Pendant deux semaines, les participants ont été invités à qualifier leur journée de géniale, bonne, correcte, mauvaise ou terrible, puis à la décrire plus en détail à l'aide de questions basées sur le framework de productivité SPACE de GitHub. Les données d'enquête de chaque développeur ont ensuite été mises en correspondance avec leurs données d'activité sur GitHub pour une journée donnée. Il en est ressorti que les meilleures journées des développeurs étaient celles avec le moins de réunions et d'interruptions, tandis que celles où il y avait le plus de réunions et d'interruptions étaient les plus susceptibles d'être ruinées.En fait, il s'est avéré que les réunions et les interruptions avaient un impact plus important que prévu sur la façon dont les développeurs évaluaient leur journée. Les jours où il y avait peu ou pas d'interruptions, les chances des développeurs de passer une bonne journée étaient de 82 %. Lorsque les développeurs déclarent être interrompus pendant la majeure partie de la journée, ce pourcentage tombe à 7 %.L'étude a également établi que plus de deux réunions par jour suffisaient à faire dévier les développeurs de leurs objectifs. Lorsque les développeurs avaient en moyenne deux réunions par jour, ils avaient 74 % de chances de déclarer avoir progressé vers leurs objectifs. Mais au-delà de trois réunions par jour, ce pourcentage tombe à 14 %.La publication souligne que toutes les réunions ne peuvent pas être évitées, mais qu'en les limitant au maximum, les développeurs avaient les meilleures chances de se concentrer et d'atteindre le "flow", c'est-à-dire des périodes de travail productif et ininterrompu. Les développeurs avaient 99 % de chances de faire un travail de qualité lorsque les réunions étaient limitées à une seule par jour, par exemple.Elle note en sus que les interruptions offraient parfois un répit dans le travail, mais qu'en trop grand nombre, elles fragmentaient les journées des développeurs et les rendaient moins efficaces. « Les changements de contexte sont coûteux sur le plan cognitif et il faut du temps pour s'en remettre », indique l'étude.Par exemple, les développeurs qui ont le plus procédé à des soumissions de code et créé plus de pull requests ont plus de chances d'avoir l'impression d'avoir passé une bonne journée. Toutefois, ceux qui ont créé le plus de pull requests n'ont pas déclaré avoir passé les meilleures journées. Les chercheurs expliquent ce phénomène par le fait que la création de pull requests distrait les développeurs et introduit des interruptions dans leurs journées.« En minimisant les distractions et en créant des temps de concentration, nous ne faisons pas que travailler, nous nous créons des journées meilleures et moins stressantes », indique l'étude. La publication a de plus révélé que les périodes de réflexion étaient également efficaces pour stimuler le sentiment de satisfaction des développeurs, réduire le stress et stimuler la productivité. De nombreux développeurs ont choisi de poursuivre avec cette pratique suite à l’enquête de deux semaines.« Les commentaires des développeurs ont montré que le simple fait de prendre quelques minutes à la fin de chaque journée de travail pour réfléchir faisait une grande différence dans leur ressenti », indique le rapport qui ajoute que « noter les activités clés et leur ressenti sur la journée a aidé les développeurs à clôturer leur journée et à en tirer des enseignements. En d'autres termes, ce petit moment a un impact important pour ceux d'entre nous qui souhaitent faire une pause et réfléchir à leurs journées et à leur travail. Et cela peut être fait par tout le monde et ne nécessite pas de technologie ou d'outils sophistiqués. Un simple carnet ou un fichier markdown peut fonctionner. »Source : Good Day Project Que pensez-vous des chiffres mis en avant par cette étude ? Collent-ils avec la réalité dont vous êtes au fait ?Quels sont les facteurs qui concourent à rendre vos journées de travail pleines de productivité ? Quels sont ceux susceptibles de vous la ruiner ?