Dans le cadre de son étude, Oliver Wyman a déclaré avoir interrogé 80 000 travailleurs dans le monde entier entre août 2020 et mars 2022. Le rapport a révélé qu'un grand nombre de travailleurs exerçant autrefois dans des domaines n'ayant presque aucun lien avec la technologie se sont convertis en travailleurs de l'IT au cours de ces deux dernières années. Le rapport précise que bon nombre de ces nouveaux emplois se situent dans le domaine des logiciels et des technologies de l'information, ainsi que dans des rôles liés à la technologie dans la logistique, la finance et les soins de santé. La pandémie de la Covid-19 aurait largement contribué à cela.Le constat serait plus frappant aux États-Unis. En effet, les offres d'emploi dans le secteur de l'IT ont explosé au cours des deux dernières années, le travail, les achats et d'autres aspects de la vie quotidienne étant devenus plus numériques. Dans le même temps, des millions d'Américains auraient quitté leur emploi, certains restant sur le carreau et d'autres en trouvant de nouveaux emplois avec des salaires plus élevés. Les entreprises auraient eu du mal à recruter tous les talents, si bien que nombre d'entre elles auraient abandonné les critères de préqualification tels que l'expérience professionnelle préalable ou un diplôme universitaire de quatre ans.« Je ne pense pas que nous ayons assisté à une transition des talents de cette ampleur, vraiment, depuis la perturbation de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, l'économie de guerre a créé de nouvelles opportunités, notamment pour les femmes, et le GI Bill a financé les études supérieures de millions de soldats rentrés au pays et les a fait entrer dans la classe moyenne », a déclaré Ana Kreacic, directrice de l'exploitation d'Oliver Wyman Forum, le groupe de réflexion du cabinet de conseil, qui a mené la recherche. Par exemple, Alexis Ayala, 27 ans, travaillait dans la vente au détail dans un magasin de téléphones à San Francisco avant la pandémie.Il avait immigré du Mexique alors qu'il était encore tout petit et, comme ses parents, n'était pas allé à l'université. Après que la crise sanitaire s'est déclenchée, et que ses commissions se sont taries, Ayala a entendu parler d'un poste chez un fabricant de logiciels avec la promesse d'une formation sur le tas. Ce dernier n'avait aucune expérience en matière de technologie, mais son ami, qui travaillait déjà là-bas, lui aurait assuré qu'ils recherchaient des personnes capables d'apprendre sur le tas. « Je suis l'un de ces techniciens maintenant », a déclaré Ayala. Selon lui, son nouvel employeur aurait recruté plusieurs personnes de la même manière.Ayala a déclaré qu'il savoure désormais les avantages de la vie d'entreprise au bureau, notamment les bureaux debout, une salle de sport sur place et des collations gratuites. En outre, Okta, une entreprise de gestion des identités et des accès basée à San Francisco, a déclaré qu'elle avait supprimé l'année dernière les conditions d'obtention d'un diplôme universitaire pour un certain nombre de postes de vente afin d'élargir le champ de recrutement. Elle aurait également créé un nouveau programme d'associé de développement commercial que Ayala a rejoint pour recruter et développer de tels candidats.Okta a déclaré qu'elle recrutait plus largement pour atteindre ses objectifs de croissance - elle vise à tripler son chiffre d'affaires pour atteindre 4 milliards de dollars d'ici 2026. Elle cherche également à diversifier davantage sa main-d'œuvre, et le fait d'embaucher sur la base des compétences et du potentiel, et non d'un diplôme universitaire, l'a aidée. « Nous nous orientons de plus en plus vers la motivation, les compétences et l'expérience, et non plus vers l'université où vous êtes allé », a déclaré Rachele Zamani, que Okta a embauché l'année dernière pour lancer et gérer le programme des associés de développement commercial.Selon le rapport d'Oliver Wyman, de nombreux employeurs se disent désormais heureux d'aider de nouvelles recrues relativement inexpérimentées à se former au codage, à la cybersécurité et aux technologies des soins de santé pour pourvoir des postes. À ce propos, le rapport indique que les travailleurs qui ont changé d'emploi sont à 67 % des hommes et à 77 % des personnes âgées de 25 à 44 ans. Soixante-sept pour cent vivent dans des villes et 70 % se décrivent comme optimistes quant à leurs perspectives de carrière. Nombre d'entre eux ont déclaré avoir effectué ce changement en raison de la