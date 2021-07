Investir dans un bureau à domicile

Où exercent les travailleurs à distance ?





La douloureuse vérité sur le travail à domicile





L'ère des outils de communication vidéo





Quand les mondes se heurtent





Un tout nouveau lieu de travail

Le nombre d'études sur le télétravail et sur la préférence des employés entre le travail à domicile et le travail au bureau a explosé depuis le début de la pandémie, mais peu se sont intéressées aux conditions dans lesquelles exercent les télétravailleurs. CraftJack, une société spécialisée dans le marketing pour l'amélioration de l'habitat, a récemment interrogé 1 520 Américains ayant travaillé à distance pendant la pandémie pour comprendre leurs expériences dans des espaces de travail improvisés, leur attitude vis-à-vis de la présentation lors d'appels vidéo et les conséquences de leurs mauvaises habitudes.Selon la société, si vous travaillez toujours à domicile, près de 18 mois après le début de la pandémie, vous n'avez aucune excuse : à ce stade, vous devriez avoir aménagé un véritable espace de travail ou un bureau à domicile (ou trouvé un entrepreneur professionnel qui peut vous aider). Certes, plusieurs personnes sont limitées en matière d'espace, mais CraftJack estime que l'on peut faire beaucoup avec peu, et vous n'avez pas nécessairement besoin de vous ruiner pour avoir l'air professionnel à l'ère de Zoom. Il estime que les travailleurs à domicile devraient avoir le minimum nécessaire.CraftJack explique en effet que les télétravailleurs devraient au moins disposer d'un espace dédié et fonctionnel qui supporte leur corps, d'accessoires appropriés pour avoir l'air professionnel lors des appels vidéo et d'autre chose qu'un mur blanc en arrière-plan. Pour la plupart, les gens se reprennent, retirent leurs chats de leurs ordinateurs portables, rejettent le comptoir de la cuisine comme "bureau" et apprennent les principes essentiels de l'éclairage. Mais beaucoup d'autres sont encore à plusieurs projets d'amélioration de leur maison avant d'être dans un lieu de confort, de productivité et de professionnalisme. Voici les points clés révélés par l'étude.CraftJack a commencé par poser des questions sur le temps et l'argent investis dans les espaces de travail à domicile. Environ 91 % des personnes interrogées ont fait quelque chose pour améliorer leur espace de travail au cours de l'année écoulée, et 90 % ont dépensé de l'argent dans le cadre de ce processus. Plus de la moitié des personnes interrogées ont investi dans une nouvelle chaise, et une personne sur quatre s'est équipée d'une webcam.Il convient également de noter que 58 % des personnes interrogées ont déclaré que leur employeur avait contribué, soit par de l'argent, soit par des fournitures, à l'aménagement de leur espace de travail à domicile.Ensuite, CraftJack a cherché à savoir où les participants à l'étude s'assaillent pour travailler. L'étude a révélé que tout le monde n'a pas le luxe de disposer d'un bureau à domicile dédié, et même quand c'est le cas, il faut souvent le partager avec son conjoint ou ses enfants. Le rapport de l'étude montre qu'environ 71 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles "improvisaient" leur espace de travail. Une personne sur trois (32 %) a déclaré travailler dans un véritable bureau, mais presque autant (31 %) ont déclaré que leur chambre à coucher était leur bureau.Et ça ne s'arrête pas là. CraftJack a aussi découvert qu'environ deux travailleurs à distance sur trois (65 %) ont travaillé depuis leur lit pendant la pandémie et un sur trois (35 %) a travaillé depuis une garde-robe. Certains ont pris l'habitude d'utiliser ces endroits peu orthodoxes : 45 % travaillent régulièrement sur un canapé, 38 % sur un lit, 20 % à l'extérieur et 19 % dans une garde-robe. Selon CraftJack, il s'agit sans aucun doute d'un monde qui serait méconnaissable pour la plupart des professionnels il y a seulement dix ans.Quel prix avez-vous payé pour tout ce travail improvisé dans des endroits et des positions bizarres ? Selon le rapport, un grand nombre de douleurs physiques. Soixante-quatorze pour cent des personnes interrogées ont déclaré avoir ressenti des douleurs et des gênes en travaillant à domicile, 81 % en ont ressenti au moins une fois par semaine et 51 % la plupart du temps ou tous les jours. La plupart des douleurs sont ressenties dans le dos (56 %), le cou (54 %) et les épaules (43 %), mais près d'une personne sur trois (31 %) souffre également de douleurs aux mains et aux poignets.Deux travailleurs sur trois interrogés (64 %) affirment que leur corps est moins bien soutenu à la maison qu'au bureau avant la pandémie, 78 % déclarent qu'ils utiliseraient une chaise plus confortable si leur