Des investissements massifs en rachat de sociétés

L'évolution de la bourse et de la concurrence

Le fournisseur d'outils de développement de jeux basé à San Francisco, Unity, licencie des centaines d'employés, selon un rapport.Fondé au milieu des années 2000, Unity est utilisé par des milliers de développeurs ; vous avez presque certainement vu son logo apparaître dans les écrans de chargement de certains de vos jeux. En 2014, l'ancien chef d'EA, John Riccitiello, a pris la direction générale (en 2020, Riccitiello aurait vu sa rémunération bondir de 160% à 22 millions de dollars). L'entreprise employait 3 300 personnes en juin 2020, selon son dossier d'introduction en bourse auprès de la Securities and Exchange Commission. En 2022, les pages LinkedIn et Glassdoor de la société fixent ce chiffre au dessus de la barre des 5000.La nouvelle des licenciements semble avoir commencé à faire surface plus tôt cette semaine sur la plateforme de travail anonyme Blind, de nombreux utilisateurs prétendant travailler pour Unity affirmant que la direction invitait les employés dans les réunions Zoom mardi pour annoncer qu'ils étaient licenciés. Le rapport, citant plusieurs sources, indique maintenant que le nombre de licenciements se compte par centaines.Selon le rapport, le PDG d'Unity, John Riccitiello, a déclaré aux employés il y a deux semaines que l'entreprise disposait d'une base financière solide et n'allait pas avoir recours à des licenciements. Ces derniers affectent les employés du monde entier, selon le rapport.« Les licenciements ont affligé les bureaux de Unity à travers le monde. Des sources nous ont indiqué que presque tous les recoins de l'entreprise ont subi une sorte de coup dur, bien qu'il y ait une concentration dans les départements d'IA et d'ingénierie. Sur Blind, le forum de messagerie anonyme couramment utilisé par les employés de l'industrie technologique, les employés d'Unity disent qu'environ 300 ou 400 personnes ont été licenciées et que les licenciements sont toujours en cours. Les sources de Kotaku ont dit la même chose.« Ceux qui ont perdu leur emploi cette semaine ont été invités par leurs patrons à se connecter soudainement à un appel vidéo, sans préavis de l'objet de l'appel. Mais pour certains de ces appels, un membre du service des ressources humaines de Unity s'est également connecté à la réunion. (Dans ces situations, ce que cela signifie est généralement assez clair.) »Unity a confirmé les licenciements dans un communiqué et a déclaré qu'un peu plus de 200 personnes étaient concernées : « Dans le cadre d'un processus de planification continue où nous évaluons régulièrement nos niveaux de ressources par rapport aux priorités de notre entreprise, nous avons décidé de réaligner certaines de nos ressources pour mieux nous concentrer et soutenir notre croissance à long terme. Cela a entraîné des décisions difficiles qui ont eu un impact sur environ 4 % de tous les effectifs d'Unity. Nous sommes reconnaissants des contributions de ceux qui quittent Unity et nous les soutenons tout au long de cette transition difficile ».Unity employait 5 245 personnes au 31 décembre 2021, ce qui indique que l'entreprise avait presque doublé ses effectifs depuis l'année de son introduction en bourse. Il a également réalisé un certain nombre d'acquisitions de premier plan depuis son introduction en bourse il y a deux ans, y compris la plus importante jamais réalisée lorsqu'il a acheté le studio d'effets numériques néo-zélandais Weta Digital (la structure derrière les effets spéciaux de Game of Thrones) pour plus de 1,6 milliard de dollars en novembre dernier.Avant cet accord, Weta Digital était à la fois une équipe d'artistes créant des effets visuels et une équipe d'ingénieurs développant de nombreux outils que ces artistes utilisent. Ce sont ces outils et ces équipes d'ingénierie, en particulier, dont Unity a fait l'acquisition ; l'équipe artistique des effets visuels, quant à elle, est séparée et évolue comme entité autonome.Plus de 275 ingénieurs de Weta Digital ont rejoint Unity. Les artistes VFX sont regroupés dans une nouvelle entité, Weta FX, dont Peter Jackson continue à détenir la majorité. Les deux sociétés prévoient de continuer à travailler ensemble, Unity notant qu'elle considère Weta FX comme l'un de leurs « plus gros clients dans l'espace des médias et du divertissement ».Pendant ce temps, Unity prendra en charge le développement des nombreux outils internes de Weta Digital. Des outils comme City Builder (qui génère de manière procédurale les villes 3D massives que nous voyons détruites dans des films comme « King Kong »), Manuka (leur outil de rendu personnalisé qui aide à rendre tout si réel dans la version finale), Gazebo (leur outil de rendu en temps quasi réel utilisé par les artistes pour prévisualiser avec précision les scènes avant le rendu final beaucoup plus long), et toutes les autres technologies sur mesure que l'équipe a conçues pour effectuer des trucages sur des personnages, des animations et des rendus de visages, traiter la capture de mouvement ou simuler des cheveux, de la fourrure, de la fumée ou mille ans de croissance de la végétation à travers un paysage urbain abandonné.Et Unity de faire cette annonce :« Unity a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition des