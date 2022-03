Après deux ans d’absence, Québec en tournée (QET) revient en France du 25 au 29 avril. Il s’agit de la huitième mission de recrutement mais également de conseils et assistance pour les Français intéressés à partir vivre au Québec. En une journée au même endroit, on trouvera tous les outils pour préparer son projet d’immigration, et ce gratuitement.Chaque événement allie des entretiens d’embauche, conférences et rencontres individuelles. Les conférences portent sur tous les thèmes de l’immigration : emploi, visa & immigration, logement, finances, fiscalité, intégration, mode de vie, etc. Les experts de la mobilité internationale offrent une conférence portant sur leur domaine d’expertise et sont disponibles pour des rencontres individuelles le reste de la journée et en soirée.Cette mission tente d'apporter une solution à la pénurie de main d'œuvre qui affecte toujours le Canada dans l'ensemble des domaines et dans l'IT en particulier. Avec un marché de l'emploi IT de plus en plus serré en France, pourquoi ne pas s'ouvrir à cette opportunité ? Surtout que le Canada a un besoin énorme et urgent profils IT, et les entreprises canadiennes semblent prêtes à tout pour attirer les talents.« Nous avons de nombreux postes urgents à combler dans l'industrie des technologies de l'information, informatique et intelligence artificielle... Saisissez l'opportunité de vivre et travailler au Québec ; et de profiter d'excellentes conditions : salaires élevés, télétravail, flexibilité etc. Changer de pays est une aventure stimulante mais complexe. Les employeurs prennent en charge les démarches d'immigration et d'aide à la relocalisation. » Lit-on sur le site de Québec en tournée (QET) dans une section dédiée spécialement à l'emploi IT.Depuis le 14 mars, plusieurs postes sont affichés sur le site de Québec en tournée. Les candidats sélectionnés seront convoqués pour un entretien d'embauche. Toutes les personnes qui souhaitent poursuivre leur carrière au Canada sont également encouragées à soumettre leur candidature même si aucun poste affiché ne leur convient. QET fera suivre leur CV à des entreprises québécoises à la recherche de leur profil. La date limite pour soumettre sa candidature est le 15 avril.Québec en tournée (QET) arrive à Lyon (25 avril), Bordeaux (27 avril) et à Paris (29 avril). Heures : de 13h à 21h. Cette année, l’équipe de Québec en tournée a décidé de prolonger les heures de l’événement jusqu’à 21h dans chaque ville de la tournée, afin de rencontrer le plus grand nombre de personnes.QET est ouvert à tous, mais vous devez vous s’inscrire pour participer aux événements dans chaque ville.