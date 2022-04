La question revient sur la table avec cette sortie de Patrice Cain, PDG de Thalès, qui signe : « Avec un certain nombre de patrons, à commencer par ceux qui signent cette tribune, nous partageons ce constat de ne pas avoir suffisamment d'ingénieurs, de scientifiques en France. Ce n'est pas le cas partout. Mais il est clair qu'on manque déjà d'ingénieurs dans des domaines de pointe comme la cybersécurité, la data science ou l'intelligence artificielle. Demain, on risque de faire le même constat d'une pénurie de compétences dans des disciplines révolutionnaires comme le quantique. » Des données de la mi-parcours de l’année précédente font en effet état de ce que la France métropolitaine concentre plus de 5000 postes à pourvoir dans le domaine de la cybersécurité . De nouvelles formations se mettent en place pour apporter réponse aux besoins d’experts dans le domaine, mais cela ne semble pas suffire, selon ce que rapporte la branche française de la firme PwC.Tous ces constats mis ensemble ont donc amené trente dirigeants d’entreprises françaises à cosigner une tribune dans laquelle ils appellent à ce que les mathématiques retrouvent leur place dans le tronc commun du lycée. Mais des développements antérieurs suggèrent que la pénurie d’ingénieurs pointée du doigt par les patrons d’entreprises françaises soit alimentée par un autre facteur clé : les exigences formulées par les employeurs sur les offres d’emploi.La rubrique Emploi du site developpez.com avec ses plus de 20 000 offres est un indicateur de ce que la filière informatique offre des possibilités aux postulants. Elle semble toutefois caractérisée par des annonces de recruteurs à la recherche du mouton à cinq pattes – le travailleur de la filière qui a une grosse expérience pour chaque compétence métier, ce, sur un large panel. Résultat : bon nombre d’offres formulent des exigences parfois irréalisables. Chez IBM par exemple, on a vu un poste pour développeur informatique qui requérait que le postulant dispose d’une expérience de 12 ans sur Kubernetes.C’est une exigence étrange quand on sait que le système d’orchestration de conteneurs 7 ans sous peu. En effet, le premier commit GitHub du projet open source date du 7 juin 2014. Le gel de fonctionnalités de la version 1.0 a pour sa part été annoncé le 22 mai 2015. En fait, l’offre d’emploi semblait ne pas faire sens dans son entièreté. Les exigences en gestion d’infrastructures cloud ne collaient pas au rôle en lien avec le développement sur l’axe de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage machine. Tout était formulé comme si l’on demandait 12 ans d’expérience en administration de bases de données à un développeur web frontend.FastAPI est un framework web open source pour la mise sur pied rapide d’API à utiliser en production. Son créateur a procédé à sa publication au cours de l’année 2018. Dans une publication parue sur son compte Twitter, il rapporte une anecdote en lien avec une offre d’emploi qui liste l’outil de sa création parmi ses exigences. « J'ai vu une offre d'emploi l'autre jour. Elle requérait d'avoir plus de 4 ans d'expérience sur FastAPI. Je n'ai pas pu postuler, car je n'ai qu'une année et demie d'expérience depuis que j'ai créé cet outil. Il est peut-être temps de réévaluer les "années d'expérience" comme "niveau de compétence" », indique-t-il.Source : le figaroQue vous inspire l’affirmation « il n’y a pas assez d’ingénieurs et de scientifiques en France » du PDG de Thalès ?Colle-t-elle avec la réalité dont vous êtes au fait en tant que travailleur de la filière informatique en France ?Lequel de ces facteurs a le plus d’impact sur la difficulté des entreprises à recruter des informaticiens ? Le déficit de formation en mathématiques au niveau du lycée ou les incohérences sur les offres d’emploi pour ce qui est de la difficulté à recruter des informaticiens ?