pandémie.Ces derniers ont déclaré que la pandémie leur a fait prendre conscience de l'importance de la flexibilité quant au lieu et au moment où ils travaillent. Bien qu'ils soient moins nombreux à déclarer que l'augmentation de leur salaire était une priorité, la plupart des "nouveaux employés IT" constatent que leur rémunération a augmenté. LinkedIn Learning, qui propose des cours vidéo dispensés par des experts en matière de logiciels, de création et de compétences commerciales, aurait vu les achèvements de cours donnant droit à un certificat, comme la gestion de projet, augmenter de plus de 1 300 % entre 2020 et 2021.Selon LinkedIn, le nombre d'anciens travailleurs de première ligne avec des profils LinkedIn qui ont fait la transition vers des emplois plus moyennement qualifiés - par exemple, un représentant des ventes passant à un gestionnaire de compte, ou un superviseur de construction passant à un gestionnaire de projet - aurait augmenté de 12 % depuis 2019. Au quatrième trimestre de l'année dernière, environ 41 500 travailleurs de la construction, du forage pétrolier et de l'extraction auraient déclaré être passés à un travail professionnel - un bond de 65 % par rapport à la même période en 2019.Parmi les travailleurs de la maintenance et de l'installation, 20 200 auraient fait le même saut - soit 56 % de plus qu'au quatrième trimestre de 2019. Selon le rapport, si la nouvelle dynamique du marché de l'emploi a laissé les employeurs dans l'embarras pour trouver suffisamment d'employés à bas salaire, elle aide de nombreux employés de longue date du commerce de détail, des serveurs de restaurant, des conducteurs de chariots élévateurs et d'autres ouvriers à s'orienter vers des carrières mieux rémunérées et moins susceptibles d'être automatisées un jour.Selon une étude réalisée en 2022 par Opportunity@Work, une entreprise sociale à but non lucratif dont la mission est d'aider un plus grand nombre de personnes sans un diplôme universitaire à s'engager dans des carrières plus rémunératrices, 32 millions d'Américains n'ont pas un diplôme universitaire de quatre ans, mais possèdent les compétences ou l'expérience nécessaires pour occuper des emplois mieux rémunérés. La clé est de consacrer du temps et de l'argent à la formation, et de repérer le potentiel des candidats qui ne répondent pas aux critères traditionnels.« Il s'agit d'une opportunité énorme pour de nombreux employeurs à l'heure actuelle, précisément parce qu'il y a tellement d'entreprises qui dorment sur leurs lauriers », a déclaré Byron Auguste, PDG et cofondateur d'Opportunity@Work.Dans une étude réalisée en janvier, la réserve fédérale des États-Unis (Fed) a comparé les offres d'emploi en ligne de cinq mois avant et après l'arrivée de la pandémie. Elle a constaté que, par rapport à la période précédant la pandémie, il y avait 2,3 millions d'emplois ouverts de plus pendant la période de la pandémie, dont le salaire était supérieur au salaire médian annuel national de 36 660 dollars sans exiger un diplôme de premier cycle. Selon la banque, cela s'explique en grande partie par le simple fait qu'il y avait davantage d'offres d'emploi aux États-Unis, mais les exigences moins élevées en matière d'éducation ont également joué un rôle.Par exemple, Tyler Wallace, 22 ans, voulait devenir infirmier, mais a abandonné l'université en deuxième année parce qu'il n'en avait pas les moyens. Après avoir suivi quelques formations en ligne gratuites sur Pluralsight, une plateforme de compétences logicielles, et regardé des tutoriels sur YouTube, Wallace a décidé de s'inscrire à un camp d'entraînement au codage d'une valeur de 12 000 dollars en juillet 2020. Il a suivi 100 heures de cours préliminaires et a utilisé une option de financement pour acheter un ordinateur portable HP, se levant à 5 heures du matin tous les jours pour étudier.Il aurait été embauché en novembre par la PNC Bank en tant que responsable de la technologie des applications, et assure désormais la maintenance des serveurs tout en travaillant à domicile. Selon lui, le plus grand défi a été de déterminer les compétences dont il avait besoin pour savoir en toute confiance "ce qu'il vaut et la façon dont il peut contribuer à une équipe". « Mon syndrome de l'imposteur, cela a été énorme pour moi à surmonter », a-t-il déclaré.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ces reconversions professionnelles ?Pensez-vous que ces nouveaux employés de la Tech pourraient faire chuter les salaires technologiques ?