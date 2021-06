Seulement 2 % des employés de VMware de la Silicon Valley se sont présentés pour le premier jour de travail en personne

Pourquoi les travailleurs de la technologie ne reviennent-ils pas ?

Comment VMware aborde le travail flexible

Une aubaine pour la diversité

Le parking de VMware était presque vide le 15 juin, jour où la grande enseigne du logiciel a rouvert son siège de 16 bâtiments au Stanford Research Park. L'entreprise emploie plus de 5 000 personnes à Palo Alto, mais seulement quelques centaines vont travailler chaque jour depuis l'ouverture de cinq bâtiments du campus.Rich Lang, vice-président senior des ressources humaines de VMware, a déclaré que lui et une réceptionniste faisaient partie des 99 employés à avoir passé un badge d'employé à la porte ce premier jour.« Comme nous nous y attendions, les gens sont très prudents », a déclaré Lang.Les bureaux techniques rouvriront peut-être cet été, mais beaucoup ressemblent encore à des campus désertés, en particulier dans les entreprises qui, comme VMware, adoptent un modèle de travail flexible à long terme et continuent d'encourager le travail à distance jusqu'en septembre au moins.Uber, par exemple, a déclaré que la participation de ses employés au bureau avait augmenté aux États-Unis depuis le début de la réouverture de ses bureaux début mars, à commencer par Washington. Pourtant, les bureaux du géant du covoiturage à Washington et à New York ne voient toujours que 10 à 20 % des employés venir chaque jour.Une enquête menée en avril, avant que la plupart des Américains ne soient vaccinés, a révélé que 78 % des travailleurs de la technologie craignaient de devoir retourner au bureau avant que la situation ne soit plus sûre.Ces inquiétudes se sont probablement apaisées depuis lors, car près de trois résidents éligibles de la Silicon Valley sur quatre sont désormais entièrement vaccinés contre COVID-19, et seulement quelques dizaines de nouveaux cas apparaissent dans la région chaque jour. C'est une fraction du nombre de cas locaux en avril.Au début, VMware exigeait que les employés retournant au bureau portent un masque conformément aux directives de l'État. Depuis que l'État a assoupli cette règle il y a quelques jours, les employés vaccinés de VMware (comme leurs confrères chez Amazon, Facebook et Uber) peuvent désormais se rendre dans les bureaux de Californie sans masque. Après le faible taux de participation le jour de l'ouverture, Lang pensait que l'assouplissement de cette règle attirerait plus d'employés, mais peu de choses ont changé après que l'entreprise a levé cette exigence.Au lieu de cela, la faible participation a probablement plus à voir avec le fait que les employés se sont habitués à travailler à domicile, et beaucoup veulent continuer à le faire. Environ un employé de VMware sur trois a déclaré à l'entreprise en mars qu'il souhaitait continuer à travailler à distance à temps plein. Près de deux fois plus (60% environ) ont déclaré qu'ils préféreraient un horaire flexible impliquant à la fois le travail au bureau et à distance.Lang a déclaré que ce dernier groupe avait augmenté au fil du temps et a noté que ces chiffres continueraient probablement de changer.Des milliers d'employés de VMware ont également profité de l'opportunité de déménager. Depuis le début de la pandémie, 2 300 employés dans le monde (près de 7 % des effectifs de l'entreprise) ont déménagé dans une nouvelle zone métropolitaine. La moitié de ces déménagements ont eu lieu dans des zones à faible coût de la vie et 25 % dans des régions plus chères, ce qui a des implications sur leurs salaires, car VMware rémunère les travailleurs différemment selon leur lieu de résidence.Entre-temps, VMware a réorganisé ses bureaux pour accueillir davantage de bureaux partagés et d'espaces de collaboration en se débarrassant de la plupart des bureaux individuels. Après ces changements, le siège de VMware pourrait accueillir jusqu'à 8 000 personnes, contre 6 500 avant la pandémie.Avant la pandémie, les bureaux de VMware comptaient environ 70 % de postes de travail individuels et 30 % d'espace de collaboration. L'entreprise est maintenant en train d'inverser ces pourcentages pour accueillir 50 à 70 % d'espace partagé.Dans le même temps, VMware explore des moyens d'utiliser la réalité virtuelle et augmentée pour collaborer et organiser des réunions d'équipe (ou même effectuer un travail approfondi) dans des environnements intéressants.Cela pourrait même impliquer la Réalité Virtuelle ou la Réalité Augmentée qui utilise l'odorat, a déclaré Jason Conyard, directeur de l'information, qui a travaillé avec un parfumeur au Japon pour développer une visière qui permettrait aux utilisateurs d'installer un module complémentaire de parfum. Imaginez une base tactile virtuelle située dans les montagnes.« Nous pourrions avoir une réunion d'équipe où nous pourrions réellement sentir la forêt de séquoias et nous pourrions amener les gens dans un état d'esprit où ils sont plus détendus et plus ouverts aux idées », a déclaré Conyard.Les changements font tous partie de l'approche flexible du travail de VMware, que Lang a déclaré que la société avait commencé à explorer avant le début de la pandémie. Cela ressemble plus à la position de Facebook qu'à ce que Google et Apple prévoient, qui obligera la plupart des employés à travailler au bureau trois jours par semaine.Facebook, qui a commencé à rouvrir ses bureaux de la Bay Area à 10 % de sa capacité en mai, permettra aux employés à tous les niveaux de l'entreprise de demander à travailler à distance à temps plein. Ceux qui retournent au bureau peuvent travailler à domicile la moitié du temps. Adobe a également déclaré il y a quelques jours qu'il prévoyait de laisser les travailleurs adopter un horaire hybride ou travailler à distance à temps plein.De même, VMware a l'intention de permettre à tous ses employés de travailler où ils le souhaitent tant que cela correspond aux besoins de l'entreprise, a déclaré Lang. La grande majorité des tâches VMware peuvent être effectuées à distance, a-t-il noté, ajoutant que les équipes au sein de VMware pourront également décider de la fréquence à laquelle elles se réunissent pour le travail en personne.L'approche flexible a déjà changé la composition de qui VMware embauche.Lang a déclaré que l'entreprise avait attiré et embauché un « pourcentage beaucoup plus élevé » de femmes dans le monde et des groupes sous-représentés aux États-Unis en annonçant ses emplois comme distants et conviviaux à distance.Cela pourrait être une aubaine pour une entreprise aux prises avec un effectif qui compte encore près de 73 % d'hommes. VMware s'est engagé en décembre à embaucher une femme pour chaque homme qu'il embauche et à s'assurer que d'ici 2030, la moitié de ses managers soient des femmes ou d'un autre groupe sous-représenté.Lang a toutefois averti que l'amélioration n'avait eu lieu que sur un trimestre.« Je suis un peu méfiant à l'idée d'appeler cela une victoire pour le moment, mais les premiers retours sont définitivement là », a déclaré Lang.Sources : State of remote work 2021 , rapport sur VMware