DevJobsScanner est un site Web de publication d'offres d'emploi. Il a analysé les offres d'emploi dans le monde entier, mais principalement aux États-Unis, que ce soient pour des emplois à temps plein, entièrement à distance ou hybrides. L'étude de ces 4 millions d'offres d'emploi lui a permis de proposer une liste des dix langages les mieux rémunérés, et le top 5 est un peu "surprenant", c'est-à-dire très différent de ce à quoi l'on pourrait s'attendre.Le top 5 est majoritairement composé de langages de programmation relativement jeunes, et conçus pour des cas d'utilisation spécifiques. Les langages permettant de concevoir les applications blockchains et du Web3 semblent être en vogue. Certains salaires avoisinent, et dépassent parfois, les 1 000 000 dollars par an. Le niveau des salaires pourrait s'expliquer par le fait que la main-d'œuvre pour ces langages est encore faible. Voici ci-dessous ce dont il s'agit.Le langage de programmation inventé par l'ancienne équipe derrière la blockchain Ethereum obtient beaucoup de traction récemment. DevJobsScanner note que le peu de candidats qu'il y a pour le poste semble avoir haussé le niveau des salaires. Si le salaire moyen est de 165 000 dollars par an, certaines offres ont atteint un pic de 1 million de dollars. Si vous êtes dans les technologies telles que la blockchain, le Web3 et la DeFi (la finance décentralisée), apprendre Solidity devrait être un must.Solidity est un langage de programmation orienté objet de haut niveau publié pour la première fois en 2014. Il est utilisé pour écrire la logique derrière les contrats intelligents (smartcontrats) qui fonctionnent dans la plupart des blockchains aujourd'hui. Selon une enquête publiée ce mois-ci, au moins 435 développeurs de 73 pays différents utilisent désormais Solidity. Plus de 20 % des répondants à l'étude ont déclaré résider aux États-Unis, suivis par l'Inde (9 %) et l'Allemagne (4 %). Environ 9 % ont préféré ne pas donner de détails sur leur localisation. Toutefois, le niveau d'expérience de codage est jugé moyen.Le rapport renseigne que la moitié des répondants utilisent Solidity depuis moins d'un an, tandis que 15,5 % l'utilisent depuis plus de 3 ans. Près de 80 % utilisent Solidity quotidiennement ou hebdomadairement. Les répondants ont ajouté qu'ils apprécient le plus la simplicité de Solidity, son aspect "facile à apprendre", SafeMath par défaut et les modificateurs. Les sujets redoutés sont le débogage, l'erreur "stack too deep" et l'absence de support pour les nombres fractionnaires. En outre, plus de 60 % des répondants souhaitent que Solidity devienne plus restrictif/explicite (en ayant plus de contrôles). Seuls 26 % préfèrent qu'il reste tel quel.Les salaires et la popularité de Rust sont tous deux en hausse. Similaire au C++, mais avec des fonctionnalités plus avancées comme la sécurité de la mémoire ou la concurrence sécurisée, il serait devenu un choix parfait pour les grandes applications à haute performance. Son utilisation récente dans le Web3 et sur les blockchains serait également un facteur clé. Par exemple, les contrats Solana (conçue pour être la blockchain la plus rapide du marché) ne sont pas réalisés en Solidity, mais en Rust. Alors que le salaire moyen d'un développeur Rust est de 122 000 dollars par an, DevJobsScanner a remarqué que certaines offres ont atteint 300 000 dollars, voire plus.Il faut noter que la popularité de Rust s'est nettement accrue ces deux dernières années. Les grandes entreprises telles que Microsoft, Amazon, Facebook, Apple, etc., ont toutes publié des offres d'emploi pour recruter des développeurs Rust. Microsoft a déclaré que "Rust est la meilleure chance offerte à l'industrie informatique pour la mise sur pied d'applications système sécurisées", et l'utilise depuis au sein de plusieurs de ces projets dans le cadre d'une bonne gestion de la mémoire. La firme de Redmond a également décidé d'implémenter toutes les API Windows sous une seule bibliothèque Rust qu'il appelle "Rust for Windows".