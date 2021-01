Créé par Altwork, le bureau Signature Station a été commercialisé pour la première fois en 2016 pour 5 500 dollars et la société a récemment fait la démonstration d'un modèle actualisé à 7 600 dollars qui comprend des prises intégrées et un boîtier à ressort de 54 dollars en option pour maintenir en place les écrans d'ordinateur plus lourds. Selon Altwork, le fait de travailler sur le dos améliore la circulation, ce qui peut contribuer à la fois à minimiser les troubles physiques et à améliorer la productivité.Dans un article sur le nouveau Altwork Signature Station, Chris Taylor, de Mashable, affirme que l'expérience du travail en position allongée n'est pas seulement plus confortable mais aussi plus productive. Libéré de l'inconfort causé par une position assise ou debout interminable - les jambes agitées, la colonne vertébrale jamais assez droite - votre cerveau est soudainement plus apte à mettre ses meilleures pensées à l'écran", écrit Taylor. Une fois que vous avez surmonté la sensation de panique que le moniteur est sur le point de vous tomber sur le visage, c'est tout. La démo a laissé Taylor imaginer "des heures de productivité dans un confort si complet qu'il semble presque illégal". Pour aider que le clavier et la souris soient en place, Altwork utilise un ensemble d'aimants sur le dessous de son bureau pour que tout reste bien en place.Dans un article sur le nouveau bureau d'Altwork, le journaliste Chris Taylor affirme que l'expérience du travail en position allongée n'est pas seulement plus confortable mais aussi plus productive. « Libéré de l'inconfort causé par une position assise ou debout interminable (les jambes agitées, la colonne vertébrale jamais assez droite) votre cerveau est soudainement plus apte à mettre ses meilleures pensées à l'écran. Une fois que vous avez surmonté la sensation de panique que le moniteur est sur le point de vous tomber sur le visage, c'est tout », écrit Taylor. La démo a laissé Taylor imaginer « des heures de productivité dans un confort si complet qu'il semble presque illégal ». Pour aider que le clavier et la souris soient en place, Altwork utilise un ensemble d'aimants sur le dessous de son bureau pour que tout reste bien en place.Bien que les recherches sur les effets exacts de cette position soient rares, certaines études préliminaires ont montré une amélioration substantielle des performances cognitives. Selon Altwork, travailler en position assise standard, avec le torse et les jambes à un angle de 90 degrés, entrave la circulation sanguine car les hanches se replient sur elles-mêmes. En position allongée, avec les jambes et le torse ouverts à un angle d'au moins 135 degrés, le sang peut circuler plus librement dans le corps.Une expérience, organisée par Darren Lipnicki, psychologue à l'Université nationale australienne, a suggéré qu'il y a de réels avantages biochimiques à travailler allongé sur le dos. Pour tester l'idée, il a donné aux sujets un ensemble de 32 anagrammes, une combinaison brouillée de lettres qui pouvaient être recombinées pour former un mot. « En théorie, la libération d'une substance chimique, la noradrénaline, dans le cerveau peut être plus importante en position debout qu'en position couchée », a déclaré Lipnicki.On pense que la noradrénaline inhibe la capacité à résoudre les anagrammes et à penser de manière créative. Nous avons donc décidé de tester l'idée selon laquelle le fait de s'allonger aiderait en fait à résoudre les anagrammes plus rapidement. Certains sujets devaient résoudre les anagrammes en étant debout, et d'autres y travaillaient en étant allongés. Il a constaté que le temps moyen de réalisation des anagrammes était presque 20 % plus rapide lorsque les sujets étaient allongés, soit 26,3 secondes contre 30 secondes.Che Voight, le PDG d'Altwork, a déclaré que de nombreux clients de son entreprise utilisent le bureau pour traiter des problèmes médicaux, y compris des problèmes de colonne vertébrale, bien que beaucoup d'entre eux ne donnent pas ces détails dans leur témoignage public sur le produit de l'entreprise.Les chercheurs savent depuis longtemps que le fait de passer beaucoup de temps en position assise droite a de graves conséquences à long terme. En 2019, une enquête menée auprès de 1 000 employés de bureau au Royaume-Uni a révélé que près de la moitié d'entre eux signalaient régulièrement des maux de tête et de dos, tandis que 30 % avaient régulièrement des douleurs aux poignets et 15 % aux jambes.L'équipe a également créé un modèle recomposé de ce à quoi pourrait ressembler un employé de bureau à l'avenir, sur la base des plaintes des employés de bureau interrogés. Le modèle a été surnommé Emma et présentait des yeux irrités, des varices, des poignets et des chevilles enflés à cause d'une mauvaise circulation, un nez enflé à cause d'un air de bureau de mauvaise qualité et un dos courbé en permanence.Source : YoutubeQue pensez-vous du concept de travailler allongé ?Assis, debout, allongé, pour vous avec laquelle de ces stations vous sentez-vous le plus productif ?Que pensez-vous de l’Altwork Signature Station ? Seriez-vous prêts à l’essayer, voir même l’adopter comme siège de bureau ?l’Altwork Signature Station est « un «outil pour améliorer la productivité», Etes-vous d’accord avec cette assertion ?