employeur les payait, et 50 % des travailleurs à distance déclarent que la douleur physique du travail à la maison est suffisante pour leur faire regretter le retour au bureau.Alors que le travail à distance s'articule en grande partie autour des appels vidéo, CraftJack a posé des questions sur ce phénomène très moderne, les accessoires qu'il requiert, la qualité très variée des arrière-plans que la plupart d'entre nous voient, et bien sûr, les infâmes "invités non invités" comme les animaux de compagnie et les enfants. Soixante-quatre pour cent des personnes interrogées par l'étude ont fait l'effort de soigner leurs arrière-plans d'une manière ou d'une autre, le plus souvent par des personnes travaillant dans les RH, le recrutement et la comptabilité.Les personnes travaillant à distance dans les domaines du droit, des assurances, des organisations à but non lucratif et des services sociaux sont celles qui ont fait le moins d'efforts dans ce domaine. Soixante-trois pour cent des personnes interrogées par CraftJack disent avoir dépensé de l'argent pour améliorer leur apparence lors des appels, en dépensant en moyenne 195 dollars. Cela peut aller d'une meilleure webcam à une lampe circulaire en passant par des plantes d'intérieur ou des œuvres d'art murales pour embellir ce qui est vu dans le cadre. Mais ce n'est pas tout.En plus de dépenser de l'argent, 47 % profitent de l'option gratuite pour "retoucher" leur apparence sur Zoom et d'autres grandes plateformes de vidéoconférence. En outre, CraftJack a découvert que la chambre à coucher était l'endroit le plus utilisé pour les appels vidéo (29 %), suivie de près par le bureau à domicile (28 %) et la salle familiale ou le salon (27 %). Plus loin dans le rapport, CraftJack a indiqué qu'environ 68 % des personnes interrogées ont déclaré que l'apparence de leur fond d'écran était très importante pour elles, ce qui justifie le recours aux améliorations.Malheureusement, ce qui est affiché dans le cadre ne confirme pas cette affirmation : une personne sur trois s'assoit devant un mur blanc, le deuxième arrière-plan le plus courant pour les appels vidéo. Lorsque les gens font l'effort de choisir un arrière-plan, 41 % d'entre eux affichent des œuvres d'art, des photos ou des éléments de décoration, 29 % des livres et 27 % des plantes.À l'opposé, l'on trouve les personnes qui utilisent des arrière-plans virtuels (11 %). Parmi ces personnes, 25 % admettent qu'elles sont trop paresseuses pour rendre leur espace de travail plus agréable, et 25 % disent utiliser des arrière-plans virtuels par souci de confidentialité. Lorsqu'il s'agit de choisir un arrière-plan virtuel, une personne sur quatre opte pour une image personnalisée, tandis que les options prédéfinies de Zoom dominent ensuite en matière de popularité. Les utilisateurs préfèrent l'arrière-plan "herbe", suivi de "Terre" et du "Golden Gate Bridge".Selon le rapport de CraftJack, les travailleurs à distance, aussi isolés soient-ils, ne font généralement pas cavalier seul. Bon nombre des personnes interrogées vivent avec une autre personne qui travaille également à distance, et une personne sur trois (37 %) travaille dans la même pièce que l'autre. Il n'est pas surprenant que 69 % d'entre elles déclarent être régulièrement dérangées par le bruit de l'autre personne et, parmi celles qui travaillent à distance avec un partenaire ou un conjoint, 58 % affirment que cette expérience a, à un moment donné, mis leur relation à rude épreuve.CraftJack a également posé la question des invités non sollicités qui interrompent les appels vidéo. Deux personnes sur trois (69 %) ont vu un partenaire, un enfant ou un animal de compagnie apparaître inopinément à l'écran pendant un appel vidéo. Les animaux de compagnie étant les coupables les plus courants (43 %), suivis des enfants (37 %) et des partenaires (34 %).En conclusion, CraftJack a déclaré que si de nombreux travailleurs autrefois cantonnés au bureau vont y retourner effectivement, beaucoup d'autres resteront totalement ou partiellement à distance. Les tendances suggèrent qu'une approche hybride deviendra la nouvelle norme, les travailleurs passant un certain temps au bureau, mais davantage à la maison qu'avant la pandémie. Par conséquent, les bureaux à domicile ne feront que s'équiper plus sérieusement.Source : CraftJack Quel est votre avis sur le sujet ?Avez-vous travaillé à domicile ces 18 derniers mois ? Si oui, à quoi ressemblait votre bureau ?Avez-vous dépensé de l'argent pour améliorer votre bureau à domicile ? Si oui, dans quoi avez-vous investi ?Le travail à domicile a-t-il eu des répercussions sur votre santé physique (douleurs, gênes, etc.) ou mentale (stress) ?Quelles sont vos recommandations pour créer un bureau confortable, plus professionnel et permettant d'être plus productif à la maison ?