« Vous êtes passionné par le développement de logiciels sécurisés et performants ? Nous développons et déployons des logiciels qui constituent la base de certains des services les plus importants d'Apple, notamment iCloud, Maps, iTunes… Notre logiciel garantit que les services d'Apple sont fiables, évolutifs, rapides et sécurisés... Après une première incursion très réussie dans Rust, nous migrons une base de code établie de C vers Rust et créons de nouvelles fonctionnalités principalement dans Rust », a déclaré Apple dans une offre d'emploi pour les développeurs Rust en septembre 2020.Scala s'est hissé à la troisième place du classement de DevJobsScanner des langages les mieux rémunérés parmi les offres d'emploi étudiées par DevJobsScanner. Scala est un langage de haut niveau qui combine la programmation orientée objet et fonctionnelle. Il peut être compilé en bytecode Java et exécuté sur une machine virtuelle Java (JVM). Il a été conçu à l'origine pour résoudre certains des "défauts" et des critiques formulés à l'encontre de Java. Il dispose d'une communauté forte et enthousiaste. Il dispose également de bonnes bibliothèques environnantes, ce qui permet de commencer à l'utiliser facilement.Si le salaire moyen d'un développeur Scala est de 120 000 dollars, certaines offres atteignent des sommets d'environ 400 000 dollars par an. La popularité de Scala a grimpé en flèche ces dernières années, hissant en 2021 le langage à la 16e place de l'index TIOBE des langages les plus populaires au monde. En outre, la version 3 de Scala a été publiée en mai 2021. Il s'agit d'une refonte complète de Scala.À la base, de nombreux aspects du système de types ont été modifiés pour être davantage fondés sur des principes. Une chose qui a complètement changé dans Scala 3 par rapport à Scala 2 : ce sont les macros. La version 3 de Scala ajoute également un grand nombre de nouvelles fonctionnalités au langage.La quatrième place de ce classement revient à Haskell. L'analyse des données de DevJobsScanner a révélé que le salaire moyen d'un développeur Haskell est de 118 000 dollars par an. Mais l'auteur du rapport précise que ces données sont tirées de seulement 20 emplois Haskell pour lesquels un salaire a été indiqué, ce qui suggère que ce salaire moyen n'est peut-être pas représentatif des tendances actuelles dans toute l'industrie informatique. Il est néanmoins important de noter qu'il y a eu un regain d'intérêt pour le langage Haskell ces dernières années, alors que beaucoup le croyaient en déclin.Haskell est un langage de programmation purement fonctionnel. Comme Pascal et Python, il est très utilisé dans l'enseignement. Il a également sa place dans l'industrie technologique et de nombreuses entreprises l'utilisent.Depuis son lancement en 2007 par une équipe de Google, Go a gagné en popularité. Go est un langage de programmation open source qui permet de créer facilement des logiciels simples, fiables et efficaces. Il est simple, facile à utiliser et permet de faire les choses rapidement. Go est fortement influencé par le langage C, mais bénéficie également d'améliorations majeures en matière de sécurité de la mémoire, de ramasse-miettes et de typage structurel. Le langage est utilisé par des entreprises telles qu'Uber, SoundCloud, Netflix et Dropbox. Le salaire moyen annuel d'un développeur Go est de 116 000 dollars.Un rapport de 2019 indiquait que Go et les langages d’analyse de données tels qu'Apache Kafka et Elasticsearch sont mieux rémunérés aux USA que les autres langages. Le rapport note que les experts du langage Go ont un salaire moyen de 132 827 dollars comme salaire annuel en 2018.TypeScript est un langage de programmation gratuit et open source développé et maintenu par Microsoft. Il s'agit d'un surensemble syntaxique strict