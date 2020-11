Les développeurs sont plus heureux en Europe du Nord D'après une étude de Honeypot 0PARTAGES 6 0 En tant que développeur, êtes-vous heureux dans votre travail ? Le bonheur est un état de bien-être auquel tout le monde aspire. Récemment, Honeypot, une entreprise qui fournit une plateforme d’emploi axée sur les développeurs basés en Europe, a publié son rapport à la suite d’une enquête qu’elle a menée auprès de plus de 4000 développeurs pour déterminer les différents endroits dans le monde où les développeurs sont les plus heureux ainsi que les causes de ce bonheur. Pour atteindre son objectif, l’entreprise a soumis un questionnaire comportant 20 indicateurs (équilibre travail-vie, opportunités d’apprentissage, soins de santé, environnement de travail, sécurité, espace de travail, coût de la vie, etc.) liés à 4 catégories distinctes (carrière, qualité de vie, liberté sociale et communauté), et a demandé aux développeurs de classer ces indicateurs par ordre d’importance et ensuite par satisfaction. Après avoir dépouillé les réponses obtenues, Honeypot a constaté que parmi les développeurs résidant dans les pays où les scores en termes de développeurs heureux sont les plus élevés, ce sont ceux qui vivent en Europe du Nord qui sont majoritairement les plus heureux.





Représentation régionale des développeurs les plus heureux au monde

Sur une note de 0 à 100, le Danemark a obtenu le plus gros score (71) lorsqu’on a demandé aux développeurs interrogés de mettre une note par rapport au bonheur qu’ils ressentent dans leur travail. Après le Danemark, la Norvège vient en seconde position avec 69 sur 100. Puis nous avons la Finlande (67), l’Australie (67), la Suisse (67), les Pays-Bas (67), la Suède (64), la France (64), l’Allemagne (64), et le Canada (64). Neuf des dix pays ayant les développeurs les plus heureux sont d’Europe.





Classement des neuf pays où les développeurs sont les plus heureux

En examinant encore plus en détail les réponses des personnes sondées, Honeypot a relevé que parmi les 20 indicateurs qui ont été présentés aux développeurs afin de les classer par ordre d’importance et de satisfaction, l’indicateur le plus important pour les développeurs est celui de l’équilibre entre la vie sociale et la vie privée. Le second indicateur le plus important est l’opportunité d’apprendre (catégorie liée à la carrière). Le troisième indicateur qui suit est celui de l’accès aux soins de santé de la catégorie qualité de vie. Le quatrième indicateur est encore un indicateur de carrière : l’environnement de travail. Le cinquième indicateur est lié à la catégorie liberté sociale et se trouve être la sécurité. Et donc sur les cinq principaux indicateurs liés au bonheur des développeurs, trois sont liés à la carrière. Ci-dessous, la liste complète du classement des indicateurs contribuant au bonheur des développeurs.





Liste complète des indicateurs contribuant au bonheur des développeurs classés par ordre d'importance et de satisfaction

Par ailleurs, lorsque Honey Honeypot a demandé aux développeurs quels sont les facteurs dans leur carrière qui pourraient favoriser leur bonheur, cela a donné le tableau suivant :





Représentation du taux de satisfaction des développeurs selon les indicateurs de carrière

75 % des développeurs ont cité le facteur « équilibre vie sociale et vie privée » comme « très important » pour leur carrière et 39 % se considèrent « très satisfaits ». Selon le rapport, la satisfaction à l’égard de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée augmente dans des environnements de confiance, où les développeurs ont le sentiment d’avoir une flexibilité dans leurs horaires. Plus de la moitié des développeurs situés dans les pays scandinaves et nordiques de l’Europe du Nord sont très satisfaits de leur équilibre travail-vie privée. Ce sentiment est plus élevé que partout ailleurs dans le monde. Les développeurs d’Europe du Nord sont les plus satisfaits de leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée - ils travaillent également les heures les plus courtes.





Pourcentage des développeurs travaillant entre 40 et 60 heures dans les pays

À la suite de ce premier indicateur de carrière viennent l’environnement de travail et la culture de l’entreprise qui selon le rapport contribuent fortement à rendre le développeur heureux dans sa carrière. 60 % des développeurs interrogés considèrent la culture d’entreprise comme très importante, tandis que seulement 25 % sont très satisfaits. Toutefois, le niveau de satisfaction à l’égard de l’environnement de travail et de la culture d’entreprise diminue à mesure que le développeur gagne en expérience. Seuls ceux qui ont plus de 20 ans d’expérience font exception au constat effectué.



Concernant le troisième indicateur de carrière : « opportunités d’apprentissage », 58 % des personnes interrogées l’ont décrit comme étant très important pour leur bonheur au travail, tandis que seulement 20 % se sont déclarées très satisfaites. C’est dire que beaucoup de développeurs n’ont pas l’opportunité d’apprendre ce qu’ils veulent que ce soit en matière d’apprentissage créatif ou technique ou pendant la croissance de leur carrière. L’apprentissage créatif ou technique est une forme d’apprentissage dans laquelle le développeur apprend soit de manière autonome soit grâce au mentorat. Pour la croissance de carrière, les développeurs définissent des objectifs de carrière avec un manager et font un effort concerté pour arriver à un point convenu. Selon le rapport, la satisfaction à l’égard des opportunités d’apprentissage diminue à partir de neuf ans d’expérience.



