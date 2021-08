En revanche, les Googlers qui vivent dans les cinq arrondissements de New York et choisissent de travailler à domicile en permanence ne verront pas leur salaire diminuer du tout. L'on note des différences de 5 % et 10 % pour les travailleurs faisant la navette depuis les régions de Seattle, Boston et San Francisco. Les employés de Google qui déménagent encore plus loin des bureaux de l'entreprise ont été avertis qu'ils pourraient subir des réductions de salaire encore plus importantes. Un employé qui quitte San Francisco pour Lake Tahoe, une autre région onéreuse de Californie, verrait son salaire réduit de 25 %. Cela signifie qu'un employé dont le salaire est de 150 000 dollars gagnerait soudainement moins de 112 000 dollars par an.Gitlab qui était déjà entièrement en télétravail avant le début de la pandémie fournit un calculateur similaire. Facebook, Twitter et Linkedin pour leur part ont déjà prévenu leurs employés désireux de demeurer en télétravail de baisses de salaire. Ceux-ci dépendent de divers facteurs : lieu de résidence, niveau, devise, taux de change, etc.Grosso modo, l’idée pour les entreprises lancées sur ladite approche est de rémunérer les travailleurs en fonction de leur choix (télétravail) et des conditions salariales en vigueur dans leur région d’installation. « Nos régimes de rémunération ont toujours été déterminés par le lieu de travail et nous payons toujours au sommet du marché local en fonction du lieu de travail de l'employé », explique Google. La situation est une grosse porte ouverte à l’externalisation des postes vers des continents peuplés de travailleurs susceptibles d’accéder de bas salaires en comparaison de ceux offerts à San Francisco par exemple.Ces entreprises réduisent de ce fait leurs coûts salariaux et incitent de façon implicite les employés à opter pour le travail en présentiel. Tim Cook indique à propos du dernier point que « l'innovation n'est pas toujours une activité planifiée. Il s'agit de se croiser au cours de la journée et de faire avancer une idée que vous venez d'avoir. Et l’on a vraiment besoin d'être ensemble pour y arriver. » En d’autres termes, le manque d’interaction sociale réduit la créativité et la capacité à innover des employés. « Les employés doivent retourner au travail, car cela stimule la créativité », ajoute le dirigeant d’Apple.Sources : Reuters, BIÊtes-vous en télétravail ? Accepteriez-vous une diminution de votre salaire pour y rester après la pandémie ? Que pensez-vous de l’approche travail à distance de façon générale ?Quelle est l'approche en vigueur dans votre entreprise ? Partagez votre expérience