Une étude de Thirdera, spécialiste des services aux utilisateurs de ServiceNow, révèle que 83 % des travailleurs utilisent quotidiennement des outils de recherche, des chatbots, des portails en libre-service, des applications mobiles, des AIOps, des outils de business intelligence et de planification dynamique alimentés par l'IA, et que 46 % le font depuis au moins un an.Les cas d'utilisation les plus courants sont les plateformes de gestion des services informatiques (68 %), les plateformes de gestion des opérations informatiques (57 %) et les plateformes de gestion financière (37 %). Elles sont également utilisées avec des plateformes de CRM, ERP, RH et d'automatisation du marketing. Dans cette catégorie d'outils, les technologies les plus populaires sont les applications mobiles (utilisées par 69 % des personnes interrogées), les outils de veille stratégique (65 %), les portails en libre-service (53 %), la recherche assistée par l'IA (44 %), les chatbots intelligents (36 %) et les outils de planification dynamique (36 %).L'étude montre que ces outils ont également un impact positif : 69 % des entreprises déclarent que leur productivité a augmenté de manière substantielle grâce à ces technologies. 40 % déclarent avoir économisé au moins six heures par semaine, et 67 % au moins quatre heures par semaine. En outre, 34 % affirment que le retour sur investissement de l'utilisation de ces outils a été atteint en moins de trois mois, 41 % en trois à six mois et 89 % en moins d'un an. 48 % des répondants ont au moins six processus d'affaires liés à l'utilisation de ces technologies.Jason Wojahn, PDG de Thirdera explique :Cependant, il y a un revers à la médaille, 63 % des personnes interrogées disent craindre que l'utilisation de ces technologies par leur entreprise rende un jour leurs fonctions moins pertinentes. Parmi les autres inquiétudes, citons le coût trop élevé des technologies (48 %) et le fait que 38 % des répondants affirment que les collègues et/ou les clients qu'ils servent grâce à ces technologies préféreraient un contact plus humain. En outre, 32 % des répondants affirment que les outils fonctionnent souvent mal et 26 % pensent qu'ils sont difficiles à apprendre., ajoute M. Wojahn.Source : Thirdera Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Les craintes de perte d'emploi dues à l'automatisation sont-elles fondées ?