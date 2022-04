Lucie Brault, Présidente de Québec en Tournée

Après deux ans d’absence, Québec en tournée (QET) revient en France. Il s’agit de la huitième mission de recrutement mais également de conseils et assistance pour les Français intéressés à partir vivre au Québec. Québec en tournée sera en France… avec de nombreux postes urgents à combler dans l'informatique, l'intelligence artificielle, entre autres.Quels sont donc les profils recherchés ? D'ailleurs, pourquoi quitter la France pour aller travailler au Canada ? Y a-t-il des mesures spécifiques pour accompagner les personnes intéressées à travailler au Canada ? C'est pour répondre à ces questions entre autres que l'équipe de rédaction de Developpez.com est allée à la rencontre de Lucie Brault, Présidente de Québec en Tournée.Nous sommes le point d’ancrage entre des gens qui veulent immigrer et travailler au Québec et des entreprises qui veulent les embaucher.Nos objectifs sont d’une part, aider quiconque souhaite immigrer au Québec à concrétiser son rêve. Autant pour se trouver un emploi, faire les démarches d’immigration, s’installer sereinement que s’intégrer à leur nouvelle culture. Et d’autre part aider les entreprises à combler leurs postes avec des candidats étrangers.Nous sommes convaincus que dans chaque Français sommeille un futur Québécois…Blague à part, le Canada et le Québec en particulier connait un boom technologique sans précédent. Montréal et le Québec en particulier est un leader dans l’industrie des jeux vidéo, de l’intelligence artificielle, des effets spéciaux et pratiquement tous les domaines de l’informatique… Les opportunités de carrière sont nombreuses mais surtout c’est une chance inouïe pour des experts IT de se perfectionner et travailler avec les sommités de leur industrie.La pénurie de main d’œuvre dans les TI est grave. Dans un récent sondage, 90% des entreprises en TI disent qu’elles ont des postes vacants. Pire même, 50% des entreprises disent qu’elles sont forcées de refuser des nouveaux contrats et nouveaux clients, faute d’employés pour faire le travail.Jamais les conditions n’ont été aussi favorables pour les employés : salaires élevés, vacances illimitées et surtout un environnement de travail où l’entreprise va se fendre en quatre pour qu’ils soient heureux.Nous avons une trentaine de postes urgents pour cette mission. Nous cherchons des profils variés, par exemple : Java, Full Stack, DevOps, Scrum, Cloud, QA, Infrastructure, ERP, PHP, Drupal, .Net, React Node JS etc. Au-delà de cela, il y en a des milliers d’autres. Après la fin de la mission, on va présenter les bons CV à plein d’autres entreprises.À chaque mission, les employeurs prennent en charge les démarches d’immigration. Ce qui représente un très gros avantage pour le postulant. De plus, Québec en tournée offre à chaque nouvel employé embauché un service d’accompagnement dans son installation et intégration pour lui et sa famille. Ces services incluent la recherche du logement, l’accompagnement avec les démarches administratives, les finances, la fiscalité, la santé, les écoles, les assurances, la culture et le mode de vie, etc.À part le droit de vote, les nouveaux arrivants avec leur permis de travailleur temporaire bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les Canadiens : allocations pour enfants, régime de retraite, crédits d’impôts, etc. Les avantages à poursuivre sa carrière au Canada sont grands.Nous visitons 3 villes pour cette mission : Lyon (25 avril), Bordeaux (27 avril) et Paris (29 avril). Dans chaque ville, les événements allient des entretiens d’embauche, des conférences et des rencontres individuelles. En une journée au même endroit, on trouvera tous les outils pour préparer son projet d’immigration, et ce gratuitement.Les conférences portent sur tous les thèmes de l’immigration: emploi, visa & immigration, logement, finances, fiscalité, intégration, mode de vie…Les experts de la mobilité internationale offrent une conférence portant sur leur domaine d’expertise et sont disponibles pour des rencontres individuelles le reste de la journée et en soirée. QET se distingue notamment par cette approche globale et personnalisée.Rien de plus simple ! Il faut consulter les postes sur notre site et postuler directement Une fois que vous avez déposé votre CV, n’oubliez pas de vous inscrire pour participer à nos événements en France . Nous avons hâte de vous rencontrer.Envisagez-vous d’aller travailler au Canada ? Pourquoi ?Avec un marché de l'emploi IT de plus en plus serré en France, n'est-ce pas une belle opportunité ?