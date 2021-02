Nouvelle norme : le travail à distance est là pour "rester"









Un avenir post-Covid avec beaucoup plus de flexibilité





Le taux de travailleurs à distance dans le monde a considérablement augmenté en 2020 lorsque la lutte contre la propagation du Covid-19 a nécessité des mesures de distanciation sociale. Plusieurs rapports traitant du sujet ont montré qu'il a permis à de nombreuses entreprises de minimiser les impacts de la pandémie et désormais, certaines d'entre elles souhaitent modifier leur culture pour permettre à certains de leurs employés de travailler à domicile de façon permanente. Selon un nouveau rapport publié par Motus, plusieurs chefs d'entreprise (67 %) semblent maintenant convaincus que le télétravail ne sera pas supprimé juste après la pandémie, mais qu'il va rester pendant un long moment ou pour toujours dans certains cas.Motus, le leader mondial des solutions pour les entreprises dont la main-d'œuvre est mobile, a publié jeudi un nouveau rapport intitulé "A New Normal: Remote Work is Here to Stay". Le rapport examine les tendances qui influenceront le travail à distance en 2021 et au-delà. Ainsi, alors que les organisations ont rapidement mis en place des politiques temporaires de travail à distance l'année dernière en raison de la pandémie, le rapport a révélé que 67 % des entreprises s'attendent à ce que les politiques de travail à domicile restent en place à long terme ou de manière permanente.En effet, lorsque les employés ont installé leurs bureaux chez eux au début de 2020, personne ne s'attendait à ce que le travail à distance devienne une solution à long terme. De nombreux employeurs se sont opposés au travail à distance dans les années qui ont précédé la pandémie du Covid-19, en invoquant des problèmes de sécurité et le manque de productivité perçu. Cependant, Motus estime que la pandémie a façonné nos vies de manière permanente. Le bureau d'hier au centre-ville a cédé la place au bureau de demain (la maison). Selon l'entreprise, cela a encore l'air plus sûr et plus productif que nous n'aurions pu l'imaginer il y a tout juste deux ans.« Bien que de nombreux employeurs se soient prononcés contre le travail à distance avant la pandémie, le travail à distance doit devenir une solution à long terme. Le bureau en centre-ville d'hier a cédé la place au bureau à domicile de demain, et ce, de manière plus sûre et plus productive que nous n'aurions pu l'imaginer dans un passé récent », a déclaré Motus. Selon Ken Robinson, responsable des études de marché chez Motus, aujourd'hui, près de 56 % des employés américains ont un emploi compatible avec le travail à distance, ce qui ouvre la voie à une main-d'œuvre à distance durable.Le rapport a aussi révélé que les entreprises prospèrent dans les environnements éloignés. Environ 83 % des chefs d'entreprise ayant participé à l'étude ont déclaré que le passage au travail à distance a été une réussite pour leur organisation. Ce pourcentage représente une augmentation de 14 % par rapport à l'année dernière. En effet, en juin 2020, une étude réalisée par Motus a révélé qu'environ 68 % des responsables de l'embauche voient que le travail à distance devient plus facile avec le temps. En outre, alors que le télétravail était synonyme de baisse de productivité avant la pandémie, le rapport publié jeudi a constaté le contraire.En fait, les travailleurs à distance interrogés par Motus ont indiqué qu'ils subissent jusqu'à 45 % d'interruptions en moins lorsqu'ils travaillent à domicile. Selon l'auteur du rapport, il en résulte neuf jours supplémentaires de travail par an pour chaque employé ayant travaillé à mi-temps à distance. Outre cela, les employeurs bénéficient aussi d'une meilleure continuité des activités, d'un accès à une réserve de talents élargie et de plus grandes économies. D'après Motus, l'absence de coûts fixes liés à l'immobilier et aux voyages d'affaires, par exemple, permet aux employeurs qui adoptent au moins le travail à distance à mi-temps d'économiser 11 000 dollars par employé et par an.Selon le nouveau rapport, 87 % des chefs d'entreprise prévoient de réévaluer leur stratégie immobilière au cours des 12 prochains mois. Cela inclut la consolidation de l'espace et/ou l'ouverture de sites satellites pour favoriser des environnements de travail flexibles. Selon Robinson, malgré les avantages du télétravail, l'interaction en face à face reste importante pour les employeurs lorsqu'il s'agit de maintenir leur culture organisationnelle. Il estime donc que l'utilisation d'une politique hybride garantit que les équipes peuvent bénéficier à la fois de l'amélioration de la concentration dans un environnement distant et de la collaboration en personne.« D'un point de vue financier, la décentralisation du bureau offrira également aux employeurs la possibilité de réaffecter leurs dépenses aux avantages sociaux des employés, aux ressources pour les employés qui ont besoin d'aide pour s'adapter à un horaire de travail hybride et au remboursement des dépenses liées à l'activité professionnelle comme le téléphone, les bureaux à domicile et l'Internet », a-t-il ajouté. Les conclusions du rapport de Motus font écho à d'autres rapports précédemment publiés sur la façon dont les entreprises envisagent le travail après le passage de la pandémie.Un rapport publié en janvier dernier par la "National Association for Business Economics" (NABE) a révélé que la grande majorité des organisations envisagent un avenir post-Covid avec beaucoup plus de flexibilité. La NABE est la plus grande association internationale d'économistes appliqués, de stratèges, d'universitaires et de décideurs politiques engagés dans l'application de l'économie. Le rapport intitulé "NABE Business Conditions Survey" présente les réponses de 97 membres de la NABE à une enquête menée du 4 au 12 janvier 2021 sur les conditions des activités dans leurs entreprises ou industries.Il reflète également les résultats du quatrième trimestre de 2020 et les perspectives à court terme. Selon le rapport, seulement une entreprise sur dix s'attend à ce que tous ses employés retournent au bureau. Autrement dit, seulement 11 % des chefs d’entreprises s'attendent à ce que l'ensemble de leur personnel finisse par retourner au bureau. La NABE estime que ce sont les entreprises du secteur des services qui sont les plus susceptibles de rappeler l'ensemble de leur personnel sur leur lieu de travail. Toutefois, environ 65 % des membres de la NABE avaient laissé tout ou la plupart de leurs employés travailler à domicile pendant la pandémie.Maintenant, 51 % d'entre eux ont déclaré qu'ils prévoyaient de suspendre leur politique de travail à domicile au cours du second semestre 2021. « Dans la plupart des cas, les entreprises qui sont en mesure d'offrir du travail à domicile le font et continuent de le faire », a déclaré Andrew Challenger, vice-président de la société de reclassement externe et de coaching de cadres Challenger, Gray & Christmas. Challenger a déclaré que ses conversations avec les responsables RH ont révélé une réticence à exiger un retour au bureau, alors que le virus circule toujours et que certaines régions sont confrontées à de nouvelles poussées importantes.Source : Motus Que pensez-vous des conclusions du rapport de Motus ?Êtes-vous en télétravail actuellement ? Si oui, souhaitez-vous le rester même après le passage de la pandémie ?