outils, du pipeline, de la technologie et des talents d'ingénierie de Weta Digital. En fin de compte, cette acquisition est conçue pour mettre les outils d'effets visuels (VFX) incroyablement exclusifs et sophistiqués de Weta entre les mains de millions de créateurs et d'artistes à travers le monde, et une fois intégrés à la plateforme Unity, permettre la prochaine génération de créativité RT3D et façonner l'avenir du métavers. »« Weta Digital rejoindra les solutions de création de Unity axées sur l'évolution continue des dizaines d'outils graphiques et VFX propriétaires de Weta Digital, tels que Manuka, Lumberjack, Loki, Squid, Barbershop, HighDef, CityBuilder et bien d'autres. À l'avenir, grâce à l'expertise approfondie de Unity en temps réel, ces outils d'artistes de classe mondiale seront disponibles pour les créateurs via un flux de travail accessible basé sur le cloud. »« Les équipes VFX primées aux Oscars de Weta Digital continueront d'exister en tant qu'entité autonome connue sous le nom de WetaFX et devraient devenir le plus gros client d'Unity dans le domaine des médias et du divertissement. WetaFX sera toujours détenu majoritairement par Sir Peter Jackson et dirigé par le PDG Prem Akkaraju ».« Les outils de Weta Digital ont créé des possibilités illimitées pour nous de donner vie aux mondes et aux créatures qui vivaient à l'origine dans notre imagination », a déclaré Sir Peter Jackson, président et co-fondateur de Weta Digital. « Ensemble, Unity et Weta Digital peuvent créer une voie pour n'importe quel artiste, de n'importe quelle industrie, pour pouvoir tirer parti de ces outils incroyablement créatifs et puissants. Offrir aux aspirants créatifs l'accès à la technologie de Weta Digital ne sera rien de moins qu'un changement radical et Unity est juste l'entreprise pour donner vie à cette vision ».En août, Unity a pris le contrôle de Parsec, un protocole de streaming de jeux peer-to-peer. L'acquisition est évaluée à 320 millions de dollars.En un peu plus d’un an, l’entreprise s’est déjà offert MLAPI, qui offre des services d’infrastructures dédiés au multijoueur, l’entreprise spécialisée dans le deep learning RestAR ou encore Pixyx Software et Interactive Data Visualization (SpeedTree). Cependant, Parsec peut ne pas sembler immédiatement correspondre à la réputation de Unity. Comment le streaming de jeux peer-to-peer est-il lié à quelqu'un qui essaie de créer des jeux vidéo ?Une partie de la décision de Unity Technologies est le résultat de la pandémie de COVID-19, qui a forcé les studios de jeux du monde entier à s'adapter à un lieu de travail de plus en plus éloigné. Parsec s'intègre dans cette image en permettant aux créateurs de jeux de diffuser efficacement et en toute sécurité leurs environnements PC et console selon leurs besoins. Des sources proches du dossier ont souligné à plusieurs reprises que Parsec était un service de plus en plus utilisé par les éditeurs de jeux, les départements de test d'assurance qualité et d'autres parties de l'industrie du jeu, afin que les situations exactes de test sur PC et console puissent être émulées avec une latence minimale.Parsec n'est pas le seul service avec cet argumentaire de vente : Valve a lancé fin 2019 un service similaire, Steam Remote Play, en tant que bascule intégrée dans sa célèbre vitrine de jeux sur PC. Mais Parsec s'est depuis longtemps différencié dans les présentations aux studios de jeux en tant qu'option utile de lieu de travail à distance, d'où provient sans doute une grande partie de sa dernière évaluation de 320 millions de dollars.Cependant, le cours de l'action de la société a chuté de plus de 40 % depuis ses débuts en 2020, et de plus de 70 % cette année seulement. La société a également annoncé une perte de huit cents par action dans son dernier rapport sur les résultats trimestriels et a abaissé ses prévisions pour l'exercice. Certains employés ont déclaré que l'entreprise avait décrété un gel des embauches plus tôt cette année, bien qu'elle ne l'ait pas dit publiquement.Unity est principalement en concurrence avec des outils de développement de jeux open source ou gratuits, des moteurs de jeux maison utilisés par de grands développeurs et avec le créateur de Fortnite, Epic Games, qui distribue sa plateforme Unreal Engine pour créer des jeux 3D haute fidélité. Alors qu'un certain nombre de développeurs de haut niveau, dont la filiale d'Electronic Arts BioWare et le développeur de The Witcher CD Projekt Red, se sont inscrits pour utiliser le nouveau Unreal Engine 5 d'Epic, Unity s'adresse principalement au marché des jeux mobiles et indépendants, où il gagne de l'argent grâce à l'octroi de licences et également en fournissant des outils publicitaires dans le jeu aux développeurs de jeux gratuits.Unity a également tenté de percer dans l'industrie hollywoodienne des effets visuels, où il est en concurrence avec les studios d'effets numériques établis et Epic, qui s'efforce de faire de même avec Unreal Engine. Malgré sa forte présence dans le segment des jeux mobiles, Unity ne développe pas ses propres jeux et, par conséquent, ne dispose pas de sources de revenus supplémentaires en dehors de son activité de licences de moteurs, de ses unités publicitaires et d'autres produits logiciels connexes.Source : déclaration d'UnityQu'en pensez-vous ?