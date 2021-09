Réduire la semaine de travail et adopter les robots





Les discussions sur le raccourcissement de la semaine de travail ont pris une place importante dans la communauté au cours de ces dernières années. À certains endroits dans le monde, certaines entreprises pratiquent déjà une semaine de travail de quatre jours. Même si pour certains employeurs, à l'instar d'Elon Musk de Tesla, il est hors de question de réduire la semaine de travail, les entreprises qui ont sauté le pas ou qui conduisent des expériences dans ce sens ont rapporté qu'elles avaient connu un gain de productivité et que cela avait de nombreux avantages sur leurs employés, notamment un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.Si la plupart des premières expériences se sont arrêtées à une semaine de travail de 4 jours, le milliardaire Richard Brandson pousse les entreprises à aller plus loin, en mettant en place une semaine de travail de trois jours. Mais encore, il incite les chefs d'entreprise à adopter l'idée d'un régime de travail flexible, affirmant qu'avec les technologies de pointe d'aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que les gens ne puissent pas travailler moins d'heures et être plus productifs. Selon le fondateur de Virgin Group - connu pour être un aventurier qui aime s'amuser - "travailler dur est essentiel, mais aimer ce que l'on fait et s'amuser l'est tout autant".Dans son best-seller international "The Virgin Way : If It's Not Fun, It's Not Worth Doing" (paru le 9 septembre 2014), il écrit que "le plaisir est l'un des ingrédients les plus importants - et les plus sous-estimés - de toute entreprise réussie". Branson vante souvent l'importance de se détendre, de se ressourcer et de renouer avec les personnes que l'on aime. Il estime que la flexibilité du travail permet au personnel de Virgin Group de trouver un meilleur équilibre entre leur travail et leur vie privée. « Grâce à cet équilibre, ils deviennent plus heureux et plus productifs », a-t-il déclaré. En effet, il offre de nombreuses options de travail à ses employés.Virgin offre à ses employés des congés illimités et une option de travail à domicile. « Il est plus facile d'attirer les meilleurs talents lorsque vous êtes ouvert et flexible », s'est justifié Brandson dans un billet de blogue de 2015. « Il n'est ni efficace ni productif de les forcer à se comporter de manière conventionnelle », a-t-il ajouté. En dehors de ces faits, Brandson estime que les gens ne devraient pas craindre les robots, car ces derniers devraient soutenir la transition vers la semaine de travail de trois jours. Au lieu de craindre que les robots prennent le dessus sur les emplois, le milliardaire pense plutôt qu'il faut embrasser la technologie.Selon Brandson, l'innovation permet de faire plus de travail en moins de temps, ce qui signifie que les employés devraient être libres d'avoir plus de temps personnel pour faire les choses qu'ils veulent faire. « Beaucoup de gens aimeraient avoir des week-ends de trois ou même quatre jours », a déclaré Branson. « Tout le monde apprécierait d'avoir plus de temps à passer avec ses proches, plus de temps pour être en forme et en bonne santé, plus de temps pour explorer le monde », a-t-il ajouté. Le milliardaire sait une chose ou deux sur la manière de concilier travail et vie de famille.Virgin Group, sa société d'investissement en capital-risque, a des intérêts dans plus de 60 entreprises, des trains et des avions aux vaisseaux spatiaux et aux technologies. Ses entreprises servent 53 millions de clients, emploient 69 000 personnes dans 53 pays et réalisent un chiffre d'affaires annuel de près de 22 milliards de dollars. Lorsque Branson ne se concentre pas sur la croissance des entreprises Virgin, il rencontre des dirigeants du monde entier pour discuter des problèmes mondiaux par l'intermédiaire de sa branche philanthropique, Virgin Unite.