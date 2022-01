", a déclaré Kate Muhl, vice-présidente analyste de la pratique marketing de Gartner.Les conclusions de Gartner révèlent cinq tendances que les spécialistes du marketing devraient garder à l'esprit à l'aube de 2022, notamment :Moins de gens lient leur identité à leur travail ou à leur carrière. C'est ce qu'a révélé le département américain du travail, qui a annoncé qu'un nombre record de 4,5 millions de travailleurs, soit 3 % de la population active, ont quitté leur emploi en novembre 2021, égalant ainsi le record établi en septembre. L'enquête de Gartner a également révélé que 51 % des travailleurs admettent effectuer des tâches personnelles pendant les heures de travail plus fréquemment qu'avant la pandémie.", a déclaré Muhl. "77 % des consommateurs ont déclaré avoir subi une certaine distorsion dans leur perception du rythme du temps, avec en tête la génération Z (91 %) et les milléniaux (88 %). En outre, 66 % des consommateurs déclarent avoir eu des difficultés à faire des plans à long terme ou à changer de vie à un moment donné pendant la pandémie. Les spécialistes du marketing doivent apprécier les profondes transformations culturelles en cours concernant le temps et s'appuyer sur les valeurs de la marque qui répondent aux aspirations des consommateurs en matière de contrôle, de santé et de réalité.L'enquête de Gartner a révélé que 61 % des consommateurs regardent ou écoutent des divertissements "pour se détendre ou se réconforter", suivis par 41 % d'entre eux "pour échapper à la réalité ou cesser d'y penser" et 33 % "pour vivre des moments amusants". Forts de ces informations, les spécialistes du marketing doivent prendre conscience que de nombreux consommateurs sont plus intéressés qu'auparavant par des intrigues directes et peu compliquées.", ajoute Mme Muhl.La nécessité a poussé les consommateurs vers les nouvelles plateformes numériques, mais la commodité les y maintient. 39 % des consommateurs ont déclaré profiter des nouvelles commodités que leur procurent les achats en ligne ou les actions virtuelles dans divers domaines de leur vie, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2020. Parallèlement, 57 % des consommateurs ont identifié leurs expériences en ligne ou virtuelles comme des remplacements inadéquats des expériences hors ligne ou en personne, soit une augmentation de 17 % par rapport à 2020.Les spécialistes du marketing doivent continuer à investir dans des points de contact et des offres pour les clients qui permettent des modes d'interaction et de choix hybrides en ligne et en personne, tout en différenciant leurs marques en positionnant les options omnicanales non seulement comme un moyen de gagner en sécurité et d'exercer un contrôle, mais aussi comme un chemin vers le confort.Les consommateurs prévoient que cette approche centrée sur le foyer s'étendra bien au-delà du confinement, 58 % des répondants à l'enquête affirmant que la pandémie aura un impact durable sur leur façon de penser et de gérer leur foyer (12 % de plus qu'en 2020)."Les spécialistes du marketing doivent mettre à jour leur compréhension des moteurs clés derrière la centricité autour de la maison", a déclaré Muhl. "Dans l'année à venir, il s'agira moins pour les consommateurs d'éviter les menaces que de s'engager dans une analyse coûts-avantages sur l'expérience."En gardant cela à l'esprit, les spécialistes du marketing devraient développer des offres de produits et des canaux d'achat qui s'alignent sur ce style de vie centré sur la maison et mettre l'accent sur les aspects des valeurs de leurs marques qui parlent aux consommateurs en quête de sûreté, de sécurité et de sérénité.Source : GartnerQu'en pensez-vous ?