de JavaScript qui ajoute au langage un typage statique facultatif. Il est utilisé pour écrire des applications Web côté client qui s'exécutent dans le navigateur, mais aussi des applications côté serveur qui s'exécutent dans Node.js ou Deno. Le salaire moyen d'un développeur TypeScript est de 115 000 dollars.TypeScript est la base du populaire framework côté client Angular de Google. Selon certains experts, "TypeScript est là pour rester". Depuis son lancement en 2012, son adoption n'a fait qu'augmenter. Cela dit, si vous choisissez d'apprendre TypeScript, vous devrez également apprendre JavaScript en raison du lien entre les deux langages.Le langage Ruby est populaire depuis de nombreuses années et continue de faire fureur. Selon les données de DevJobsScanner, la demande de compétences Ruby est assez forte et la plupart des emplois sont bien rémunérés. Ruby est principalement populaire pour le développement Web, en conjonction avec le célèbre framework Ruby on Rails (RoR ou Rails). Il a également d'autres utilités, du scripting et du prototypage au développement de jeux (avec DragonRuby).Étant donné sa polyvalence, les analystes estiment que Ruby ne sera jamais un mauvais choix à apprendre. C'est également un langage de haut niveau qui aboutit à un développement rapide d'applications (similaire à Python). Le salaire moyen d'un développeur Ruby est de 114 000 dollars par an.Selon plusieurs sources, Swift est probablement l'un des langages le plus importants qui ont été publiés lors de la dernière décennie. Swift est un langage moderne polyvalent, multiparadigme et compilé. Il a été développé par Apple pour iOS, macOS, watchOS, tvOS et Linux. Il a plusieurs usages, mais l'usage le plus courant et le plus populaire est le développement d'applications iOS et Mac. Si le salaire moyen d'un développeur Swift est de 104 000 dollars par an, ou 120 000 dans certaines des États-Unis et du monde, certaines offres d'emploi proposeraient jusqu'à 230 000 dollars par an.« Étant donné que le marché manque de programmeurs d'élite de nos jours, et que les entreprises souhaitent combler les vides dans les projets de R&D, tant que vous maîtrisez l'un des langages ci-dessus, vous obtiendrez plus d'avantages lorsque vous parlerez de vos salaires », expliquent les analystes.JavaScript est l'avant-dernier de ce top 10 de DevJobsScanner des langages de programmation les mieux rémunérés début 2022. Bien qu'il se situe dans la liste en dessous de TypeScript, DevJobsScanner estime que JavaScript se retrouve toujours dans le top 9 des langages les plus payés au monde. C'est un langage de programmation de haut niveau, qui a fait ses premiers pas en exécutant le code des premiers sites Web. Aujourd'hui, JavaScript est également utilisé pour écrire des backends entiers, qui fonctionnent sur Node.js ou Deno.Alors que le salaire moyen d'un développeur JavaScript est de 102 000 dollars, DevJobsScanner note que le salaire pour certaines offres d'emploi pour les développeurs JavaScript avoisine les 300 000 dollars. Ces données proviennent d'un total de 52 000 emplois JavaScript analysés.Python est l'un des langages les plus populaires de nos jours. D'après l'analyse de DevJobsScanner, c'est également le 10e emploi le mieux rémunéré. Python est un langage de haut niveau non typé. Il dispose d'une gamme complète d'utilitaires, allant du scripting et de l'outillage à l'écriture d'applications Web entières avec le framework Django. Il est également très utilisé en science des données. Si le salaire moyen d'un développeur Python est de 99 000 dollars par an, certaines offres d'emploi atteignent le montant de 500 000 dollars par an.Source : DevJobsScanner Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du rapport de DevJobsScanner sur les langages les mieux rémunérés au monde ?Selon vous, ces données sont-elles représentatives des tendances actuelles dans l'industrie ?