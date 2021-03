La demande de talents technologiques croît à nouveau









Le nord de l'Angleterre connaît un essor de la filière robotique









Selon le rapport d'Accenture, les offres d'emploi sur le marché technologique ont diminué de 57 % au cours de l'année écoulée. Cependant, la demande de talents dans certains domaines technologiques clés a commencé par croître récemment. Les résultats du rapport, qui s'appuie sur les données du réseau social professionnel LinkedIn, montrent une augmentation de la demande de compétences technologiques émergentes, notamment celles liées au cloud, à l'IA et à la robotique, dans les villes comme Leeds, Manchester et Oxford.« Si la pandémie a fait des ravages sur le marché technologique au Royaume-Uni, certaines compétences technologiques restent très demandées », a déclaré Shaheen Sayed, responsable technologique d'Accenture pour le Royaume-Uni et l'Irlande. « Les entreprises ont accéléré leurs migrations vers le cloud plus rapidement que ce que l'on aurait pu imaginer, et elles numérisent leurs processus métier pour tirer le meilleur parti de la technologie ». Accenture a révélé qu'avec près de 35 000 postes publiés, l'informatique dématérialisée a été la compétence technologique la plus demandée au Royaume-Uni en 2020.Cela reflète le fait qu'en raison de la pandémie, un plus grand nombre d'organisations se sont tournées vers les services dématérialisés pour prendre en charge les travailleurs à distance et transformer les entreprises. Les offres d'emploi concernant les compétences en intelligence artificielle ont également connu une résurgence, avec un bond de 73 % en six mois, pour atteindre environ 6 800 postes. L'étude a révélé que la baisse globale des offres d'emploi dans le secteur de la technologie était due à la diminution du nombre d'offres d'emploi pour les professionnels de l'analyse des données et de la cybersécurité.Les offres d'emploi dans ces deux domaines ont respectivement chuté de 53 % et 54 %. En outre, les postes en robotique ont augmenté de près de deux tiers, pour dépasser les 3 000 postes. Le rapport a également révélé des signes indiquant que les professionnels britanniques de la technologie ont élargi leurs compétences. Le nombre de compétences répertoriées sur LinkedIn a augmenté d'environ 22 % en janvier par rapport à l'année dernière. Selon Accenture, cela signifie que plus d'un million de personnes au Royaume-Uni ont désormais au moins une compétence technologique clé dans leur profil.« Alors que de plus en plus d'entreprises cherchent à embaucher des talents dans le domaine du cloud, de l'IA et de la robotique, les professionnels expérimentés acquièrent de nouvelles compétences pour rester au fait de l'évolution du paysage technologique et améliorer leurs possibilités de commercialisation », indique le rapport. « Veiller à ce que les entreprises britanniques puissent accéder aux bons talents technologiques est essentiel non seulement pour la reprise après la pandémie, mais aussi pour la croissance économique future », précise Accenture.Le rapport, intitulé Accenture UK Tech Talent Tracker, a interrogé les mots-clés en rapport avec les technologies émergentes sur le réseau professionnel LinkedIn au cours de la dernière semaine de janvier 2021. L'étude a évalué les compétences pour les fonctions existantes et les postes à pourvoir et a enquêté sur neuf technologies : analyse de données, intelligence artificielle, réalité étendue, blockchain, informatique quantique, cybersécurité, robotique, cloud computing et technologie éthique/responsable.« Il y a de nombreux points positifs dans le pays, où la demande de personnes ayant des compétences dans plusieurs technologies émergentes a continué de croître. Cambridge conserve sa position de deuxième pôle d'intelligence artificielle (IA) du Royaume-Uni, où les annonces de professionnels ayant des compétences en IA ont augmenté de 35 %. Entre-temps, Birmingham a dépassé Cambridge en tant que pôle numérique à la croissance la plus rapide du Royaume-Uni et abrite désormais le deuxième plus grand nombre de programmes d'accélération pour l'industrie technologique », indique Accenture dans le rapport.Liverpool et Glasgow ont également connu une augmentation significative du nombre de professionnels de la technologie dans la région. De façon plus détaillée, le rapport révèle que la demande de talents en robotique a fait un bond spectaculaire dans plusieurs villes du nord du Royaume-Uni depuis juillet 2020, notamment dans des bastions historiquement industriels tels que Newcastle (450 %), Leeds (253 %) et Liverpool (115 %). Cependant, il précise que 41 % de toutes les offres d'emploi liées à la technologie concernent des professionnels basés à Londres.De plus, plus de 420 000 professionnels de la technologie (un tiers de tous les professionnels de la technologie au Royaume-Uni) citent toujours la capitale comme leur base actuelle, malgré l'augmentation du travail à distance. Manchester, qui est le deuxième pôle technologique le plus important, compte un peu plus de 27 000 professionnels de la technologie, soit moins d'un quinzième de ceux de Londres. Cambridge, qui compte plus de 3 000 professionnels de l'IA, reste le plus important pôle d'IA en dehors de Londres, mais la demande de compétences en IA augmente plus rapidement dans d'autres régions.Par ailleurs, les offres d'emploi ont doublé à Leeds, tandis qu'Édimbourg et Manchester ont enregistré des hausses respectives de 96 % et 92 %. De plus, la demande de talents en informatique quantique a augmenté de 3 400 % à Oxford depuis juillet, tandis que d'autres hausses de la demande dans ce domaine technologique ont été observées à Édimbourg (114 %), Londres (96 %) et Manchester (82 %). « L'augmentation de la demande d'ingénieurs en robotique dans le nord de l'Angleterre indique clairement que le secteur industriel de la région cherche à innover pour se redresser », a déclaré Allan King, directeur général du centre de technologie avancée d'Accenture au Royaume-Uni, à Newcastle.« Toutefois, la demande de talents technologiques dans l'ensemble du Royaume-Uni reste déséquilibrée, malgré les attentes selon lesquelles le travail à domicile pourrait contribuer à diversifier l'économie. Les postes à pouvoir dans le domaine de la technologie sont toujours concentrés à Londres, ce qui pourrait menacer une reprise égale des emplois au moment où nous sortons de la pandémie », a déclaré Allan King, directeur général du centre de technologie avancée d'Accenture au Royaume-Uni, à Newcastle. Cela dit, avec plus d'un million de professionnels qualifiés dans le domaine des technologies à travers le pays, la possibilité de recruter dans un bassin géographique de talents plus diversifié n'a jamais été aussi bonne », a-t-il conclu.Source : Rapport d'Accenture Quel est votre avis sur le sujet ?