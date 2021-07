Comment le bruit d'un bureau open space a été simulé

Les changements induits par COVID-19 sur le lieu de travail offrent aux praticiens de la gestion des ressources humaines une opportunité d'examiner et de remédier aux effets délétères du bruit, une plainte fréquemment citée par des employés travaillant dans des environnements de bureau open space (OPO - open-plan office). Alors que les auto-évaluations suggèrent que le bruit dans ces environnements est perçu comme un facteur de stress, il existe peu de recherches expérimentales examinant de manière exhaustive les effets du bruit sur les employés en termes de performances cognitives, d'indicateurs physiologiques de stress et d'affect.En utilisant un environnement de bureau simulé, les chercheurs de Cambridge ont comparé les effets d'un environnement auditif OPO typique à un environnement auditif de bureau privé plus silencieux sur une gamme de mesures objectives et subjectives du bien-être et de la performance.Les résultats de cette étude, dans des conditions contrôlées expérimentalement en utilisant la fréquence cardiaque, la conductivité cutanée et la reconnaissance des émotions faciales par l'IA, montrent que les effets de ce bruit sont bien réels. Les chercheurs estiment avoir trouvé une relation causale significative entre le bruit des bureaux à aire ouverte et le stress physiologique.Leurs résultats montrent qu'un tel bruit augmente l'humeur négative de 25 pour cent (et ces résultats proviennent de tests de participants dans un bureau open space simulé pendant seulement huit minutes à la fois). Dans un vrai bureau, où les travailleurs sont exposés au bruit en permanence pendant la journée, les chercheurs s'attendent à ce que les effets sur le stress et l'humeur soient encore plus importants.Voici les principales conclusions : « Bien que le bruit OPO n'ait pas réduit les performances des tâches cognitives immédiates par rapport à l'environnement plus calme, il a réduit le bien-être psychologique, comme en témoignent les auto-évaluations de l'humeur, les expressions faciales des émotions et les indicateurs physiologiques du stress sous forme de fréquence cardiaque et de conductivité cutanée. Notre recherche met en évidence l'importance d'utiliser une approche multimodale pour évaluer l'impact des facteurs de stress en milieu de travail tels que le bruit. Une telle approche permettra aux praticiens des RH de formuler des recommandations basées sur les données concernant la conception et la modification des espaces de travail afin de minimiser les effets négatifs et de favoriser le bien-être des employés ».Les chercheurs ont fait appel à un environnement de bureau simulé avec des volontaires pour comparer les effets du bruit typique d'un bureau open space à un bureau privé plus silencieux sur une gamme de mesures objectives et subjectives du bien-être et de la performance :« Nos paysages sonores soigneusement manipulés comprenaient des personnes qui parlaient, marchaient, imprimaient des papiers, des téléphones qui sonnaient et des bruits de frappe au clavier. Notre étude a consisté à observer les mêmes individus "travailler" - les participants ont été invités à effectuer une tâche de relecture - dans les deux conditions de bruit. Nous avons modifié l'ordre des tests sonores pour éviter les biais dus à la fatigue et aux effets de l'entraînement. Ce "plan expérimental à mesures répétées" nous a permis de tirer des conclusions causales sur les effets du bruit sur les indicateurs de bien-être.« Nous avons utilisé des capteurs pour suivre les changements de fréquence cardiaque et de réponse sudorale, deux indicateurs fiables du stress physiologique. Nous avons utilisé un logiciel de reconnaissance des émotions faciales pour évaluer les réponses émotionnelles. Nous avons également demandé aux participants d'autodéclarer leurs propres sentiments à l'aide d'une échelle d'humeur ».Même après une courte exposition, les chercheurs estiment avoir trouvé une relation causale entre le bruit des bureaux à aire ouverte aussi bien sur le stress que sur l'humeur négative. L'humeur négative a augmenté de 25 pour cent et la réponse sudorale de 34 pour cent.« Bien qu'il n'y ait pas eu d'effet immédiat sur les performances au travail réduites, il est raisonnable de supposer qu'un tel stress caché à long terme est préjudiciable au bien-être et à la productivité ».« Notre étude comble une lacune dans la littérature en utilisant un environnement de bureau simulé avec des niveaux de bruit manipulés objectivement et un large éventail de variables dépendantes objectives et subjectives. Les revues de recherche dans ce domaine montrent que les études antérieures ont eu tendance à n'utiliser que des mesures autodéclarées. Ils n'ont pas utilisé de conditions expérimentales contrôlées, ni testé les paramètres sonores.« La comparaison de plusieurs mesures de production nous a permis d'étudier les relations de cause à effet. De nombreuses recherches sur les bureaux open space n'ont pas établi de liens de causalité directs, ce qui est nécessaire pour comprendre des relations précises, et donc la manière la plus efficace et efficiente de réduire ces facteurs de stress.« Bien que les bureaux open space présentent rarement un danger physique immédiat en termes de niveaux sonores, une exposition incessante toute la journée intensifie leurs effets. Des niveaux chroniquement élevés de stress physiologique sont connus pour être préjudiciables à la santé mentale et physique. Être souvent d'humeur négative est également susceptible de nuire à la satisfaction et à l'engagement au travail. Cela augmente potentiellement la probabilité de départ des employés ».La pandémie a changé notre tolérance au travail de bureau. Des sondages montrent que jusqu'à 70 pour cent des employés chercheront un nouvel emploi si leur employeur ne leur offre pas la possibilité de travailler à domicile de temps en temps. Il est donc plus important que jamais de créer un environnement de travail sain.Alors que les organisations cherchent à s'adapter au COVID-19, beaucoup reconsidèrent la façon dont elles aménagent et utilisent le bureau. Bien qu'il soit peu probable que les bureaux open space disparaissent de sitôt, l'étude souligne l'importance de comprendre les besoins des employés dans la conception des espaces de travail.L'un des avantages d'un plus grand nombre d'employés travaillant à domicile au moins une partie du temps est un bureau moins encombré, ce qui réduit les distractions visuelles et auditives.Mais les chercheurs proposent aussi de faire d'autres choses : les traitements acoustiques et les technologies de masquage sonore (des sons ambiants conçus pour rendre les autres personnes moins intrusives) peuvent aider selon eux. De bons murs ou cloisons à l'ancienne peuvent également être d'une grande utilité.« De telles interventions peuvent être coûteuses, mais l'impact d'une mauvaise qualité de l'environnement des bureaux sur la productivité l'est également ».Source : résultats de la recherche Avez-vous déjà travaillé en open space ? 