Sur le volet du salaire dans la carrière du développeur, Honeypot rapporte que les développeurs ont décrit le salaire comme le deuxième facteur le moins important pour établir le bonheur au travail. Cependant, il semble que les développeurs sont loin d’avoir atteint le point de satiété. Seuls 15 % des répondants se disent très satisfaits de leur salaire. C’est en Europe de l’Est que l’on trouve les développeurs les plus satisfaits, selon le sondage. Ensuite viennent ceux d’Amérique du Nord puis de l’Europe du Nord et l’Europe de l’Ouest.



Enfin, pour la pile technologique (le dernier indicateur contribuant à rendre les développeurs heureux dans leur carrière), le rapport souligne qu’elle est considérée comme très importante par 27 % des développeurs et assez importante par 48 % supplémentaires. Sous la pile technologique, il faut comprendre les frameworks, les langages, les bibliothèques utilisées par les développeurs dans leur carrière. Selon le rapport, de nombreux développeurs sont frustrés par les entreprises qui se précipitent dans des décisions techniques, d’infrastructure ou d’architecture sans l’aide des développeurs. De même, la mauvaise application ou la réinvention des méthodologies de développement logiciel comme Agile, ou des tendances comme les MVP ont également laissé un goût amer à beaucoup de développeurs, souligne le rapport. Pour corriger ce mécontentement lié à la pile technologique, certains répondants préconisent d’impliquer les développeurs dans le processus de prise de décisions concernant les outils, les frameworks, les meilleures pratiques et les exigences commerciales.



Pour aller encore plus loin dans l’enquête, Honeypot a également posé la question de savoir quoi d’autre pourrait contribuer au bonheur général du développeur. Parmi les plus de 2000 réponses reçues, la plupart étaient centrées sur les relations avec les coéquipiers et la direction, la reconnaissance et l’appréciation, l’autonomie, le travail utile et l’environnement général du bureau.



Source :



Et vous ?



Quel est votre avis sur le rapport d’Honeypot ? Reflète-t-il véritablement les réalités du monde des développeurs ?



En tant que développeur, qu’est-ce qui vous rend heureux ou malheureux dans votre travail ?



Voir aussi



Comment garder les développeurs heureux ? Un développeur propose aux recruteurs, collaborateurs et autres professionnels sa vision des choses

Qu’est-ce qui est susceptible de rendre les développeurs moins heureux au travail ? Une étude met en évidence les 10 principaux facteurs

Les start-ups chinoises recrutent des femmes séduisantes pour motiver leurs programmeurs, baisser leur stress et les rendre plus productifs

L’injustice serait la principale cause de démission dans les entreprises technologiques, d’après une étude du Kapor Center