« Le travail flexible est un travail intelligent. Au diable le travail conventionnel. Si vous faites confiance à vos employés pour prendre leurs propres décisions, ils vous récompenseront », a déclaré Brandson. En effet, le mégaentrepreneur, dont la valeur nette est estimée à 5,1 milliards de dollars, est devenu un fervent défenseur du travail flexible et à temps partiel après la naissance de son premier enfant, en 2005. Aujourd'hui, il pousse d'autres chefs d'entreprise à adopter cette idée, en faisant valoir qu'elle est bénéfique non seulement pour l'employé, mais aussi pour l'employeur.« La possibilité de rester à la maison (ne serait-ce que de façon occasionnelle) peut faire la différence entre un parent qui progresse dans sa carrière et celui qui doit la quitter. Les entreprises qui interdisent cette pratique exercent une pression sur les familles et limitent les possibilités pour les parents qui travaillent - et ce n'est bon pour personne », a-t-il déclaré. Toutefois, Branson met en garde contre le fait que la flexibilité du travail "est un outil puissant pour le bien - mais seulement s'il est utilisé correctement". « Il ne s'agit pas simplement de fournir un ordinateur portable et de laisser quelqu'un travailler à domicile », a-t-il déclaré.« Il ne s'agit pas non plus de supprimer un jour de sa semaine de travail et d'attendre le même résultat. Les rôles véritablement flexibles intègrent la flexibilité plutôt que de la rajouter, et sont conçus pour convenir aux employeurs comme aux employés », explique-t-il. Selon Brandson, être payé plus pour travailler moins longtemps peut s'avérer délicat, et il admet qu'il s'agit d'un "exercice d'équilibre difficile à réaliser". Néanmoins, l'entrepreneur milliardaire est convaincu que les modalités de travail flexibles seront la norme dans un avenir pas si lointain, et que les chefs d'entreprise doivent s'y mettre dès aujourd'hui.L'une des raisons principales pour lesquelles Brandson milite pour le travail flexible est que la main-d'œuvre moderne évolue. Bien que de nombreuses entreprises investissent massivement dans des avantages et des bureaux nouvellement conçus pour rendre les employés plus heureux au travail, de plus en plus de personnes veulent avoir la liberté de passer du temps avec leur famille et d'accomplir leurs tâches. La facilité de connexion permet aux gens de travailler de n'importe où - une enquête révèle que 43 % des travailleurs américains travaillent à distance au moins une partie du temps.Ensuite, il estime que le télétravail améliore la productivité. « Des employés heureux font de meilleurs travailleurs », a-t-il déclaré. Il n'est donc pas surprenant que les employés qui télétravaillent se disent plus satisfaits de leur emploi. Sans un long trajet, les travailleurs peuvent en fait commencer leur journée plus tôt et être plus productifs. La possibilité de travailler à domicile permet également aux employeurs de conserver les meilleurs employés. Brandson a également ajouté que l'emploi de travailleurs à distance pourrait également réduire les coûts immobiliers.De nombreuses entreprises ont déjà raccourci la semaine de travail à 4 jours, et ce, bien avant la pandémie du Covid-19. Avec la crise sanitaire, les entreprises ont été obligées de modifier leur façon de travailler et certaines des nouvelles pratiques devraient continuer à exister, même après le passage de la pandémie. Cependant, à quoi ressemble exactement un modèle de semaine de travail de quatre jours dans la pratique ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients potentiels ? Cela peut-il réellement contribuer à améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à prévenir l'épuisement professionnel ?Les entreprises ont une certaine latitude pour structurer la semaine de quatre jours pour leur personnel. Dans le modèle de base de la semaine de quatre jours, les employés travaillent quatre jours par semaine pour leur employeur plutôt que les cinq jours traditionnels. Alors qu'un horaire typique de cinq jours exige 40 heures de travail, un horaire de quatre jours peut varier quant au nombre d'heures de travail prévues. Certaines entreprises exigent de leurs employés qu'ils accomplissent une semaine de 40 heures, mais ils peuvent effectuer ces heures en quatre jours, en travaillant 10 heures par jour.Cette approche permet de prendre trois jours de congé au lieu du week-end standard de deux jours. D'autres organisations permettent aux employés de réduire leurs heures de travail hebdomadaires