Dans un marché de l'emploi aussi concurrentiel que celui de l'IT et avec la situation socioéconomique qui va de mal en pis, il devient de plus en plus difficile décrocher même un entretien pour espérer avoir un emploi. Ceux qui sont habitués à recruter peuvent le confirmer : la moindre offre d'emploi peut attirer des centaines de candidats. La première grosse difficulté est donc de passer avec succès le premier tri.Vu la quantité de CV qu'ils reçoivent, en général, les recruteurs utilisent des logiciels dédiés pour repérer les mots clés afin de simplifier la sélection. Pour ceux qui ne veulent pas laisser un logiciel décider du sort des candidats, c'est tout au plus 2 minutes qu'ils accordent aux CV quand ils en reçoivent une telle quantité. Toujours est-il qu'ils recherchent certains mots clés avant de sélectionner un candidat pour l'étape suivante.Ayant connaissance de cette manière de procéder, les candidats ne se gênent pas de faire apparaitre dans leur CV tous les compétences et mots clés de l'offre, même s'ils n'ont pas les compétences en question. L'essentiel est de décrocher l'entretien, pour la suite, on pourra se débrouiller, disent certains candidats. Face à ce problème de sélection adverse, quelle stratégie adopter pour s'assurer qu'à la suite du premier tri, seul un nombre restreint de candidats réellement bons soient retenus ?Dans le groupe de discussion Facebook ColdFusion Programmers avec de plus de 3000 membres, Alden Holden partage une astuce que son équipe et lui auraient utilisée « une époque bien avant Flutter, Angular, même Fusebox », dit-il.Pour détecter et éliminer les menteurs lors de leur recherche de talents, ils ont inventé un langage de programmation totalement faux, qu'ils ont appelé MOVA et l'ont mentionné à chaque fois que les chasseurs de têtes appelaient. Cela semble avoir bien marché. Lorsqu'ils recevaient des CV avec "X" années d'expérience dans le faux langage, ils savaient que les candidats ne disaient pas la vérité.Pour piéger les menteurs, ils avaient également créé une image faisant référence à un faux livre intitulé « Learning the MOVA » au cas où des candidats plus prudents, mais non sincères auraient voulu en savoir plus sur ce langage pour mieux agrémenter leurs CV.Source : Facebook Que pensez-vous de cette astuce ?Quelles stratégies utilisez-vous pour démasquer des candidats qui mentent dans leur CV avant même de les recevoir en entretien ?En tant que candidat, avez-vous déjà menti dans votre CV pour décrocher un entretien ou un emploi ?Avez-vous été retenu pour cette offre ? Si oui, comment avez-vous géré votre mensonge par la suite ?En tant que recruteur, avez-vous très souvent été confronté à des candidats qui ont menti sur leur CV ? A quelle fréquence ?