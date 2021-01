1 0

avant le COVID, j'étais en TT 2 jours / semaine et je trouve cela génialC'est, à mon sens, le meilleurs compromis possible.Depuis mars 2020, toute mon entreprise est en 100% TT et je trouve cela ultra lourd et pesant à la longue et ça commence à s'en ressentir dans le boulot (l'information circule moins bien et les baisses de moral / motivation passagères sont de plus en plus fréquentes)Depuis septembre, nos bureaux ont réouverts à 15% de leur capacité et sur la base du volontariat uniquement, on peut en faire la demande mais y a une gestion de fil d'attente car avec une capacité si restreinte, les places sont limitées...Du coup, process lourd et chiant qui décourage tout le monde.J'ai pu réunir mon équipe que 2 jours depuis septembre et comme on ne s'était pas vu depuis longtemps et même certains membres se rencontraient physiquement pour la première fois, côté boulot, ça n'a pas été très productif même si cela a fait un bien de ouf au moral.Hormis ces 2 jours, quelques uns retournent au bureau de temps en temps mais comme l'équipe reste à 80% en full TT, ça reste un fonctionnement à distance permanant...Personnellement, je suis pour imposer 2 jours / semaine en présentiel dans les bureaux afin de réunir les équipes et services à bonne fréquence.Il est important d'avoir cette règle commune pour donner un rythme aux différentes équipes.Plus que jamais, je constate à quel point on a tous besoin de repères communs, de rituels.Les enfants sont attachés à l'école et on a pu bien le voir l'année dernière à quel point l'instruction à distance a été complexe.Pour le travail, même dans l'info, la vie au bureau organise la journée et participe grandement à la vie sociale en générale.Du coup, je suis convaincu que la vie pro s'organisera désormais dans l'hybride TT/présentiel et le TT ne sera plus une exception comme avant (je devais avoir une "dérogation" de ma hiérarchie pour avoir mes 2j de TT que je devais faire renouveler chaque année... ce type de fonctionnement appartiendra au passé une fois la crise sanitaire derrière nous)