Divertir ses ingénieurs logiciels, une bonne carte à jouer ? Une étude montre que les développeurs heureux sont plus productifs Le bonheur est un état de bien-être auquel tout le monde aspire. Récemment, Honeypot, une entreprise qui fournit une plateforme d’emploi axée sur les développeurs basés en Europe, a publié son rapport à la suite d’une enquête qu’elle a menée auprès de plus de 4000 développeurs pour déterminer les différents endroits dans le monde où les développeurs sont les plus heureux ainsi que les causes de ce bonheur. Pour atteindre son objectif, l’entreprise a soumis un questionnaire comportant 20 indicateurs (équilibre travail-vie, opportunités d’apprentissage, soins de santé, environnement de travail, sécurité, espace de travail, coût de la vie, etc.) liés à 4 catégories distinctes (carrière, qualité de vie, liberté sociale et communauté), et a demandé aux développeurs de classer ces indicateurs par ordre d’importance et ensuite par satisfaction. Après avoir dépouillé les réponses obtenues, Honeypot a constaté que parmi les développeurs résidant dans les pays où les scores en termes de développeurs heureux sont les plus élevés, ce sont ceux qui vivent en Europe du Nord qui sont majoritairement les plus heureux.Sur une note de 0 à 100, le Danemark a obtenu le plus gros score (71) lorsqu’on a demandé aux développeurs interrogés de mettre une note par rapport au bonheur qu’ils ressentent dans leur travail. Après le Danemark, la Norvège vient en seconde position avec 69 sur 100. Puis nous avons la Finlande (67), l’Australie (67), la Suisse (67), les Pays-Bas (67), la Suède (64), la France (64), l’Allemagne (64), et le Canada (64). Neuf des dix pays ayant les développeurs les plus heureux sont d’Europe.En examinant encore plus en détail les réponses des personnes sondées, Honeypot a relevé que parmi les 20 indicateurs qui ont été présentés aux développeurs afin de les classer par ordre d’importance et de satisfaction, l’indicateur le plus important pour les développeurs est celui de l’équilibre entre la vie sociale et la vie privée. Le second indicateur le plus important est l’opportunité d’apprendre (catégorie liée à la carrière). Le troisième indicateur qui suit est celui de l’accès aux soins de santé de la catégorie qualité de vie. Le quatrième indicateur est encore un indicateur de carrière : l’environnement de travail. Le cinquième indicateur est lié à la catégorie liberté sociale et se trouve être la sécurité. Et donc sur les cinq principaux indicateurs liés au bonheur des développeurs, trois sont liés à la carrière. Ci-dessous, la liste complète du classement des indicateurs contribuant au bonheur des développeurs.Par ailleurs, lorsque Honey Honeypot a demandé aux développeurs quels sont les facteurs dans leur carrière qui pourraient favoriser leur bonheur, cela a donné le tableau suivant :75 % des développeurs ont cité le facteur « équilibre vie sociale et vie privée » comme « très important » pour leur carrière et 39 % se considèrent « très satisfaits ». Selon le rapport, la satisfaction à l’égard de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée augmente dans des environnements de confiance, où les développeurs ont le sentiment d’avoir une flexibilité dans leurs horaires. Plus de la moitié des développeurs situés dans les pays scandinaves et nordiques de l’Europe du Nord sont très satisfaits de leur équilibre travail-vie privée. Ce sentiment est plus élevé que partout ailleurs dans le monde. Les développeurs d’Europe du Nord sont les plus satisfaits de leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée - ils travaillent également les heures les plus courtes.À la suite de ce premier indicateur de carrière viennent l’environnement de travail et la culture de l’entreprise qui selon le rapport contribuent fortement à rendre le développeur heureux dans sa carrière. 60 % des développeurs interrogés considèrent la culture d’entreprise comme très importante, tandis que seulement 25 % sont très satisfaits. Toutefois, le niveau de satisfaction à l’égard de l’environnement de travail et de la culture d’entreprise diminue à mesure que le développeur gagne en expérience. Seuls ceux qui ont plus de 20 ans d’expérience font exception au constat effectué.Concernant le troisième indicateur de carrière : « opportunités d’apprentissage », 58 % des personnes interrogées l’ont décrit comme étant très important pour leur bonheur au travail, tandis que seulement 20 % se sont déclarées très satisfaites. C’est dire que beaucoup de développeurs n’ont pas l’opportunité d’apprendre ce qu’ils veulent que ce soit en matière d’apprentissage créatif ou technique ou pendant la croissance de leur carrière. L’apprentissage créatif ou technique est une forme d’apprentissage dans laquelle le développeur apprend soit de manière autonome soit grâce au mentorat. Pour la croissance de carrière, les développeurs définissent des objectifs de carrière avec un manager et font un effort concerté pour arriver à un point convenu. Selon le rapport, la satisfaction à l’égard des opportunités d’apprentissage diminue à partir de neuf ans d’expérience.Sur le volet du salaire dans la carrière du développeur, Honeypot rapporte que les développeurs ont décrit le salaire comme le deuxième facteur le moins important pour établir le bonheur au travail. Cependant, il semble que les développeurs sont loin d’avoir atteint le point de satiété. Seuls 15 % des répondants se disent très satisfaits de leur salaire. C’est en Europe de l’Est que l’on trouve les développeurs les plus satisfaits, selon le sondage. Ensuite viennent ceux d’Amérique du Nord puis de l’Europe du Nord et l’Europe de l’Ouest.Enfin, pour la pile technologique (le dernier indicateur contribuant à rendre les développeurs heureux dans leur carrière), le rapport souligne qu’elle est considérée comme très importante par 27 % des développeurs et assez importante par 48 % supplémentaires. Sous la pile technologique, il faut comprendre les frameworks, les langages, les bibliothèques utilisées par les développeurs dans leur carrière. Selon le rapport, de nombreux développeurs sont frustrés par les entreprises qui se précipitent dans des décisions techniques, d’infrastructure ou d’architecture sans l’aide des développeurs. De même, la mauvaise application ou la réinvention des méthodologies de développement logiciel comme Agile, ou des tendances comme les MVP ont également laissé un goût amer à beaucoup de développeurs, souligne le rapport. Pour corriger ce mécontentement lié à la pile technologique, certains répondants préconisent d’impliquer les développeurs dans le processus de prise de décisions concernant les outils, les frameworks, les meilleures pratiques et les exigences commerciales.Pour aller encore plus loin dans l’enquête, Honeypot a également posé la question de savoir quoi d’autre pourrait contribuer au bonheur général du développeur. Parmi les plus de 2000 réponses reçues, la plupart étaient centrées sur les relations avec les coéquipiers et la direction, la reconnaissance et l’appréciation, l’autonomie, le travail utile et l’environnement général du bureau.Source : Honeypot Quel est votre avis sur le rapport d’Honeypot ? Reflète-t-il véritablement les réalités du monde des développeurs ?En tant que développeur, qu’est-ce qui vous rend heureux ou malheureux dans votre travail ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème