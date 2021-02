Salesforce propose désormais trois modes de travail à ses employés





flexible : quand il est sûr de retourner au bureau, la plupart de nos employés dans le monde entier travailleront de manière flexible. Cela signifie qu'ils seront au bureau 1 à 3 jours par semaine pour collaborer en équipe, rencontrer les clients et faire des présentations ;

entièrement à distance : les employés qui ne vivent pas près d'un bureau ou dont les fonctions ne nécessitent pas de bureau travailleront à distance à temps plein ;

au bureau : la plus petite partie de notre personnel travaillera dans un bureau 4 à 5 jours par semaine s'ils occupent des fonctions qui le nécessitent.

Réimaginer les espaces tout en mettant l'accent sur la santé et la sécurité

L'impact le plus apparent de la pandémie du Covid-19 sur la main d'œuvre mondiale est le passage au télétravail, jamais l'on n’avait connu une telle expérience de travail à distance dans le monde. Cela a donné la possibilité aux entreprises d'analyser et de comparer le rendement des employés lorsqu'ils travaillent au bureau et lorsqu'ils travaillent à distance. Pour avoir eu un bon retour d'expérience, Salesforce est maintenant prêt à modifier la journée de travail telle que nous la connaissons, tuant la journée de travail de 9h à 17h et proposant à ses salariés de choisir entre être flexible, entièrement à distance ou en permanence au bureau.Salesforce, mondialement connu pour ses solutions de gestion de la relation client (CRM) basées dans le cloud, a annoncé mardi un changement substantiel dans la manière dont il permet à ses employés de travailler. Il n'est pas le premier à l'avoir fait depuis le début de la pandémie du coronavirus, mais sa méthode pourrait avoir un impact dans l'industrie en raison du fait que d'autres entreprises pourraient copier son nouveau modèle ou s'en inspirer pour réinventer la journée de travail au sein de leurs organisations.Salesforce a annoncé que la crise sanitaire qui dure depuis décembre 2019 a révélé qu'un espace de travail immersif ne se limite plus à un bureau dans un bâtiment de la société. « Alors que nous entrons dans une nouvelle année, nous devons continuer à avancer avec agilité, créativité et un esprit de débutant, et cela inclut la façon dont nous entretenons notre culture », a écrit Brent Hyder, directeur du personnel de Salesforce. Pour cette raison, elle met fin à la traditionnelle journée de travail de 9h à 17h et laissera désormais les employés choisir eux-mêmes le mode de travail qui leur convient parmi les trois options disponibles.« Un espace de travail immersif ne se limite plus à un bureau dans nos tours ; la journée de travail de 9 à 17 heures est morte ; et l'expérience des employés ne se limite plus aux tables de ping-pong et aux collations. En tant qu'employeurs, nous avons la possibilité de créer un lieu de travail encore meilleur, qui nous permet d'être plus connectés les uns aux autres, de trouver un meilleur équilibre entre le travail et la maison et de faire progresser l'égalité, ce qui, en fin de compte, conduit à une innovation accrue et à de meilleurs résultats commerciaux », a ajouté Hyder.Dans un billet de blogue mardi, Hyder a expliqué que des enquêtes ont permis à Salesforce de constater que près de la moitié de ses employés ne veulent venir que quelques fois par mois, mais aussi que 80 % des employés veulent maintenir un lien avec un espace physique. C'est cela qui l'a amené à introduire de nouveaux modes de travail à leur égard. Voici ci-dessous en quoi consiste chacun de ces modes :Selon l'annonce de Hyder, Salesforce donnera aussi aux employés une plus grande liberté de choisir leurs horaires quotidiens. « Nos employés sont les architectes de cette stratégie, et la flexibilité sera la clé de l'avenir. Il est de notre responsabilité, en tant qu'employeurs, de donner à nos employés les moyens d'effectuer le travail selon l'horaire qui leur convient le mieux, à eux et à leurs équipes, et de leur proposer des options flexibles pour les rendre encore plus productifs », a écrit Hyder.Le chef du personnel de Salesforce a indiqué qu'en mettant en place ces trois nouvelles formes de travail, l'entreprise vise trois objectifs : "réimaginer les espaces de travail", "favoriser une plus grande liberté" et "donner la priorité à la santé et à la sécurité". Hyder insiste sur le fait que, dans notre monde toujours en mouvement et toujours connecté, il n'est plus logique d'attendre des employés qu'ils travaillent huit heures par jour et qu'ils accomplissent leur travail avec succès. Selon lui, l'idéal pour les entreprises du monde entier à l'heure actuelle est de miser sur une plus grande flexibilité.« Que vous ayez une équipe mondiale à gérer à travers les fuseaux horaires, un rôle basé sur des projets qui est plus ou moins occupé selon la saison, ou que vous deviez simplement équilibrer les obligations personnelles et professionnelles tout au long de la journée, les travailleurs ont besoin de flexibilité pour réussir », a-t-il déclaré. Hyder cite le fait d'aller chercher de jeunes enfants à l'école ou de s'occuper de membres de la famille malades comme raisons pour lesquelles un employé ne devrait pas être tenu de se présenter au travail avec un horaire strict de huit heures chaque jour.Il souligne aussi que la suppression des exigences strictes au bureau permettra à Salesforce d'étendre son recrutement de nouveaux employés au-delà des centres urbains coûteux comme San Francisco et New York. Tout cela explique pourquoi l'entreprise a mis en place un mode de travail intermédiaire entre "entièrement au bureau" et "entièrement à distance".Comme souligné plus haut, le travail flexible proposé par Salesforce signifie que l'on se rend au bureau un à trois jours par semaine et généralement uniquement pour "la collaboration en équipe, les réunions avec les clients et les présentations", et l'entreprise s'attend à ce que la plupart de ses employés entrent dans cette catégorie.Source : Salesforce Que pensez-vous des nouvelles méthodes de travail de Salesforce ?Votre organisation prévoit-elle des changements de la journée de travail après la pandémie ?Pensez-vous que les nouveaux modes de travail qui se popularisent permettent aux employés d'être plus efficaces ?