Dans le cadre de l'enquête, Puppet, la norme de l'industrie pour l'automatisation des infrastructures, a interrogé plus de 2 600 professionnels de la technologie dans le monde et a constaté qu'en plus d'une croissance significative dans les tranches de salaires élevés, les femmes accèdent de plus en plus à ces postes bien rémunérés. Selon l'entreprise, il y a encore beaucoup à faire dans le monde du DevOps, historiquement dominé par les hommes, mais il faut saluer ce pas en avant vers l'égalité. Comme toujours, les États-Unis restent le leader mondial lorsqu'il s'agit de payer des salaires plus élevés, bien que Puppet suggère que cela pourrait changer.« Cette année, pour la première fois, nous avons demandé aux personnes interrogées de s'identifier non seulement à un titre de poste, mais aussi à une équipe, étant donné la hausse de la collaboration dans l'ensemble du secteur DevOps. Il est intéressant de noter que les équipes de développement/ingénierie gagnent la majeure partie des salaires les plus élevés, entre 150 000 et 250 000 dollars, par rapport aux autres groupes. Cela reste également cohérent avec les ingénieurs de plateforme qui s'avèrent être le titre le mieux rémunéré parmi les répondants pour la deuxième année consécutive », a déclaré Ronan Keenan, directeur de recherche chez Puppet.En 2019, 36 % des ingénieurs basés aux États-Unis gagnaient au moins 150 000 dollars, un chiffre qui a grimpé à 42 % en 2020 avant de retomber à 35 % en 2021. Les salaires plus élevés semblent toutefois être la norme. Les techniciens gagnant plus de 125 000 dollars représenteront 54 % en 2021, les Américains et les Canadiens bénéficiant de plus gros salaires. Les pays de la région EMEA (Europe Middle East & Africa) ont tendance à se situer au niveau ou en dessous de la barre des 100 000 dollars et représentent le plus grand pourcentage de répondants dans la tranche des 50 000 à 75 000 dollars.Puppet a noté que les ingénieurs logiciels canadiens avaient connu un bond des salaires, 12 % d'entre eux empochant plus de 150 000 dollars, contre 4 % en 2019. En Europe, Puppet a estimé que la France avait connu la plus forte croissance des salaires, alors que des pays comme le Royaume-Uni et l'Allemagne sont restés stables depuis 2019. Cela dit, le Royaume-Uni verse globalement des salaires plus élevés que la France ou l'Allemagne (sauf dans la tranche des 250 000 dollars et plus, où la France fait la loi). En outre, la région Asie-Pacifique (APAC) semble à la traîne des autres régions dans les tranches de salaire les plus élevées.Rachel Lew, directrice principale de la région APAC chez Puppet, a déclaré : « Alors que les marchés APAC tels que Singapour et l'Australie continuent d'être synonymes d'innovation et de transformation, les organisations doivent se transformer numériquement et se moderniser plus rapidement que jamais. L'enquête a révélé que les entreprises doivent suivre le rythme de la rémunération concurrentielle au niveau mondial afin d'attirer et de nourrir les talents DevOps et les compétences critiques très demandées ». En plus, l'étude montre que les femmes augmentent régulièrement leur statut salarial dans toutes les régions, les rôles et les industries.Selon Puppet, il s'agissait de mouvements positifs sur le front du genre, puisque le pourcentage de femmes gagnant 150 000 $ et plus a doublé par rapport à l'année précédente. Cela dit, malgré cela, il y a toujours plus d'hommes (35 %) que de femmes (30 %) dans la tranche des 125 000 dollars et plus. Dans la stratosphère des 250 000 dollars et plus, les deux sexes sont représentés à égalité, avec un taux de 4 %. « Il est passionnant de voir davantage de femmes accéder à des tranches de revenus plus élevés, en particulier dans le domaine DevOps, qui a tété historiquement dominé par les hommes », a déclaré Abby Kearns, directeur de la technologie chez Puppet.« La diminution progressive d'un écart salarial laisse espérer une évolution à long terme de l'équité salariale. En tant que que leader DevOps, je suis inspirée par cette progression et j'ai hâte de voir plus d'égalité dans les salaires et de parité entre les sexes dans l'ensemble du DevOps », a-t-il ajouté. Par ailleurs, Puppet indique que les entreprises à un niveau élevé d'évolution DevOps continuent de rémunérer leurs employés au plus haut niveau, les salaires des praticiens doublant et ceux des managers triplant presque de 2020 à 2021.La part de ceux qui gagnent plus de 150 000 dollars dans les entreprises à haut niveau d'évolution a plus que doublé, passant de 8 % en 2020 à 20 % en 2021. Les répondants travaillant dans les services financiers ont gagné les salaires les plus élevés, suivis de ceux travaillant dans les soins de santé et la technologie. Des augmentations substantielles ont été enregistrées dans tous les secteurs, les services financiers ayant presque doublé, passant de 16 % en 2020 à 29 % en 2021.Source : Puppet Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'évolution des salaires dans la communauté des ingénieurs DevOps ?Que pensez-vous de la réduction progressive de l'écart salarial entre les sexes dans le secteur DevOps ?Selon vous, les données rapportées par Puppet reflètent-elles la réalité en France ?