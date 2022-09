16 sept 2022 à 15h45 UTC+2 - Comment financer votre projet de reconversion dans les métiers de l’IT ?

21 sept 2022 à 15h45 UTC+2 - Reconversion professionnelle : quel métier de l’informatique est fait pour vous ?

Le marché de l'emploi est en constante mutation ces dernières années sous l'impact d'une évolution technologique rapide. Cette situation, amplifiée par la crise sanitaire, oblige de nombreux professionnels et demandeurs d'emploi à envisager une reconversion professionnelle ; l'objectif étant de maintenir ou d'accroitre leur employabilité dans un marché de plus en plus concurrentiel.Les métiers du numérique sont les parmi les plus prisés pour les reconversions professionnelles. Et même s'il existe de nombreux moyens et programmes pour aider les candidats, réussir sa reconversion professionnelle n'est toujours pas aisée pour certaines raisons : le choix du métier, le choix du programme ou de l'organisme de formation, les dispositifs de financement, etc.Si vous êtes déjà engagé dans une reconversion professionnelle vers l'informatique ou si vous l'envisagez, Global Knowledge organise deux webinars pour faire le point. Au programme : les dispositifs de financement, les soft-skills et cursus métiers.Global Knowledge se positionne comme l'un des plus grands groupes de formation dans le monde (dédié IT et méthodes), avec une offre de plus de 3000 formations pour aider les organisations à développer les compétences de leurs collaborateurs et partager les meilleures pratiques.L'employabilité est au cœur de sa stratégie. Accentuée par la dernière réforme de la formation professionnelle et d’une conjoncture nécessitant la sécurisation des parcours professionnels, l’activité "Employabilité" de Global Knowledge se développe autour du développement des compétences des informaticiens vers de nouveaux métiers porteurs et la reconversion vers l’informatique des demandeurs d’emploi (Reskilling et upskilling).En participant aux webinars, vous en sortirez donc certainement avec les réponses à toutes vos questions.Si vous voulez en savoir plus sur la reconversion professionnelle, inscrivez-vous pour participer gratuitement aux webinars.