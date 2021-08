48 % étaient prêts à accepter une baisse de salaire pour rester en télétravail ;

77 % des répondants estimaient que la formule télétravail est le meilleur moyen d’aider l’environnement en raison d’une baisse importante des trajets domicile-travail.

Pour travailler à domicile à plein temps, ils seraient prêts à faire de sérieux sacrifices. La récente enquête de Breeze y relative a porté sur 1000 adultes américains qui occupaient un emploi (ou en recherchaient un) pouvant être exercé entièrement à distance.65 % des répondants ont déclaré être prêts à accepter une baisse de salaire de 5 % pour avoir la possibilité de travailler à distance à temps plein. Certaines personnes n'ont pas hésité à accepter une baisse de salaire encore plus importante, une sur sept se disant prête à renoncer à 25 % de son salaire pour pouvoir travailler à domicile pour toujours.En moyenne, environ 45 % des personnes interrogées seraient prêtes à échanger certaines prestations d'assurance, telles qu'une assurance pour les yeux, les dents ou la santé, contre un travail à distance à plein temps. Les Américains interrogés ont également déclaré qu'ils seraient prêts à passer plus de temps au travail s'ils pouvaient le faire depuis leur domicile.Cinquante-trois pour cent d'entre eux ont déclaré qu'ils consacreraient 10 heures de plus par semaine au bureau si celui-ci était leur domicile. Près de la moitié d'entre eux ont déclaré qu'ils concéderaient 25 % de leurs congés payés en échange d'une option de travail à distance à temps plein. Un sur sept a déclaré qu'il renoncerait à la totalité de ses congés payés pour travailler à distance.Certains se sont même montrés prêts à renoncer à certaines technologies et même à leur droit de vote pour pouvoir travailler entièrement à distance: un peu plus de la moitié des personnes interrogées seraient prêtes à se passer de Netflix Amazon ou les médias sociaux pendant un an pour travailler à domicile à plein temps. Plus d'un tiers des personnes interrogées ont déclaré qu'elles renonceraient à leur droit de vote à toutes les élections locales et nationales futures pour le reste de leur vie afin de pouvoir travailler à distance pour toujours.Cette enquête fait suite à un sondage sur developpez.com qui a révélé que la majorité, soit 56,57 %, des votants sont pour rester en télétravail de façon permanente après la crise. Une autre enquête publiée à mi-parcours de l’année précédente par OnePoll en collaboration avec GoTo mettait en avant des tendances similaires. Le sondage réalisé auprès de 1000 employés de bureau aux USA, 250 employés de bureau en Inde, au Royaume-Uni, au Brésil et en Allemagne, 125 employés de bureau en Australie et 125 employés de bureau en Nouvelle-Zélande avait révélé que :Source : Breeze Que pensez-vous de ces tendances ? Sont-elles cohérentes avec la réalité dont vous êtes au fait ?Êtes-vous en télétravail ? Accepteriez-vous une diminution de votre salaire pour y rester après la pandémie ? Que pensez-vous de l’approche travail à distance de façon générale ?