obligatoires de 40 à 32. Cette option est généralement réalisée en demandant aux employés de travailler une journée standard de huit heures pendant quatre jours plutôt que cinq. Les employeurs peuvent également varier dans leur approche quant aux jours de la semaine où les employés peuvent planifier leurs journées de travail. Certaines entreprises souhaitent que tout le monde travaille les mêmes quatre jours.Par exemple, du lundi au jeudi, avec congé du vendredi au dimanche. Pendant ce temps, que d'autres entreprises permettent aux employés de choisir les quatre jours qu'ils travaillent. De même, vous pouvez travailler pour une entreprise qui exige que vous travailliez pendant des heures spécifiques (de 9 à 17 heures ou de 8 à 18 heures, par exemple). Votre patron peut également vous accorder une plus grande souplesse dans le choix de l'heure à laquelle vous commencez et terminez votre journée de travail ou même autoriser le travail du week-end à compter dans votre semaine de quatre jours.Les principaux inconvénients potentiels de la semaine de quatre jours entrent en jeu si le modèle de votre employeur exige 40 heures de travail comprimées en moins de jours. Tous les avantages susmentionnés - meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, réduction du stress et amélioration de la productivité - peuvent être réduits à néant par des journées de travail plus longues qui amènent les employés à perdre leur concentration, à se sentir stressés et à avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée sous-optimal quatre jours par semaine. En revanche, ce type de modèle de travail offre plusieurs avantages potentiels, notamment :En passant moins de jours dans un bureau ou en travaillant à distance, les employés récupèrent un jour supplémentaire pour faire d'autres choses dans leur vie, que ce soit pour s'occuper de leurs responsabilités personnelles et familiales ou pour profiter d'un temps d'arrêt bien nécessaire. Selon des rapports parus cette année, la pandémie a induit ce que les scientifiques appellent "la grande démission". Il s'agit d'une période au cours de laquelle des travailleurs épuisés - en particulier les travailleurs du millénaire et de la génération Z - ont quitté leur emploi dans un exode massif, surtout parmi les plus jeunes.Selon les analystes, cette situation pouvait potentiellement être évitée en permettant aux travailleurs de disposer de la flexibilité dont ils ont besoin en réduisant le nombre de jours de travail. Ils estiment qu'une semaine de travail de quatre jours offre un meilleur équilibre entre les jours de repos (trois jours non travaillés) et les jours de travail (quatre jours travaillés) que le traditionnel ratio 5:2.Bien que ce ne soit pas nécessairement le cas pour les personnes travaillant 10 heures par jour, la semaine de quatre jours - en particulier dans le modèle à horaire réduit de 32 heures par semaine - offre la possibilité de réduire le niveau de stress des employés. Avec un jour de "week-end" supplémentaire pour gérer les affaires personnelles en dehors du bureau, et moins de jours pour faire face aux maux de tête liés au travail, la flexibilité de travailler quatre jours au lieu de cinq peut contribuer à apaiser l'anxiété.Bien que ce soit contre-intuitif, il a été prouvé dans de nombreuses études que travailler moins permet d'améliorer la productivité. Là encore, ces effets peuvent se retourner contre vous si de longues journées de 10 heures entraînent fatigue et erreurs. Mais le concept de base de la semaine de quatre heures, qui permet aux employés de se reposer et de se détendre pendant trois jours - ou du moins d'éviter d'ajouter "le travail pour l'entreprise" à leur liste de choses à faire ce jour-là - peut créer des employés plus frais et plus reposés, qui se sentent mieux et peuvent accomplir davantage pendant leurs quatre jours au bureau.Source : Richard Brandson ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Que préférez-vous entre la semaine de travail de quatre jours et celle de trois jours ?Que pensez-vous des arguments de Richard Brandson en faveur de la semaine de travail de 3 jours ?Que pensez-vous des avantages de la semaine de travail de quatre jours ? L'emportent-ils sur les inconvénients ?