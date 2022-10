Données du Bureau of Labor Statistics datant du 07 octobre 2022 sur le cumul d'emplois (les nombres sont en milliers)

Envoyé par Kate Walker Envoyé par Equifax a récemment mené une enquête sur un certain nombre d'employés soupçonnés d'occuper un double emploi à temps plein qui était en conflit avec leur rôle dans notre entreprise. En conséquence, plusieurs employés qui ont enfreint le code de conduite de notre entreprise et la politique d'emploi externe, qui étaient en vigueur au moment de l'enquête, ont récemment été licenciés.

Certains employés de la cybersécurité ont été licenciés

The Work Number contient énormément de données

Les télétravailleurs font l'objet d'une surveillance accrue de la part des employeurs

Des centaines de milliers d'Américains ont jonglé avec deux emplois à temps plein en septembre, et près de 4 millions d'autres travaillaient à temps plein et à temps partiel, a rapporté le Bureau of Labor Statistics (principal établissement du gouvernement américain dans le domaine de l'économie du travail et des statistiques). Cette tendance au «*suremploi*» est devenue si populaire pendant la pandémie que les médias américains ont rapporté que certains travailleurs ont décrit le fait d'avoir deux emplois comme le remède à l'épuisement professionnel en n'ayant qu'un seul emploi. Pour les télétravailleurs, en particulier, la capacité de générer un revenu supplémentaire en exerçant deux emplois à la fois est devenue tellement normalisée, a rapporté le Washington Post la semaine dernière, que certains télétravailleurs considéraient qu'il était « juste » de cacher un deuxième emploi à leur principal employeur.Cependant, certains travailleurs à distance ont appris à leurs dépens que tous les employeurs ne considèrent pas cela comme juste. Cette semaine, il a été signalé que le service d'évaluation du crédit Equifax s'était montré peu disposé à rester les bras croisés alors que ses employés tentaient de garder un deuxième emploi en catimini. Selon un rapport de Business Insider, Equifax « a utilisé l'un de ses propres produits, The Work Number, pour l'aider à déterminer qui occupait plusieurs emplois simultanément », puis a licencié 24 des 25 télétravailleurs que son enquête a découverts. Certains télétravailleurs d'Equifax avaient jusqu'à trois emplois.Ces derniers mois, les responsables de l'enquête ont passé au peigne fin les antécédents professionnels et les dossiers d'activité de plus de 1 000 employés (y compris les RH et la cybersécurité) et sous-traitants, selon un employé d'Equifax qui n'était pas autorisé à parler en public et les dossiers internes consultés par le média.L'entreprise a utilisé divers noms de code pour son enquête, notamment "Project Home Alone" et "Project Page 12", selon les dossiers des employés et de l'entreprise. "Project Page 12" tire son nom de la section du manuel de l'entreprise qui interdit aux employés d'occuper deux emplois sans autorisation, a déclaré cette personne.Equifax a utilisé l'un de ses propres produits, The Work Number, pour l'aider à déterminer qui occupait plusieurs emplois simultanément. Le produit a des enregistrements d'emploi, y compris le salaire hebdomadaire, de 105 millions de travailleurs américains, selon le dernier rapport annuel de l'entreprise.Puis, 25 employés ont été interrogés sur les conclusions de l'enquête et 24 ont été licenciés, ce qui a permis d'économiser 3,2 millions de dollars, selon un document. En plus de ces employés qu'Equifax a licenciés, l'entreprise aurait signalé 283 sous-traitants également soupçonnés d'être doublement employés, mais le média n'a pas été en mesure de vérifier si ces sous-traitants ont également été remerciés.Bien que l'enquête d'Equifax ait ciblé des employés ayant deux emplois ou plus, l'entreprise a déclaré que cette violation n'était pas la seule raison pour laquelle 24 employés ont été licenciés. En effet, la porte-parole d'Equifax, Kate Walker, a confirmé que plusieurs employés avaient récemment été licenciés « en raison de multiples facteurs, y compris dans de nombreux cas leur propre aveu qu'ils avaient un poste secondaire à temps plein ». Certains occupaient trois emplois, a-t-elle précisé.Walker a déclaré que l'entreprise a depuis février autorisé de nombreux employés à travailler depuis le bureau trois jours par semaine, depuis leur domicile deux jours par semaine et depuis n'importe où pendant deux semaines par an.Equifax a utilisé d'autres méthodes de surveillance des employés pour déterminer quels travailleurs violaient son code de conduite des employés. Selon Walker, les employés « doivent toujours divulguer et discuter d'un emploi à l'extérieur avec leur superviseur ». Cette politique est en place depuis 2017, a-t-elle déclaré. Le manuel de l'employé est moins strict, disant seulement que les employés sont « censés informer » leurs superviseurs du travail à l'extérieur. D'ailleurs, Walker précise que les employés sont censés examiner régulièrement le code de conduite de l'entreprise.Certains travailleurs étaient soupçonnés eu des entretiens avec Equifax (entretiens téléphoniques dans le cadre de l'enquête) depuis leurs autres sites de travail. L'enquête a également utilisé les commentaires des managers et des périodes inexpliquées où un travailleur n'était pas disponible pendant la journée de travail, a déclaré Walker. Aussi, Equifax a commencé à noter tout employé enregistrant « une utilisation anormalement faible du VPN », en dessous de 13 heures par semaine, comme un signal d'alarme.Au moins certaines des personnes licenciées pour avoir occupé deux emplois occupaient des postes de cybersécurité chez Equifax, un domaine où l'entreprise a effectué de nombreuses embauches à la suite de sa violation de données en 2017, selon deux personnes au courant des licenciements.