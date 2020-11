Alors que la crise de la COVID-19 a contraint de nombreuses entreprises à mettre la clé sous le paillasson ou à assurer le minimum requis pour éviter la faillite, Amazon, le géant américain du commerce en ligne et du cloud, enchaîne les records. En effet, avec le confinement qui a été imposé dans de nombreux pays, Amazon a vu la demande pour ses services de commerce en ligne et de cloud croître au fil des mois. Au premier trimestre de cette année, son chiffre d’affaires a augmenté de 26 % par rapport à celui de l’année dernière sur la même période. Au second trimestre, l’entreprise a doublé ses bénéfices en enregistrant 5,2 milliards de dollars dans ses caisses , ce qui correspond au plus gros bénéfice jamais réalisé sur un trimestre en 26 ans d’existence.Pour soutenir ses activités en hausse constante, Amazon a dû également renforcer ses équipes dans cette période de crise sanitaire et de récession mondiale. De janvier à octobre, l’entreprise américaine a embauché 427 300 employés, ce qui porte le nombre total de ses employés dans le monde à 1,2 million. Cela signifie qu’en moyenne Amazon a embauché 1400 nouveaux travailleurs chaque jour sur ces 10 mois.Pour mieux comprendre comment l’entreprise en est arrivée là, il faut savoir que lorsque le coronavirus a frappé les États-Unis en mars, le recours aux achats en ligne a connu une forte hausse en quelques mois. D’avril à juin, Amazon a vendu 57 % d’articles de plus qu’un an plus tôt. Cela a déclenché sa première vague d’embauche d’environ 175 000 travailleurs temporaires. Beaucoup ont été embauchés pour remplacer des employés qui avaient profité d’une politique de congés illimités non rémunérés au début de la pandémie. Pour attirer de nouveaux employés, Amazon a offert aux travailleurs un supplément de 2 $ l’heure et une augmentation de la rémunération des heures supplémentaires. Il a déclaré que les salaires supplémentaires n’étaient pas des « primes de risque », mais des incitations. À partir du mois de juillet, les recrutements se sont beaucoup plus accélérés. L’entreprise a recruté environ 350 000 employés, soit 2 800 par jour. Comparativement à l’année dernière, ces nouvelles embauches représentent une hausse de plus de 50 %. Avec un nombre total de 1,2 million d’habitants, et une hausse constante de ses activités, Amazon n’est loin de devenir d’ici deux ans le plus grand employeur privé au monde en dépassant Walmart avec ses 2,2 millions d’employés. Au vu de tous ces chiffres, Margaret O’Mara, professeur d’histoire à l’Université de Washington déclara au sujet d’Amazon : « nous sommes en train de devenir une nation Amazonienne ».Pour mettre cela en perspective, en considérant le nombre total de travailleurs d’Amazon, c’est comme si plus de la moitié des habitants de Paris (dont la population est estimée à 2 190 millions d’habitants) travaillaient pour Amazon. Parmi ceux qui ont pu atterrir chez Amazon dans ces nouvelles vagues d’embauche, l’on dénombre des employés d’entrepôt, mais aussi des ingénieurs logiciels et des spécialistes pour renforcer l’équipe chargée de gérer ses activités de cloud computing. Les embauches ont eu lieu majoritairement aux États-Unis, mais aussi dans les pays comme l’Inde et l’Italie. Sur ses 810 000 travailleurs qui se trouvent aux États-Unis, environ 85 % sont des employés de première ligne dans les entrepôts et les opérations qui gagnent au moins 15 $ l’heure. Jeudi, Amazon a déclaré qu’il paierait des primes de 300 dollars pour les employés à temps plein et de 150 dollars pour les employés à temps partiel. Pour les travailleurs qui viennent de perdre leur emploi ou pour ceux qui sont au chômage, ces embauchages peuvent être perçues comme des bouées de sauvetage alors que nombreux secteurs de l’économie comme l’aviation, la restauration et le tourisme, connaissent des récessions.Au vu de la croissance vertigineuse d’Amazon et du nombre de ses employés qui ne cesse d’augmenter, Nelson Lichtenstein, un historien du travail à l’Université de Californie à Santa Barbara, affirme qu’« aucune entreprise américaine n’a embauché autant de travailleurs aussi rapidement ».Source : AmazonQuels commentaires faites-vous de ces vagues de recrutements d’Amazon ?Selon vous, ces nouvelles personnes embauchées par Amazon seront-elles licenciées à la moindre baisse des activités d'Amazon ? Ou pensez-vous qu'elles conserveront leur emploi ?