emplois simultanément. Le produit a des enregistrements d'emploi, y compris le salaire hebdomadaire, de 105 millions de travailleurs américains, selon le dernier rapport annuel de l'entreprise.Ci-dessous, les propos de Davis Bell, PDG de Canopy :Nous avons attrapé et licencié deux ingénieurs récemment embauchés qui n'ont jamais quitté leur dernier emploi dans une grande entreprise de technologie lorsqu'ils sont venus « travailler » pour nous. Ils suivaient une nouvelle tendance consistant à décrocher un deuxième emploi à temps plein tout en mentant à ce sujet aux deux employeurs. Il ne s'agit pas d'activités parallèles ou de travail au noir. C'étaient des gens qui occupaient deux emplois synchrones à temps plein et qui mentaient à ce sujet - essayant d'être à deux réunions à la fois, etc. Leurs premières performances étaient vraiment mauvaises, et heureusement, nous avons de grands managers qui les ont repérés très rapidement.Chaque fois que je lis des articles dans les médias sur des gens qui font cela, je suis généralement surpris qu'ils ne fassent pas une plus grande attention aux problèmes moraux fondamentaux en jeu*: disposer de deux emplois à temps plein, c'est voler, et cela implique également une grande affaire de mensonge et de tromperie.Je suppose que certaines personnes pensent que voler des entreprises est moins mal que voler des individus. En réalité, les entreprises appartiennent à des personnes - soit directement, dans le cas de nos employés, soit indirectement, par les fonds de retraite qui sont investis dans des fonds de capital-risque et de capital-investissement et des fonds d'investissement qui possèdent des entreprises. Vous volez ceux qui dépendent de vous pour faire le travail et dont la carrière repose sur le succès des entreprises pour lesquelles ils travaillent.Et enfin, vous volez très probablement un emploi à quelqu'un qui le veut et en a besoin.Donc pour moi, ce n'est pas une nouvelle tendance sociale amusante. C'est une nouvelle forme de vol et de tromperie, et non quelque chose auquel une personne éthique et honnête participerait.J'ai pensé qu'il serait utile de partager quelques points communs entre ces personnes qui devraient servir de drapeaux rouges. Aucun de ces éléments n'est en soi une indication d'un problème, mais pris ensemble, ils peuvent indiquer qu'un individu est malveillant :Le message a provoqué des réactions négatives de plusieurs coins d'Internet, certains internautes affirmant que les PDG de la technologie comme Jack Dorsey et Elon Musk sont loués pour avoir travaillé dans plusieurs entreprises à la fois, tandis que les travailleurs réguliers sont punis pour cela. D'autres ont émis l'hypothèse que les ingénieurs auraient peut-être occupé deux emplois afin de joindre les deux bouts.Très vite, Bell a mis sa publication à jour pour souligner à quel point les choses ont dégénéré :Dans une interview, Bell a déclaré que des commentaires allant dans ce sens décrivaient mal la situation de son entreprise : « Les ingénieurs à gros salaire des grandes entreprises technologiques qui arrivent dans l'Utah, parce que nous offrons maintenant cette expérience de travail à distance, et obtiennent un emploi sans travailler pour autant, ce n'est idéal nulle part », a-t-il déclaré. « Mais c'est vraiment dommageable pour une moyenne ou très petite entreprise technologique ».Bell a ajouté qu'il n'est pas exact de comparer ces employés spécifiques à des personnes à faible revenu qui ont des activités parallèles ou travaillent au noir pour se permettre les nécessités de base comme la nourriture et les vêtements :« Il s'agit de quelqu'un qui travaille pour une très, très grande entreprise de technologie, donc vous savez qu'ils sont bien rémunérés là-bas », a-t-il déclaré, notant que les ingénieurs licenciés gagnaient entre 130 000 et 140 000 dollars chez Canopy en plus de leurs autres emplois à temps plein. « Je pense qu'il est assez clair qu'ils cherchaient juste un flux de revenus supplémentaire sans vraiment faire beaucoup de travail ».Selon Bell, Canopy a découvert que le premier ingénieur occupait secrètement un deuxième emploi à temps plein après 2,5 mois de mauvaises performances signalées par les coéquipiers de l'ingénieur.Après avoir manqué à plusieurs reprises des réunions, ne pas avoir terminé son travail et avoir constamment éteint sa caméra, l'employé a été convoqué à une réunion avec les RH pour discuter des problèmes, a déclaré Bell. Peu de temps après, l'entreprise a remarqué que le profil Linkedin de l'ingénieur avait été changé en privé et que Canopy n'était pas répertorié comme étant son emploi actuel.Selon Bell, cela a incité Canopy à envoyer une demande de vérification d'emploi à « l'ancien » employeur de l'ingénieur, qui a révélé qu'il travaillait toujours là-bas.Le deuxième ingénieur a généré une inquiétude similaire avant même de commencer le poste, a déclaré Bell, et les RH leur ont dit directement que l'entreprise n'était pas d'accord avec le double emploi à temps plein. Une demande de vérification d'emploi a rapidement révélé que leur intuition était correcte, malgré le fait que l'ingénieur avait prétendu ne plus travailler pour le compte de ladite entreprise.Les deux employés ont avoué la ruse après avoir été confrontés à des preuves, a déclaré le PDG.Bell a déclaré qu'il pensait qu'avoir deux emplois au même horaires était différents d'avoir des activités parallèles ou de travailler au noir, ajoutant que de nombreux employés de Canopy avaient plusieurs sources de revenus passifs ou des projets passionnés. Le PDG lui-même est également un, une activité qui, selon lui, prend environ une heure par mois.Alors que certains considèrent le « suremploi » comme un acte de protestation face à un système capitaliste qui, selon eux, exploite les travailleurs, Bell voit les choses d'une autre perspective : « Lorsque vous faites cela, vous enlevez votre travail à quelqu'un d'autre. Vous blessez également les personnes avec lesquelles vous travaillez parce qu'elles sont responsables des livrables et qu'elles finissent par travailler plus ».Source : LinkedInQuel regard portez-vous sur le « suremploi » ? Êtes-vous pour ou contre ? Dans quelles mesure ?Quels sont les indicateurs qui, selon vous, peuvent laisser penser qu'un collaborateur a plusieurs emplois ?Comprenez-vous la décision de Canopy de se débarrasser de ces deux ingénieurs ?Partagez-vous l'avis de ceux qui prennent pour exemple Jack Dorsey et Elon Musk pour donner du poids à cette pratique ?Des impacts potentiels sur le télétravail si des situations comme celles-ci se multiplient ?