« Ils ont dit, 'quand vous avez commencé, vous avez signé un document, un accord, pour un travail de non-concurrence' », a déclaré l'une des personnes, qui dit avoir été licenciée après avoir admis avoir eu un « travail parallèle » qui, selon lui, ne représentait pas de concurrence avec Equifax. « Je l'ai reconnu, mais je ne travaillais pas pour autant dans le même domaine ».L'employé licencié a déclaré qu'il n'était pas au courant de la politique de l'entreprise exigeant que les employés obtiennent une « approbation préalable » de leurs responsables et d'un responsable des ressources humaines pour occuper un deuxième emploi.Walker a déclaré que le code de conduite de l'entreprise, que les employés sont censés examiner régulièrement, stipule que le personnel « doit toujours divulguer et discuter de l'emploi extérieur avec votre superviseur ».L'un des outils qu'Equifax a utilisé pour enquêter sur ses employés est un produit appelé The Work Number, ou TWN, qui fait partie du segment lucratif et à croissance rapide des solutions de ressources humaines de l'entreprise, selon les documents déposés par Equifax.« Nous recevons désormais des rapports à chaque période de paie de 2,5 millions d'entreprises, contre 1 million lorsque nous avons commencé en 2021 et 27 000 contributeurs il y a à peine deux ans et plus », indique son rapport annuel 2021. « Notre objectif s'étend au-delà de la masse salariale non agricole aux États-Unis pour inclure… 40 à 50 millions de travailleurs indépendants et de 20 à 30 millions de retraités… »Les prêteurs hypothécaires et automobiles utilisent les rapports TWN, tout comme les agences gouvernementales évaluant les demandes d'aide sociale, selon le site Web d'Equifax, qui indique que les rapports commencent à 55 $ chacun. Les informations contenues dans les rapports proviennent des employeurs et des processeurs de paie. Selon Equifax, différents rapports sont fournis à différentes entités, les informations variant selon le type de vérification nécessaire.Walker a assuré que l'utilisation de ces données par l'entreprise « respectait toutes les lois applicables ».Bien qu'Equifax a déclaré que les données incroyablement détaillées et sensibles collectées et stockées sur The Work Number ne sont pas transmises à des tiers, il est assez paradoxal de voir l'entreprise derrière cet outil l'utiliser pour faire ses propres enquêtes sur ses employés en télétravail.Le travail à domicile semble avoir entraîné une augmentation du nombre de travailleurs qui doublent leurs emplois, plus des deux tiers des employés à distance interrogés en 2021 déclarant avoir plusieurs emplois. Une grande raison invoquée était l'argent. Le Wall Street Journal a rapporté en 2021 que certains employés gagnaient entre 200 000 et 600 000 dollars par an en jonglant avec les demandes de plusieurs employeurs, l'un d'eux entrant et sortant de réunions à double réservation et inventant des excuses pour des problèmes de connectivité Internet.Les employeurs peuvent froncer les sourcils sur les deuxièmes emplois s'ils risquent d'interférer avec les performances et la productivité d'un travailleur, selon les managers qui ont partagé leurs histoires avec des médias. Les entreprises peuvent également sévir si elles craignent qu'un deuxième emploi ne révèle des secrets commerciaux ou ne soit symptomatique d'une mauvaise utilisation des ressources de l'entreprise, selon le site Web juridique Nolo.com.Pour une entreprise comme Equifax, cette tendance représente une opportunité commerciale potentielle. L'entreprise vend un produit appelé Talent Report Employment Monitoring afin que d'autres entreprises puissent également garder un œil sur le travail au noir potentiel de leurs employés. « Avec des prévisions de plus de 36 millions d'employés travaillant à distance d'ici 2025, la nécessité de surveiller le statut d'emploi d'un employé continuera de croître », indique la société dans des documents marketing.« Je pense que ce que nous voyons fondamentalement, c'est une lutte de pouvoir qui se déroule entre les organisations et les employés plus largement », a déclaré Stacia Sherman Garr, cofondatrice de RedThread Research, une société de gestion des talents. « La poussée importante pour revenir au pouvoir, en particulier par les cadres supérieurs, est une manifestation de cette lutte de pouvoir ».Sources : rapport, The Work Number Pour ou contre le cumul d'emplois ?Si contre, pour quelles raisons ?Si pour, votre employeur doit-il en être informé ? Dans quelles mesures ?Si les employés ont été en mesure de cumuler des emplois sans gros impact sur leurs performances chez Equifax, cela vient-il remettre en cause la durée du travail en entreprise en termes d'heures ? Pourquoi ?Que pensez-vous de l'outil The Work Number ?Que pensez-vous du fait qu'Equifax ait utilisé les données de ses clients pour les besoins de son enquête sur ses employés ?Le piratage massif d'Equifax de 2017 ne serait-il pas un signal d'alarme pour ne pas concentrer autant de données, surtout autant sensible, dans les mains d'une seule entreprise ?