L'intelligence artificielle ne pose aucune question quant à sa capacité à reproduire l'esprit et le corps humains en termes de travail. Oui, c'est une évolution formidable et cela ne dérange pas de voir l'automatisation prendre le contrôle de certains des emplois les plus difficiles et les plus dangereux au monde.De même, de nombreux processus sont simplifiés, ce qui améliore l'expérience de l'utilisateur en général. Qu'il s'agisse du traitement des données ou même d'une exécution complexe, vos algorithmes sont votre force et lorsqu'une entreprise maîtrise cet aspect, il n'y a pas de quoi se plaindre.Comme le mentionne une étude de Tradeshift, les machines excellent dans leur domaine et, en fin de compte, ce sont elles qui fourniront les meilleures solutions à l'humanité.Mais avec les points positifs viennent les points négatifs et si la technologie peut être formidable, programmer un robot pour qu'il exécute une tâche peut être une tâche ardue. Et vous ne pouvez certainement pas vous attendre à ce qu'un humain fasse le travail correctement, car la marge de manœuvre est très étroite.Cette nouvelle intervient alors que l'on apprend que la société Tesla d'Elon Musk n'a pas atteint son objectif annuel de production. Et c'est alors que le PDG s'est manifesté et a admis qu'il y avait un robot de trop dans l'entreprise, malgré le fait que tout soit super technique.Mais Musk a commodément rejeté la faute sur les robots en général, ajoutant que tout était super automatisé dans son entreprise. Heureusement, le milliardaire affirme que c'est une erreur qu'il reconnaît et que sa Tesla Model 3 en souffre. Cette déclaration a été suivie de près par une autre sur Twitter, où il a révélé que les humains étaient sous-estimés et méritaient certainement beaucoup plus de crédit qu'ils n'en ont,Avant ce fiasco de l'échange de tweets sur la plateforme, Musk se vantait que l'automatisation était le mot d'ordre et qu'il n'avait d'autre choix que de s'appuyer sur ses robots pour assurer une production efficace de véhicules.Il a également estimé que c'était l'avantage qui donnait à son entreprise une longueur d'avance sur ses rivaux sur le marché. Mais cela amène à se demander comment la sous-production du modèle 3 de Tesla était due aux robots, malgré leur efficacité.Source : Elon Musk Qu'en pensez-vous ?